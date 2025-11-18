Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM выкупает собственные акции на $1 млрд

EPAM решила выкупить собственные акции на сумму до $1 млрд. Это может укрепить котировки акций компании, упавшие после ее ухода из России.

EPAM выкупает собственные акции

Американский разработчик оффшорного ПО с белорусскими корнями EPAM Systems сообщил об одобрении его советом директоров программы обратного выкупа акций (buy-back). Ее объем может составить до $1 млрд. Программа рассчитана на два года.

EPAM может выкупать акции на фондовом рынке, в ходе частных сделок и другими способами. Сроки и объем выкупа будут зависеть от экономической и рыночной ситуации.

«Мы по-прежнему уверены в фундаментальной устойчивости нашего бизнеса, что подтверждается улучшением органического роста выручки в постоянной валюте в течение трех кварталов по сравнению с предыдущим гордом, - заявил финансовый директор EPAM Джейсон Петерсон (Jason Peterson). - Благодаря эффективному генерированию свободного денежного потока и сильному балансу мы можем воспользоваться текущей рыночной динамикой и вернуть акционерам денежные средства, одновременно продолжая инвестировать в наш бизнес и программу развития искусственного интеллекта».

Уход EPAM из России

EPAM была основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Исторически основные центры разработки компании находились в России, на Украине и в Белоруссии.

В 2022 г. EPAM приняла решение об уходе из России и релоцировала часть своего персонала. Всего в России у компании работало 9 тыс. сотрудников в 13 городах. Оставшаяся часть российского EPAM - RNT Group - была продана «Рексофту».

Уход из России отрицательно сказался на финансовых показателях EPAM. В 2023 г. выручка компании упала на 2,8% до $4,69 млрд, чистая прибыль сократилась на 37% до $97 млн. По итогам 2024 г. выручка выросла на 0,8% до $4,73 млрд, чистая прибыль выросла на 5% до $100 млн.

Котировки акций EPAM

Упали и котировки акций EPAM. Если в конце 2021 г. акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже котировались в районе $650 - 700, то к марту 2022 г. они упали до $200. К коцну лета 2022 г акции подорожали до примерно $450. к маю 2023 г. упали до примерно $210.

К началу 2024 г. акции подросли до $300, осенью 2024 г. они торговались на отметке $180, в марте 2025 г. акций стоили в районе $200, к настоящему моменту ценные бумаги EPAM торгуются по цене $180 за одну акцию.

Весной 2025 г. стало известно, что Аркадий Добкин, возглавлявший компанию с момента ее основания, покидает посты гендиректора и президента компании. Он стал исполнительным председателем совета директоров (до этого он был просто председателем совета директоров). Новым президентом и гендиректором EPAM стал Балаж Феджес (Balazs Fejes), который до этого был президентом по глобальным операциями и финансовым директором.

Кто владеет EPAM

В последние годы Добкин активно распродавал акции EPAM. В 2012 г., перед проведением IPO (первичное размещение акций), его доля составляла 14,1%. В конце 2024 г. она сократилась до 3,7%. Крупнейшими акционерами компании являются фонды Vanguard Group (11,8%) и BlackRock (8,2%).