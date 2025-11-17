Денег нет, но вы трудитесь. Автор обожаемого программистами гаджета оставил сотрудников без зарплаты и кормит их обещаниями светлого будущего

Создатель устройства Rabbit R1, разработанного на замену смартфонам, но мгновенно провалившегося в продаже, перестал платить своим сотрудникам зарплату. Сейчас его фирма ведет разработку второго поколения этого гаджета на фоне внезапно вспыхнувшей любви программистов к R1 первого поколения и грезит о крупных инвестициях в проект, с которых он и выплатит всем зарплату.

Зарплата? Какая зарплата?

Создатель гаджета Rabbit R1 Джесси Лю (Jesse Lyu) оставил своих сотрудников без зарплаты, пишет портал Tom’s Guide. Его стартап Rabbit в начале 2024 г. показал R1 как замену смартфонам на базе искусственного интеллекта, но первые же дни продаж показали, что гаджет провальный – его почти никто не покупал. Впрочем, программисты, напротив, заинтересовались им, хотя и значительно позже релиза – с его помощью они создают программы без, собственно, программирования.

R1 – устройство на базе искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, программисты задают ему задачи по созданию программ, а оно генерирует им готовый код.

Сейчас Rabbit работает над новым поколением R1, которое, вероятно, будет называться R2, но платить своим сотрудникам Лю пока не собирается.

Rabbit Rabbit R1

Он рассказал Tom’s Guide, что всему виной срыв продаж R1 в Индии. При этом причину срыва Лю раскрывать не стал, отметив лишь, что случившееся ввергло компанию в режим жесткой экономии средств. Законсервированными оказались, в том числе, и зарплаты сотрудников.

Масштабы не установлены

На момент выхода материла число работников стартапа Rabbit доподлинно известно не было. Сам Джесси Лю не уточняет, скольких людей он оставил без зарплаты, и как надолго, но он назвал приблизительное число работающих на него людей – к конце ноября 2025 г. их было 26.

По его словам, он надеялся хорошо заработать на продажах R1 в Индии, поскольку это один из крупнейших в мире рынков. Действительно, сейчас Индия находится на первом месте в мире по численности населения, обходя даже Китай.

Лю пояснил, что партии R1, предназначавшиеся для распространения в Индии, были готовы еще к концу весны 2024 г., то есть более года назад. Однако Rabbit не смогла решить некие проблемы с регулированием, в результате чего оказалась там, где оказалась.

Не очень массовая забастовка

Джесси Лю рассказал Tom’s Guide, что более 10% его сотрудников устроили забастовку по поводу невыплаты зарплаты. В абсолютных значениях это три человека. Сколько людей собираются обратиться в суд, а сколько – покинуть штат не самого успешного стартапа, пока остается загадкой.

Лю в разговоре с Tom’s Guide пообещал, что Rabbit выполнит все финансовые обязательства перед сотрудниками и впредь больше не будет задерживать зарплату. Как долго длятся задержки, Лю предпочел не уточнять.

Помогите, пожалуйста

По всей видимости, едва ли небольшая группа программистов, увидевших в R1 идеальное устройство для написания кода, способна решить все финансовые проблемы Rabbit. Лю подчеркнул, что в обозримом будущем, буквально в ближайшие недели, ждет поступления средств от инвесторов. Ни размера суммы, ни источника денег он не раскрыл.

У стартапа уже было несколько успешных раундов финансирования – за четыре года существования компании их набралось пять. Для примера, в IV квартале 2023 г. было как минимум два раунда, в ходе которого Rabbit привлек в сумме $30 млн.

Но разница в том, что тогда вера в R1 как в устройство, способное заменить собой смартфон, еще была, притом как у пользователей, так и у инвесторов. Но дебют R1 в 2024 г. показал, что подавляющему большинству людей этот гаджет вообще не нужен.