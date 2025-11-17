Apple ждут большие перемены. Гендиректор - на выход, знаменитую презентацию iPhone отменят

Apple собирается кардинально пересмотреть свой метод продвижения новинок. В частности, будет изменена схема презентации новых устройств – ежегодную сентябрьскую премьеру сильно сократят, а новые iPhone будут выходить не раз или два в год, а в течение всего года. Также ожидается уход Тима Кука с поста гендиректора компании – поиски его преемника уже ведутся.

Перемены в Apple

Компания Apple в очень скором будущем поменяет график выхода новых моделей iPhone – самого главного устройства в ее ассортименте. Как пишет Bloomberg, традиционная сентябрьская презентация будет сильно сокращена – вместо всей линейки новых смартфонов Apple будет показывать лишь часть, и начнет она уже с 2026 г.

По информации издания, осенью 2026 г. свет увидят только самые дорогие iPhone 18 Pro и Pro Max. Тем, кто предпочитает покупать базовые iPhone, придется ждать до весны 2027 г. – именно тогда Apple выпустит iPhone 18 и заодно 18е.

Отдельно стоит сделать акцент на том, что в 2026 г. Apple может выпустить и свой первый складной iPhone, спустя семь с половиной лет после того, как Samsung показала свой первый Galaxy Fold. Новый iPhone со складным корпусом может выйти осенью 2026 г.

Также существует вероятность, что весной 2027 г. также появится и обновленный iPhone Air – самый тонкий смартфон в линейке Apple. Оригинальный мобильник провалился в продаже, и спустя два месяца после его премьеры Apple почти остановила его производство.

Abhijeet Barak / Unsplash Премьеру всех новых iPhone начнут растягивать на целый год

Тем не менее, аналитики Bloomberg не сомневаются, что iPhone Air 2 все-таки выйдет, просто немного позже, чем планировалось ранее. Однако причины своей уверенности в этом они не раскрывают.

На 2027 г. также предварительно назначена премьера некоего нового iPhone, который получит изогнутый экран и фронтальную камеру, спрятанную под него. Об этой модели на момент выхода материала не было никаких подробностей.

Устаревшая концепция

Осенняя презентация Apple стала традицией еще в начале предыдущего десятилетия, хотя первые несколько моделей показывали в летние месяцы. Часть осенних презентаций успел провести основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs).

Спустя годы концепция с масштабной презентацией новых iPhone себя, по всей видимости, изжила. Bloomberg пишет, что в нынешних реалиях она создает повышенную нагрузку на ряд внутренних отделов компании, особенно инженерный и маркетинговый.

Отдельно агентство упомянуло и то, что масштабный дебют сразу нескольких моделей самого продаваемого смартфона в мире негативно отражался не только на сотрудниках компании, но и на поставщиках, тоже заставляя их работать в авральном режиме. Как прежняя концепция влияла на партнеров Apple по производству iPhone, Bloomberg не пишет.

Между тем, все основные конкуренты Apple на рынке смартфонов уже давно подстроились под ее нынешний график премьер, а некоторые и вовсе скопировали его. К примеру, Xiaomi выпускает свои флагманские новинки спустя пару месяцев после показа новых iPhone, а Samsung ждет еще один-два месяца.

Не iPhone единым

Пока неясно, как Apple собирается реализовать новый график показа iPhone. Нет информации, будут ли это полноценные презентации, или же компания решит обходиться обычными пресс-релизами, как она делает это с не самыми востребованными устройствами.

Помимо этого, пока не совсем понятно, собирается ли Apple смешать график премьер других своих гаджетов. К примеру, раньше в конце осени она ежегодно показывала свои новые MacBook, а новые iPad частенько выходили в начале весны.

Apple готовятся обезглавить

По информации Financial Times, грядущие перемены в Apple затронут не только график премьер. В очень скором будущем компания может получить нового генерального директора.

Сейчас Apple возглавляет Тим Кук (Tim Cook) – его на пост CEO утвердил лично Стив Джобс.

Кук находится во главе компании почти 15 лет. Кто станет его преемником, пока неизвестно, но, как пишет Financial Times, поиски замены идут довольно активно. Наиболее вероятным новым СЕО Apple издание считает вице-президента компании по аппаратному обеспечению Джона Тернуса (John Ternus).