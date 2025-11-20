Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере

Экс-техдиректор NetApp обвиняется в краже корпоративных секретов компании и продаже их конкурирующей организации. NetApp подала на него в суд за промышленный шпионаж. Главный герой истории сейчас прячется в одной из самых далеких стран мира – в Исландии, часть которой находится за Полярным кругом.

Чужой среди своих

Компания NetApp обвинила своего бывшего технического директора Йона Торгримура Стефанссона (Jon Thorgrimur Stefansson) в краже корпоративной информации с целью последующей ее продажи конкурентам, пишет The Register. Стефанссон занимал в компании сразу несколько руководящих должностей – ко всему прочему, он был еще и ее старшим вице-президентом.

NetApp – это американская компания из сферы систем хранения данных и облачных сервисов. Ранее известная под названием Network Appliance, она была основана в 1992 г. За неполный 2025 г. ее выручка составила $6,57 млрд, чистая прибыль – $1,19 млрд.

NetApp не просто уличила своего бывшего в техдиректора в промышленном шпионаже. Она намерена доказать его вину в суде и уже составила иск против него в Окружной суд США по Среднему округу Флориды (США). Дата подачи документа – 6 ноября 2025 г.

Не пойман, но вор

NetApp обвиняет Стефанссона, что тот работая в компании и получая за это зарплату, параллельно развивал конкурирующий бизнес, существование которого держал в тайне от основного работодателя. Позже Стефанссон, как утверждается в иске, продал свою организацию прямому конкуренту NetApp, при этом сделал он это почти сразу после ухода с обеих должностей в компании.

freepik.com Вину Стефанссона еще предстоит доказать

Юристы NetApp обвиняют Стефанссона в краже интеллектуальной собственности компании, которой он якобы занимался в течение нескольких последних месяцев работы. Помимо этого, они хотят доказать, что Стефанссон пытался переманить нескольких сотрудников NetApp и в итоге присвоил ряд разработок компании.

Также в иске говорится, что конечной целью Стефанссона была продажа своей компании, названной Red Stapler, вместе со всей сопутствующей информацией фирме VAST Data. Такая сделка действительно была – она состоялась в сентябре 2025 г.

При этом в документе ни слова не сказано о том, как именно NetApp узнала, что Стефанссон занимается промышленным шпионажем.

А был ли шпион

Авторы иска подчеркивают, что Стефанссон проработал в NetApp восемь лет и за эти годы сыграл «центральную роль» (central part) в разработке решений для управления облачными данными. В судебных документах говорится также, что он помогал NetApp создавать «передовые механизмы предоставления услуг для технологий управления облачными данными, включая облачную плоскость управления» (advanced service delivery engines for cloud data management technologies, including its cloud control plane), а также «принимал непосредственное участие в разработке и интеграции собственных облачных решений NetApp для хранения данных с ведущими гиперскейлерами» (directly involved in the development and integration of NetApp's first-party, cloud-native storage products with the major hyperscalers).

По словам представителей компании, благодаря своей должности Стефанссон имел «широкий доступ» (wide-ranging access) к самым конфиденциальным внутренним материалам компании, начиная с фирменных инноваций и заканчивая стратегическиями деловых отношений. При этом в иске не указано, какая именно из должностей Стефанссона открывала ему двери – напомним, что он был одновременно и техническим директором NetApp, и ее же старшим вице-президентом.

Соглашение о неразглашении

Юристы NetApp подчеркивают, что доступ Стефанссона к чувствительно корпоративной информации сопровождался значительной ответственностью. Они ссылаются на подписанный на трудовой договор, в котором Стефанссон обязался не участвовать в конфликтующих коммерческих проектах, не переманивать сотрудников или партнеров NetApp в течение как минимум года после увольнения, а также не разглашать и не использовать конфиденциальную информацию компании не по назначению. В жалобе отдельно сделан акцент на том, что Стефанссон нарушил буквально каждое из этих обязательств.

Переход к конкурентам

Как пишет The Register, Стефанссон ушел из NetApp 27 июня 2025 г. Через несколько дней, 3 июля 2025 г., он официально зарегистрировал свой подпольный бизнес как компанию под названием Red Stapler, а затем 9 сентября 2025 г. продал ее VAST Data – прямому конкуренту NetApp.

Пока компания принадлежала ему, Стефанссон занимал в ней должность гендиректора. Он сумел переманить действующего сотрудника NetApp – это был Эйрикур Свейнн Храфнссон (Eiríkur Sveinn Hrafnsson), который работал в NetApp до 31 августа 2025 г. а после ухода и стал вторым по величине совладельцем Red Stapler. Также к команде Стефанссона присоединились пятеро других сотрудников NetApp, покинувших компанию до создания Red Stapler.

9 сентября 2025 г. VAST Data купила Red Stapler. Стефанссон получил в VAST Data должность генерального директора по облачным решениям.

Доказательств толком нет

NetApp утверждает, что ее аргументы подтверждаются одними лишь сроками. Как говорится в иске, компания «не верит, что Red Stapler разработала собственную облачную плоскость управления и платформу доставки менее чем за десять недель» (does not believe that Red Stapler developed its own cloud control plane and delivery platform in under ten weeks). Вместо этого NetApp утверждает, что продукты, приобретенные VAST, фактически были ее собственными – на разработку технологий она «потратила годы и десятки миллионов долларов» (spent years and tens of millions of dollars developing).

В судебных документах NetApp приводятся три доказательства, которые, по словам компании, подтверждают эту точку зрения. Во-первых, компания утверждает, что обнаружила текстовые сообщения от бывшего сотрудника NetApp, ныне входящего в совет директоров VAST, указывающие на то, что Стефанссон уже согласился присоединиться к VAST в январе 2025 г., за несколько месяцев до своего ухода. Во-вторых, компания утверждает, что обнаружила сообщения, в которых Стефанссон обсуждал переманивание сотрудников NetApp перед своим уходом. В-третьих, компания указывает на общую учетную запись на GitHub под названием redstapler-i, которая, по ее утверждению, свидетельствует о том, что проектирование и разработка велись, когда Стефанссон еще занимал свою должность в NetApp.

NetApp утверждает, что в совокупности эти материалы показывают, что Стефанссон «разрабатывал технологии и/или исходный код, а также занимался инновациями от имени другой организации» (developing technology and/or source code and innovating on behalf of another entity), пока работал в компании.

Также в иске говорится, что существует реальная угроз» того, что Стефанссон может использовать коммерческие тайны NetApp, чтобы предоставить VAST все необходимое для развития конкурирующего продукта. А это уже может нанести ущерб существующим партнерским отношениям и подорвать многолетние внутренние исследования, уверены юристы NetApp.

А мы пойдем на север

В иске сказано, NetApp направила Стефанссону письма с требованием прекратить противоправные действия вскоре после обнаружения предполагаемой деятельности. Компания утверждает, что вместо того, чтобы подчиниться, Стефанссон покинул США и перебрался в Исландию – страну, часть которой находится за Полярным кругом. Якобы именно это побудило компанию обратиться в суд за экстренной помощью.

Суд предварительно встал на сторону NetApp. Судья вынес временный запретительный судебный приказ, запрещающий Стефанссону использовать материалы, являющиеся собственностью NetApp, участвовать в любой работе, связанной с продуктами или программным обеспечением, разработанным им в период работы в этой стране, привлекать деловых партнеров NetApp, а также уничтожать или не распоряжаться документами, имеющими отношение к делу.

Срок действия временного постановления истекает 26 ноября 2025 г. NetApp заявляет, что намерена добиваться его преобразования в предварительный судебный запрет. В случае удовлетворения этого решения ограничения будут действовать на протяжении всего судебного разбирательства.