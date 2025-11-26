Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

HP намерена уволить 4-6 тыс. человек в ближайшие три года. Это около 10% ее нынешнего штата. Компания намерена заменить их на ИИ и тем самым сократить расходы, но именно ИИ прямо сейчас крушит ее бизнес – из-за него бешеными темпами дорожает оперативная память, а вместе с ней и компьютеры, которые сейчас являются основным драйвером роста HP.

Искусственный вместо естественного

Компания HP уволит до 6 тыс. сотрудников в рамках своего многолетнего плана по внедрению искусственного интеллекта и нового раунда сокращения расходов, пишет The Register. По задумке топ-менеджмента, штат будет сокращен не сразу – процесс растянут на два-три года.

Фактически, HP намерена избавиться приблизительно от 10% персонала, в зависимости от итогового количества уволенных. К октябрю 2025 г. на нее работало в общей сложности 58 тыс. человек по всему земному шару.

О стремлении HP избавиться от естественного интеллекта в пользу искусственного объявил лично президент и генеральный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores). Он сделал это в день публикации финансового отчета компании. «Мы нацелены на достижение примерно $1 млрд валовой экономии за три года в области разработки продуктов, обслуживания и поддержки клиентов, а также во многих наших операционных процессах», – заявил Лорес.

Нейросеть «Кандинский» HP внедряет ИИ, но понимает, что из-за него ее компьютерный бизнес может понести убытки

В опубликованной HP документации говорится, что цель новой программы сокращения расходов заключается в «повышении удовлетворенности клиентов, внедрении инноваций в продукты и повышении производительности за счет внедрения и поддержки искусственного интеллекта» (to drive customer satisfaction, product innovation, and productivity through artificial intelligence adoption and enablement).

The Register приводит перевод слов Лореса и цитаты из отчетности на общедоступный язык. HP собирается заменить примерно 10% сотрудников нейросетями, чтобы сэкономить $1 млрд.

Главный драйвер роста

В IV квартале 2025 финансового года HP показала довольно солидный рост. В частности ее выручка от продаж персональных компьютеров и ноутбуков за отчетный период достигла $10,8 млрд, увеличившись на 8% год к году.

По сути, именно компьютеры стали основным драйвером роста компании, поскольку другой ее бизнес, а именно системы печати, показали значительное падение. За год их продажи рухнули на 4% и принесли HP выручку в размере $4,3 млрд.

Годовая выручка компании составила $55,3 млрд, увеличившись на 4,2% год к году. , однако чистая прибыль и прибыль на акцию снизились.

Интеллект – друг, интеллект – враг

Нахваливая искусственный интеллект и то, как он позволит HP сэкономить миллиард долларов, глава компании не смог обойти стороной тот факт, что нейросети открыто угрожают стабильности ее бизнеса. CNews неоднократно писал, что из-за мирового бума ИИ по всей планете дикими темпами растут цены на оперативную память, а твердотельные накопители и жесткие диски исчезают из продажи.

Все это используется в любом современном компьютере, и неважно, какой логотип нанесен на его корпус.

Лорес признал, что HP очень обеспокоена тем, что рост цен на память может осложнить ее следующий финансовый год. «Сейчас стоимость памяти составляет от 15 до 18% от стоимости обычного ПК, – сказал он. – Хотя рост цен был ожидаемым, в последние несколько недель он ускорился».

Впрочем, Лорес полагает, что компания сможет выдержать возросшие расходы на память в первой половине своего финансового года. В то же время он предупредил, что рентабельность персональных систем, вероятно, снизится во второй половине года.

Компания попытается решить эту проблему с помощью таких мер, как «сотрудничество с поставщиками с более низкими ценами и перепроектирование модельного ряда под конфигурации с уменьшенным объемом памяти» (qualifying lower-cost suppliers and redesigning the portfolio for reduced memory configurations). В теории, это может означать, что HP может начать продавать ПК и ноутбуки с меньшим объемом ОЗУ и с планками от менее крупных производителей.

Потенциально повышение цен на компьютеры и ноутбуки тоже стоит на повестке дня. Однако HP считает, что у нее есть преимущество, поскольку ее долгосрочные отношения с поставщиками дают ей уверенность в том, что у нее будет достаточно памяти для удовлетворения потребительского спроса.