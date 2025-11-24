Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии

Основатель сбежавшего из России индийского техногиганта Infosys мечтает заставить людей работать по 72 часа в неделю (12 часов в день, шесть дней в неделю). Его аппетиты постоянно растут – год назад он заявлял, что люди должны отдавать работе 70 часов неделе и благодарить работодателя за один выходной. Сам Мурти давно пенсионер, и к тому же он очень богат – у него многомиллиардное личное состояние.

Работа от слова «раб»

Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy), известный своим стремлением заставить людей работать почти без выходных, вновь начал говорить, что количество рабочих часов нужно увеличивать. Как пишет The Register, отныне идеальная для него трудовая неделя должна составлять 72 часа (12 часов в день, шесть дней в неделю).

Для сравнения, в России по действующему ТК РФ россияне должны работать не более 40 часов в неделю или 8 часов в день при графике 5/2. Мурти такое явно не устраивает – как сообщал CNews, в конце 2024 г. он требовал заставить людей работать 70 часов в неделю, но теперь ему нужно отнять у них еще 2 часа жизни в день.

Новое предложение Мурти – находиться на работе с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, что в сумме дает те самые 72 часа. По его мнению, на все личные дела, а также на отдых людям вполне должно хватать одного свободного от любимой работы дня.

Я в домике

Пропагандируя переход на 72-часовую неделю, сам Мурти при этом едва ли станет следовать своим же идеям. Дело в том, что в августе 2025 г. ему исполнилось 76 лет, да и работать ему в принципе не нужно уже довольно давно. По данным сайта Cheggindia, состояние Мурти на 2025 г. оценивается в $5,1 млрд.

Infosys Идеи Мурти нравятся пока только самому Мурти

Основной вид деятельности созданного им в 1981 г. ИТ-гиганта Infosys – заказная разработка программного обеспечения, по большей части для электронной коммерции и телекома. Также компания предоставляет консультационные услуги по вопросам информационных технологий и программного обеспечения. К слову, Infosys поддерживает антироссийские санкции – компания бежала из России весной 2022 г.

Пока не для всех

Мурти годами придерживается идеи, что простые люди должны трудиться без отпусков и с одним выходным в неделю. Сам он, напомним, является миллиардером и одним из самых богатых людей в Индии, а также основателем крупной ИТ-компании. Другими словами, ему напрямую выгодно, чтобы люди работали как можно больше – ведь так он станет еще богаче.

CNews писал, что поначалу Мурти требовал распространить его идеи о бесконечной работе на весь мир. Однако позже масштабы его мечты сильно ужались – буквально до одной страны, пусть и до самой крупной в мире по численности населения.

Теперь Мурти мечтает, чтобы почти без отдыха трудились только его соотечественники, то есть граждане Индии. Он пока не говорит, что привело к отказу от глобальных планов по насаждению трудоголизма в пользу локальных.

Никто не за, все против

Мурти считает, что 70- и тем более 72-часовая рабочая неделя помогут сделать Индию великой и необходимы для развития экономики страны. Однако его высказывания, которые он транслирует на весь мир годами, постоянно вызывают споры.

The Register пишет, что мало кто считает, будто 70-часовая рабочая неделя повышает производительность. Многие также не сомневаются, что пребывание на работе по 12 часов шесть дней в неделю не способствует достижению достойного баланса между работой и личной жизнью. 72-часовая рабочая неделя, о которой грезит Мурти, вероятно, тоже воодушевляет одного лишь его.

А как у других

Мурти вовсе не сам придумал идею заставить население целой страны работать почти в режиме нон-стоп. Он позаимствовал общую концепцию у Китая, в котором распространена культура «996».

Она фактически заставляет представителей некоторых профессий работать с 9:00 до 21:00 с понедельника по субботу. Однако, продвигая свою идею, Мурти не спешит говорить о том, что китайские разработчики программного обеспечения массово протестовали против этой культуры.

Также индийский миллиардер замалчивает и другую неудобную для него правду. В частности, он не говорит о том, чногие жители Китая подавали в суд на своих работодателей за то, что они заставляли их работать по схеме 996.

В итоге китайские суды признали такую практику незаконной, заручившись поддержкой высокопоставленных китайских законодателей. Мурти, похоже, также не знает, что китайская молодежь создала субкультуру под названием «Ложись плашмя» (Lying flat), которая отвергает 996 и предлагает вместо этого бросить учебу и работу.,

Lying flat или tang ping – это неформальное социальное движение в Китае. Оно возникло в апреле 2021 г. на фоне непомерных и постоянно растущих требований как у ученикам и студентам, так и к работникам. Поддерживающие это движение китайцы отказываются от социального давления, связанного с достижением успеха на работе и в учебе, а также от постоянного потребления ради потребления.

Суть движения Lying flat заключается в минималистском подходе к жизни, а также в том, чтобы работать ровно столько, чтобы полученных денег хватало на покрытие основных расходов. Спасенное от работы время они тратят на себя.