CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

С 24 ноября по 5 декабря компания «Пассворк» проводит акцию в честь «Черной пятницы» — все версии коробочного решения для управления паролями будут доступны со скидкой 50%.

О «Пассворке»

«Пассворк» — комплексное решение для управления паролями и конфиденциальными данными, разработанное специально для компаний и государственных учреждений, которым критически важна безопасность и полный контроль над инфраструктурой.

Решение обеспечивает централизованное хранение и управление всеми корпоративными секретами — от учётных записей и паролей до сертификатов и ключей. В отличие от облачных решений, все данные остаются на ваших серверах, что гарантирует полный контроль и соответствие требованиям информационной безопасности.

«Пассворк» адаптируется под любые корпоративные требования и политики информационной безопасности. Решение разворачивается в изолированных офлайн-контурах и облачных средах.

О компании

Компания «Пассворк» — российский разработчик ИБ-решений для управления паролями и конфиденциальными данными, специализирующийся на создании защищённых систем для бизнеса и государственного сектора с 2014 г. Продукт компании используется в крупнейших российских компаниях и государственных учреждениях.

Для кого создан «Пассворк»

«Пассворк» создан для компании любого размера — от малого бизнеса до системообразующих предприятий и государственных учреждений с повышенными требованиями к безопасности. «Пассворк» решает ключевые задачи бизнеса: наводит порядок в управлении паролями и секретами, минимизирует риски утечек данных, упрощает аудит доступа и ускоряет работу сотрудников.

passwork_blackfriday-2025_background_1920x1080_ru.webp

«Пассворк создан» для компании любого размера — от малого бизнеса до системообразующих предприятий и государственных учреждений

Ключевые преимущества


  • Контроль. Все данные остаются на серверах заказчиков. Полное управление инфраструктурой и конфиденциальной информацией.
  • Безопасность. Zero knowledge архитектура, защита корпоративного уровня с шифрованием данных и многофакторной аутентификацией.
  • Централизация. «Пассворк» объединяет все корпоративные секреты в единой экосистеме.
  • Гибкость. Детальная настройка прав доступа с помощью ролей и групп. Настраиваемая структура сейфов адаптируется под любую организационную модель — от небольших отделов до сложных холдинговых структур.
  • Интеграция. Поддержка Active Directory/LDAP, SSO, двухфакторная аутентификация и полнофункциональный API. «Пассворк» встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру, не замедляя бизнес-процессы.
  • Развитие. Регулярные обновления продукта и внедрение новых функций. Качественная техническая поддержка и сопровождение на всех этапах: от установки до масштабирования.
  • Гарантия надёжности. «Пассворк» проверен в крупнейших компаниях и государственных структурах России. Продукт включён в единый реестр российского ПО Минцифры, имеет все необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ.
  • Совместимость. Сертифицирован для работы с Astra Linux, «РЕД Софт», «МСВСфера», Pangolin DB, ОС «Атлант» и многими другими российскими решениями.


Условия акции «Черная пятница»

Акция стартует 24 ноября 2024 г. и продлится до 5 декабря включительно. В рамках специального предложения все версии и редакции коробочного решения доступны со скидкой 50%. Вы получаете полнофункциональный продукт с техподдержкой, регулярными обновлениями и сопровождением.

Подробная информация об условиях акции и технических характеристиках продукта доступна на сайте компании.

Рекламаerid:2W5zFHX781vРекламодатель: ООО «Пассворк»ИНН/ОГРН: 2901311774/1222900006262Сайт: https://passwork.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще