«Яндекс» создал робота на замену юристам

«Яндекс» представил ИИ-ассистента для юристов «Нейроюрист». Продукт предназначен для автоматизации работы юридических департаментов в части составления договоров, оценки законности рекламных кампаний, ответов на претензии и пр. Сервис распространяется по подписке, дополнительно требуется подписка на базу документов «Гарант».

ИИ-помощник для юристов от «Яндекса»

Компания «Яндекс» представила продукт «Нейроюрист», направленный на автоматизации рутинных операций юристов с помощью технологий искусственного интеллекта. Продукт разработан в рамках подразделения «Яндекса» - Yandex B2B Tech - и основан на языковой модели Alice AI LLM.

Как объяснила директор юридического департамента «Яндекса» Юлия Попелышева, согласно опросу большого числа компаний большого и малого масштаба, до 70% времени юристов уходит на рутинные операции. В том числе в неделю около пяти часов уходит на наших законодательства и судебной практики, 5-10 часов на общение с коллегами и объяснение им рекомендаций, около девяти часов- составление проектов договора, ответов на претензии и т.д.

В связи с этим у сотрудников юридических служб возникает запрос на средства автоматизации, которые позволили бы высвободить их время на более креативные занятия. «Яндекса» на основе генеративной модели удалось создать помощника, который понимает юридический контекст.

«Нейроюрист» работает с различными источниками данных - законодательство, нормативная база, решения судов, разъяснения и т.д. Пользователь также может загружать собственные документы.

Самое главное, как объясняет Попелышева, «Яндексу» удалось научить модель выделять приоритеты: в первую очередь оценивается законодательство, а только потом - разъяснения и комментарии. Также ассистент понимает, что постановление пленума Верховного суда имеет приоритет над единичным решением арбитражного суда. Ссылки на нормативные документы подгружаются из базы «Гарант».

С каким областями права и типами документов работает «Нейроасистент»

«Нейроюрист» работает с семью области права: обязательственное право, трудовое право, интеллектуальная собственность, информационное право, корпоративное право, рекламное права. В то же время «Нейроюрист» пока не работает с такими сферами, как антимонопольное и уголовное право, а также, например, пока не обучен нормативной базе в сфере ЦФА (цифровые финансовые активы).

«Нейюрист» может работать любыми типами файлов: PDF, презентации, изображения аудио-видео. Ассистент может осуществить расшифровку аудио и видео заседаний судов, перевести документы с иностранных языков, проверить орфографию и т.д. Также заявлены такие функции, как перевод «с юридического языка на простой» и обратно.

Кроме того, «Нейроюрист» может провести сравнение двух версий договоров. Как отмечает Попелышева, в отличие от существующих инструментов Redline (процесс выделения изменений в договоре, видный всем участникам процесса переговоров), «Нейроюрист» может комментировать внесенные в тексты договоров изменения.

Уже сейчас «Нейроюристу» можно доверить такие вопросы, как проверка рекламной кампании на соответствие закону, оценка рисков для заказчиков и исполнителей по договору, адаптация текстов и т.д. В сервисе есть девять готовых команд (промтов) для юристов.

В юридическом департамент «Яндекса» работает около 350 человек. С учетом разных направлений сферы деятельности «Яндекса» - банк, такси, робототехника, стартапы, медиасервисы и т.д., им приходится иметь дело практически со всеми сферами права. Из юристов «Яндекса» 75% уже используются «Нейрористент», они отправили помощнику более 10 тыс. запросов.

Тарифы и условия использования «Нейроасистента»

Согласно размерам «Яндекса». точность ответов «нейроассистента» составляет 86% (правильный ответ на вопрос с правильным форматированием). Около 40% рутинных задач юристов компании были автоматизированы с помощью «Нейроюриста». Поиск и анализ информации ускорился в три раза, анализ договоров - в полтора раза.

Минимальный тариф на использование «Нейроассистента» составляет 2 тыс. руб. в месяц за 50 запросов. Есть тарифы на 200, 400 и 600 запросов в месяц по цене 6 тыс. руб., 8,5 тыс. руб, и 10 тыс. руб. Возможны подключение по SaaS-модели и установка on-premise версии (для разворачивался на собственной инфраструктуре предприятия). Доступ к базе «Гарант» оплачивается отдельно.

Альтернативные решения на рынке Legaltech

На рынке Legaltech (информационно-технчиеское обслуживание профессиональной юридической деятельности) присутствуют и другие игроки. Так, Сбербанк тестирует такие продукты, как онлайн-сервис поиска и проверки товаров Ontego, сервис обезличивания DeepDocs, ИИ-сервис извлечения данных, ИИ-сервис объединения документов, сервис определения подсудности и сервис интеллектуального распознания (OCR+).

Кроме того, Сбербанк разрабатывает ИИ-помошник Gigalegal, ориентированный на руководителей юридических департаментов, корпоративных юристов, юрист-консультантов и государственных служащих. Телекоммуникационные операторы «Мегафон» и МТС еще в 2019 г. создали чат-боты для юристов.

Мнение эксперта

При использовании ИИ в юридической плоскости есть ряд проблем, предупреждает партнера юридической фирмы Astey Юрий Сидоренко. Во-первых, это способность юриста, использующего ИИ, обнаружить и устранить ошибки модели, чтобы клиент/работодатель получил именно квалифицированную юридическую помощь от специалиста, а не от модели, которую мог бы использовать.

Во-вторых существует проблема актуальности технических данных, на основе которых ИИ формирует ответы на запросы пользователя. «То есть. ответ ИИ может быть условно правильным, но устаревшим, соответственно, ошибочным и вредным для клиента», - говорит Сидоренко.

В то же время, по мнению эксперта, у «Яндекса» есть очевидное преимущество в возможностях доступа к источникам данных, актуальным для практикующих в России юристов. «Если эти возможности будут реализованы, этот новый сервис будет востребован при условии адекватного ценообразования и удобства использования», - полагает Сидоренко.