Самая важная в мире компания для производства чипов предлагала США шпионить за собственными клиентами в Китае

Крепнейший в мире производитель литографического оборудования ASML предлагала передавать США сведения об успехах китайских чипмейкеров, собираемые инженерами компании на местах. Пойти на это ее вынудил прокол с поставками продукции в КНР, подорвавший доверия между США и Нидерландами.

ASML хотела шпионить за клиентами

Нидерландская компания ASML якобы предлагала властям США передавать ценную информацию о своих клиентах из Китая, пишет NL Times. На такой шаг высокотехнологичную компанию вынудила пойти необходимость сгладить конфликт, возникший в результате того, как ASML поймали на нарушении соглашения об ограничении поставок литографического оборудования в КНР.

Нидерландская компания ASML – крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников. Компания специализируется на DUV- и EUV-системах высокого разрешения. Системы фотолитографии в глубоком (DUV; источник излучения – KrF- и ArF-лазеры) и экстремальном ультрафиолете (EUV; источник излучения – лазерная плазма) проецируют рисунок схемы на полупроводниковую пластину, предварительно обработанную фоторезистом (светочувствительный материал) через особую фотомаску.

EUV-оборудование считается более высокотехнологичным и позволяет выпускать интегральные микросхемы по самым передовым технологическим процессам. На момент заключения соглашения между Нидерландами и США поставки EUV-литографов уже были запрещены.

chin600.jpg

Laura Ockel / Unsplash
ASML хотела шпионить за клиентами в интересах США

По информации издания, в январе 2023 г. США и Нидерланды договорились о том, что последние прекратят продажи и экспорт DUV-систем в Китай, начиная с сентября 2023 г. В полную силу договоренности должны были вступить в январе 2024 г. До наступления же 2024 г. между странами, как ожидалось, будет действовать джентльменское соглашение, затрагивающее ASML. Компании разрешили отгрузить в КНР некоторое количество DUV-литографических машин, предусмотренное действующими контрактами с китайскими клиентами. После этого поставки должны были полностью прекратиться.

Нарушенные договоренности

Однако, если верить книге «Самая важная машина в мире» (“De belangrijkste machine ter wereld”) за авторством бывших журналистов Bloomberg Дидерика Баазиля (Diederik Baazil) и Кагана Коца (Cagan Koc), ASML под руководством генерального директора Петера Веннинка (Peter Wennink) в период действия джентельменского соглашения продала в Китай больше литографических машин, чем полагалось, тем самым нарушив договоренности, достигнутые на дипломатическом уровне.

Тогдашний премьер-министр Нидерландов и нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Mark Rutte) якобы говорил Веннинку о том, что превысив лимит на отгрузку оборудования КНР да еще и введя в заблуждение власти страны, тот «вступил на опасную территорию». Рютте также довел до сведения топ-менеджера, что Вашингтон требует принять меры, которые позволят восстановить доверие между странами, утраченное в результате нарушения договоренностей со стороны Нидерландов. Как-то поспособствовать примирению – в интересах ASML, подчеркнул чиновник.

Шпионаж силами инженеров

Помимо введения ограничений на экспорт литографического оборудования в Китай, США также были заинтересованы в запрете на послепродажное обслуживание уже поставленных машин.

Однако вместо того, чтобы пойти на уступки партнерам и полностью отказаться от оказания услуг по ремонту ранее отгруженной аппаратуры, ASML предложила компромиссный вариант: инженерам компании будет дозволено и дальше обслуживать оборудование китайских клиентов в обмен на информацию об успехах китайских чипмейкеров из числа партнеров компании. Другими словами, гендиректор ASML предложил шпионить за клиентами в интересах американцев.

Ряд специалистов ASML имеет возможность находиться на территории китайских предприятий по производству чипов и общаться с местными инженерам. В теории это привилегированное положение могло бы позволить им сформировать адекватное представление о непубличной деятельности китайских компаний, например, о том, насколько конкретная организация близка к освоению очередного техпроцесса.

«ASML может стать глазами и ушами Вашингтона в Китае», – говорится в книге экс-журналистов Bloomberg. Эти слова приписываются одному из высокопоставленных чиновников федерального правительства США.

ASML все отрицает

В ASML отрицают тот факт, что компания предлагала услуги подобного характера властям США. Как заявил представитель компании в разговоре с NL Times, это неточная интерпретация ситуации со стороны авторов книги. Издание также не уточняет, была ли «шпионская» инициатива реализована на практике.

Если рассказанное в книге Баазиля и Коца – правда, репутация ASML может серьезно пострадать. Впрочем, пока поиск альтернативы оборудованию нидерландской компании, в значительной степени затруднен, особенно в части литографических систем, позволяющих выпускать микросхемы по самым современным нормам.

Однако в июле 2025 г. CNews писал, что японская Canon планирует впервые за 21 год запустить новый завод по выпуску литографического оборудования и побороться с ASML на растущем на фоне бума ИИ рынке за место под солнцем. Производственные мощности вырастут на 50%, инвестиции в площадку оцениваются в $336 млн.

Дмитрий Степанов

