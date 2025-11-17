Половина россиян не доверяет ИИ, и половина использует его в повседневной жизни

Результаты опроса

Россияне разделились во мнении, доверять ли искусственному интеллекту (ИИ), пишет РБК. В ноябре 2025 г. около половины опрошенных россиян используют ИИ, а наиболее массовые пользователи — молодые люди от 18 до 24 лет.

Как следует из данных совместного исследования АНО «Национальные приоритеты» с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), чуть менее половины опрошенных россиян — 48% — используют ИИ-технологии в своей жизни, а чаще всего ИИ используют для работы 20% и для учебы 18%.

Мнения о доверии к ИИ разделились практически пополам: 45% готовы положиться на ИИ, а 43% пока не доверяют ему. Наиболее массовые пользователи ИИ — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 79% применяют ИИ в жизни, а чуть больше половины из них (55%) могут объяснить, что это такое.

Среди тех, кто не доверяет ИИ, незначительно больше женщин — 46% против 40% респондентов мужского пола. Почти треть (30%) из тех, кто не доверяют ИИ-сервисам, указывают, что в их работе бывают частые сбои и ошибки в работе ИИ-сервисов, о чем уже писал CNews. Также среди причин недоверия названо то, что использование нейронных сетей приводит к деградации населения (26%).

Около трети (31%) респондентов-сторонников считают, что ИИ-технологиям можно передать опасные для жизни человека виды работ; столько же согласны, что цифровой разум упрощает жизнь и работу. 20% опрошенных убеждены, что ИИ ошибается реже, чем человек.

Мониторинг проводился АНО «Национальные приоритеты» совместно с ВЦИОМ в ноябре 2025 г. методом телефонного опроса с репрезентативной выборкой по всей России.

Замены человека ИИ опасаются в 2025 г. 28% опрошенных, а число респондентов с таким мнением практически не изменилось с 2019 г. В 2024 г. таких было 26%, в 2023 г. — 31%, в 2022 г. — 29%, в 2021 г. — 33%, а в 2019 г. — 30%.

Человек не заменим

Директор по развитию ИИ в «Яндексе» Александр Крайнов уверен в том, что ИИ никогда не поработит человечество. По его словам, выживание ИИ полностью зависит от сотрудничества с людьми. «Я абсолютно уверен, что ИИ нас не поработит. Иногда, глядя на его прогресс, может сложиться впечатление, что у него появятся собственные мысли и цели, отличные от тех, что ему задают, и он начнет захватывать мир», — заявил Александр Крайнов в эфире Радио РБК. Со слов Крайнова, стратегия выживания для ИИ — сотрудничество с человеком. Кроме этого, он уверен, что у ИИ-технологиям не получится заменить человеческие профессии, но рынок труда в любом случае будет трансформироваться.

По словам руководителя направления ИТ-профессий на платформе «Нетология» Екатерины Прохоровой, спрос на ИИ-специалистов, инженеров промптов, специалистов по кибербезопасности, облачным системам и данным будет только расти. Эксперт сослалась на оценки McKinsey, согласно которым число вакансий в сфере ИИ и машинного обучения (ML) увеличится на 40% уже к 2028 г. «Самые перспективные направления — это работа с данными, ИИ, облаками и проектированием ИТ-решений. Тем, чьи навыки устаревают, стоит подумать о переобучении уже в 2025 г.», — подчеркнула Прохорова.

Компьютер превзойдет человека

В некоторых областях машины уже в 2025 г. обладают интеллектом, эквивалентным человеческому, говорят ведущие ученые в сфере развития ИИ-технологий. Опередить человека компьютер сможет в течение 20 лет, полагает нобелевский лауреат Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton), об этом информировал CNews.

«Впервые ИИ стал интеллектом, который дополняет людей, решает проблемы производства и действительно работает», — заявил президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). По его мнению, уже достаточно ресурсов, чтобы применить ИИ-технологии для создания огромного количества приложений, полезных для общества.

«Часть машин вытеснит человеческий интеллект. Сколько из нас могут распознать 22 тыс. объектов в мире? Сколько людей могут переводить с 100 языков?» — заметила основатель стартапа World Labs Фей-Фей Ли (Fei-Fei Li), который разрабатывает концепцию пространственного ИИ. «Машинный интеллект способен на многое, но человеческий интеллект всегда будет играть решающую роль в нашем человеческом обществе», — подчеркнула она.