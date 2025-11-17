В 100 раз рухнула прибыль американского завода TSMC - крупнейшего в мире производителя чипов

Прибыль TSMC в США резко обвалилась

Чистая прибыль предприятия тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральных микросхем, по итогам III квартала 2025 г. рухнула более чем в 100 раз.

По сообщению издания Commercial Times, североамериканская «дочка» чипмейкера с производственной площадкой в штате Аризона, в период с июля по сентябрь 2025 г. заработала всего лишь 41 млн новых тайваньских долларов ($1,315 млн). Тогда как в предыдущем, II квартале, чистая прибыль компании находилась на уровне 4,232 млрд новых тайваньских долларов ($136 млн).

Столь резкое падения этого показателя обусловлено колоссальными расходами TSMC на строительство второй производственной площадки в Аризоне (Fab 2), отмечает TrendForce. По оценке институциональных инвесторов, вложившихся в тайваньский высокотехнологичный бизнес, работа над новой площадкой завершится во II квартале будущего 2026 г. Как минимум до наступления этого периода TSMC продолжит испытывать серьезные проблемы с прибыльностью бизнеса в США в связи с увеличением амортизационных затрат и объема расходов на строительные работы.

Инвесторы уверены, что проблемы финансового характера предприятия TSMC в США будут сохраняться до тех пор, пока на ее втором заводе в Аризоне не будет запущено массовое производство продукции.

TSMC TSMC в США приносит чистую прибыль уже три квартала подряд

Как ранее сообщил CNews, первому заводу TSMC в США (Fab 1) удалось очень быстро выйти на прибыль. Также во II квартале 2025 г. тайваньский чипмейкер впервые отчитался об инвестиционном доходе в США на уровне 6,447 млрд новых тайваньских долларов ($210 млн), что составляет мизерные 1,6% от совокупной чистой прибыли чипмейкера за аналогичный период – она достигла показателя в 398,27 млрд новых тайваньских долларов ($13,22 млрд).

Новая производственная линия заработает в 2027 году

Согласно информации Commercial Time, производственная линия по изготовлению интегральных микросхем в соответствии с нормой 3 нм, которую планируется разместить на территории завода Fab 2, будет готова к массовому производству в 2027 г.

В дальнейшем, как ожидается, она станет основным драйвером роста бизнеса TSMC в США. Однако для этого управленцам потребуется обеспечить предприятие заказами и добиться высокого уровня загруженности производственной линии.

Согласно дорожной карте TSMC, запуск производства по технологическому процессу 3 нм является ключевым фактором, который определит, удастся ли предприятию в Аризоне выйти на достойный уровень конкурентоспособности. Как отмечает TechNews, по итогам III квартала 2025 г. на долю продукции, выпускаемой по нормам 3 нм, 5 нм и 7 нм приходится 23%, 37% и 14% от совокупной выручки компании. Эти передовые техпроцессы приносят тайваньцам почти три четверти доходов (74%).

Всем нужны 2 нм и поскорей

Инвесторы ожидают, что TSMC по итогам 2025 г. удастся кратно нарастить выручку в сегменте полупроводников для оборудования, которое предполагается использовать в системах искусственного интеллекта (ИИ), и выйти на продажи на уровне 1 трлн новых тайваньских долларов ($32 млрд). Уверенность в экспертов вселяет сильный спрос на услуги компании со стороны крупных глобальных игроков в лице AMD, Broadcom и Nvidia.

В представлении инвесторов бизнес TSMC продолжит расти в 2026 г., что в итоге позволит довести показатель долларовой выручки компании до $100 млрд.

По данным Economic Daily News в мире уже наблюдается дефицит производственных мощностей, позволяющих выпускать чипы в соответствии с наиболее передовым техпроцессом 2 нм. Клиенты просят TSMC как можно скорее запустить соответствующие производственные линии не только на заводах в Баошане (уезд Синьчжу, Тайвань) и Гаосюне (Тайвань), но и в Аризоне.

TSMC в ответ на просьбы клиентов решила ускорить модернизацию существующих и расширение производственных мощностей в США, которые позволит перейти к выпуску продукции по норме 2 нм. В рамках реализации плана компания приобретет дополнительные земельные участки, примыкающие к территории кампуса.

Предприятия TSMC в США

Совокупный объем инвестиций TSMC в запуск производства на территории США составляет около $165 млрд.

В Аризоне у компании сейчас имеется два завода. Первый введен в эксплуатацию в 2025 г., а на втором недавно завершились строительные работы. В августе 2025 г. источники, входящие в число участников цепочек поставок TSMC, утверждали, что завоз и монтаж оборудования на новой площадке начнется в III квартале 2026 г.

Первый завод TSMC в США должен был заработать еще в 2024 г., но в 2023 г. чипмейкер перенес срок его запуска с 2024 на 2025 г., объяснив это высокими расходами на строительство и нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования. В мае 2024 г. на стройке произошел взрыв.