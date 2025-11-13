«Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux

«Ростелеком» приобрел 5% в компании «Базальт СПО», разработчика Linux-дистрибутива «Альт». В планы оператора входит доведение доли до 5% за считанные недели. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Linux под крыло

Российский оператор связи «Ростелеком» стал одним из совладельцев компании «Базальт СПО», сообщили CNews представители оператора. Первичный размер доли составил 5%.

«Базальт СПО» известна в первую очередь как разработчик семейства операционных систем «Альт» на основе ядра Linux. Этот дистрибутив имеет мировую славу и раньше носил название ALT Linux.

На момент выхода материала стороны не раскрывали информацию о сумме сделки. Редакция CNews обратилась в вопросом о ней в «Базальт СПО» и «Ростелеком» и ожидает ответа.

Оператор подчеркивает, что купил долю в «Базальт СПО» не напрямую, а через специальный фонд «Консоль», созданный при участии «Ростелекома» и Минцифры России. Цель фонда заключается в поддержке российских ИТ-решений – он инвестирует в компании, которые разрабатывают платформенное и системное ПО, а также отраслевые решения. В наблюдательный совет фонда входят представители Минцифры России.

«Ростелекому» понадобился контроль над российским Linux

Изменения уже отражены в ЕГРЮЛ. Изменения внесены 1 ноября 2025 г., но публично об этом «Ростелеком заявил лишь спустя почти две недели.

Почти десяток совладельцев

К середине ноября 2025 г. компания «Базальт СПО» насчитывала девять соучредителей. Фонд «Консоль» представлен в перечне как компания ООО «Консоль», основанная в июне 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб.

Согласно «Контур.Фокусу», эта фирма на 0,1% принадлежит АО «АМТ» и на 99,9% – АО «Вестком». По данным на 18 ноября 2021 г., единственным акционером в составе АО «Вестком» был «Ростелеком». Более актуальные сведения недоступны.

У компании «Консоль» не самая большая, но и не самая маленькая доля среди всех нынешних совладельцев «Базальт СПО». По 6,5% удерживают Алексей Новодворский и Алексей Смирнов, по 24,33% – у Владимира Чепко и Екатерины Петровой. Крупнейшая доля – у Григория Сизоненко, он владеет 24,34% компании, уставный капитал которой – 300 тыс. руб.

5% компании – в руках Дмитрия Левина. Доли в размере 2% удерживают Иван Коровин и Владимир Фарыгин.

«Базальт СПО» основана в августе 2015 г. Основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01).

Начало положено

Останавливаться на приобретенных 5% «Ростелеком» не намерен. Представители оператора сообщили CNews о его планах по стремительному наращиванию доли в капитале «Базальт СПО».

Так, уже до конца 2025 г. «Ростелеком» намерен увеличить свою долю в компании в пять раз, то есть до 25%, «в том числе за счет внесения денежного вклада в уставной капитал компании», сказали представители оператора. Реализовано это будет поэтапно, но количество этапов оператор не раскрывает.

«Фактически "Базальт СПО" станет частью коммерческого ИТ-кластера "Ростелекома", – завили CNews представители «Ростелекома».

Кто из нынешних совладельцев компании согласится на уменьшение своей доли, к моменту выхода материала известно не было. На реализацию задуманного у «Ростелекома» остается ровно семь недель.

Не исключено также, что в дальнейшем оператор решит еще сильнее увеличить долю в разработчике Linux-дистрибутива «Альт». Редакция CNews направила в «Базальт СПО» и «Ростелеком» вопрос об этом и ожидает ответа.

История повторяется

«Базальт СПО» – не единственная российская компания в активе «Ростелекома», связанная с разработкой операционных систем. Как сообщал CNews, в марте 2018 г. оператор приобрел по 75% двух компаний, ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», занимающихся разработкой мобильных платформ Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. Вторая с февраля 2019 г. носит название Аврора».

В октябре 2023 г. «Ростелеком» увеличил свою долю в «Открытой мобильной платформе» до 99,9%. В отличие от «Базальт СПО», этой компанией оператор владеет безо всяких посреднических организаций – напрямую.