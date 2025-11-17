Oracle обесценилась на треть, как только ее основателя признали самым богатым человеком в мире

Капитализация Oracle упала 30% с сентября 2025 г., когда ее основатель Эллисон был признан самым богатым человеком на планете. Он носил этот титул всего день, но этого хватило, чтобы подкосить огромного техногиганта.

Достижение для бизнесмена – удар по корпорации

Американская ИТ-компания Oracle столкнулась с невероятно быстрым падением своей стоимости. По информации CNBC, ее капитализация упала почти на треть всего за два месяца.

Она обрушилась на 30% с сентября 2025 г. В этом же месяце ее основатель Ларри Эллисон (Larry Ellison) сумел потеснить всех других мультимиллиардеров в рейтинге самых богатых людей на Земле и занять в нем первое место.

Продержался на вершине Эллисон недолго – спустя всего день он вновь уступил первенство основателю Tesla и еще десятка компаний Илону Маску (Elon Musk). Личное состояние Эллисона всего за сутки выросло на $101 млрд, что и позволило ему возглавить рейтинг. При этом, по данным CNBC, количество денег на его счетах в гораздо большей степени зависит от благосостояния Oracle, нежели финансы Маска от текущего положения дел в Tesla и других компаниях.

Oracle PR Hartmann Studios / Wikipedia Ларри Эллисон

Ларри Эллисон резко стал богаче на $101 млрд в первую очередь за счет хорошего финансового отчета Oracle, пишет The Times of India. Некоторые показатели в нем превзошли прогнозы инвесторов и аналитиков, а а также в нем содержится весьма уверенный прогноз на будущее.

Откат на 14 лет назад

The Times of India пишет, что Oracle, сбежавшая из России в марте 2022 г. и ныне признанная в стране банкротом, стремится обновить свой собственный рекорд по падению стоимости своих акций всего за один календарный месяц. В последний раз компания обесценивалась столь же стремительно в 2011 г.

Не исключено, что быстрый рост личного состояния Ларри Эллисона лишь совпал по времени с обвалом капитализации Oracle, и на деле никак не связан с ним. Также нельзя исключать и вероятность того, то стремительное обесценивание техногиганта, который через два года должен отметить свое 50-летие, связано с действиями одного из нынешних его руководителей.

Пример всем инвесторам

В конце сентября 2025 г. в Oracle произошла масштабная кадровая перестановка на самом верху. Сафра Кац (Safra Catz) покинула пост генерального директора, и отныне компанией управляют сразу два человека – Клэй Магуирк (Clay Magouyrk) и Майкл Сицилиа (Michael Sicilia). Они оба получили должности СЕО Oracle.

Почти сразу после вступления в должность Магуирк без предупреждения избавился от крупного пакета акций Oracle, принадлежавших ему. Он продал 40 тыс. ценных бумаг компании, которую недавно возглавил, заработав на этом $11 млн.

Крупные инвесторы Oracle моментально последовали примеру новоиспеченного СЕО техногиганта. В частности, компания Buckhead Capital Management столь же стремительно избавилась от половины своих акций Oracle, а фирма Tiemann Investment Advisors сократила свою долю на 21%, пишет профильный портал InfestFuture.

Давление конкурентов

Также важно отметить, что Oracle никак не может потеснить Amazon, Microsoft и Google на мировом облачном рынке – в III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября) у них были доли 29%, 20% и 13% соответственно, тогда как Oracle удерживала лишь 3%. Более того, она даже не на четвертом месте в этом рейтинге, а лишь на пятом – ее опережает китайская компания Alibaba Cloud с долей 4% (данные Statista.com).

По итогам III квартала 2025 г. доходы Oracle от облачного бизнеса достигли $900 млн. Валовая прибыль составила лишь $125 млн при марже 14%.

Судя по всему, обесценивание акций Oracle лишь набирает обороты. Если за два месяца они рухнули за 30%, то согласно отчету издания Financial Times, за последний месяц их падение составило 25%.