«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

Российские операторы обратились к властям страны с просьбой о единых правилах для работы «белых списков» сайтов. Это те сайты, которые работают в периоды массовых блокировок мобильного интернета. Сейчас общих стандартов нет, как нет и понимания, как именно происходит отбор сайтов, которые будут работать при «шатдаунах».

Больше ясности

Российские операторы связи обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и попросили его ввести единые требования к работе «белых списков» сайтов, пишет Forbes. Речь о перечне веб-ресурсов, которыми россияне смогут пользоваться во время отключения мобильного интернета.

От этой напасти жители многих регионов страны страдают с весны 2025 г. Власти объясняют отключение мобильного интернета заботой о безопасности граждан, а некоторые чиновники называют это «цифровым детоксом».

В начале осени 2025 г. появился «белый список» – перечень сайтов, которыми россияне смогут пользоваться даже во время опасности, из-за которой их лишили полноценного доступа в Сеть со смартфона. На начальном этапе у разных операторов были собственные версии этого списка, различавшиеся между собой и не соответствовавшие тому, что опубликовало Минцифры России.

Нужно всем

По словам приближенного к Минцифры России источника Forbes, просьба была озвучена в рамках встречи представителей операторов связи с Мишустиным. Источник утверждает, что в ней принимали участие, в числе прочих, генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин и глава МТС Инесса Галактионова.

Daria Nepriakhina / Unsplash Россияне вынуждены выкручиваться и придумывать, как жить без мобильного интернета

При в Правительстве заявили Forbes, что встречи Мишустина именно с «большой четверкой», то есть только с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и Т2 не было. «Встречи председателя с «большой четверкой» не было», – сообщили изданию в пресс-службе Правительства.

Приближенный к Минцифры источник издания подтвердил это, заявив, что именно с «большой четверкой» встречи не было – была встреча с неким «крупным бизнесом».

Собеседник Forbes подчеркивает, что даже спустя несколько месяцев после введения «белых списков» операторы связи по-прежнему пользуются собственными их модификациями и «действуют несогласованно, что снижает эффективность мер по защите от беспилотников».

При этом важно понимать, что работа «белых списков» сайтов, к которым допускают россиян в период массовых «шатдаунов» регулируется указом Президента России Владимира Путина, датированным 29 августа 2025 г. Этот документ помечен как «для служебного пользования», сообщили Forbes два источника на отечественном телекоммуникационном рынке.

Пора развиваться

Один из собеседников издания, который лично присутствовал на встрече с Мишустиным рассказал, что операторы связи озвучили несколько просьб, связанных с «белыми списками». Одна из них затрагивала вопрос расширения перечня входящих в них сайтов.

Операторы попросили «активнее проводить работу» над включением новых ресурсов в перечень доступных. Источник Forbes отмечает, что операторы аргументируют это необходимостью максимального упрощения жизни россиян в периоды блокировки мобильного интернета.

Так где же правда

На встрече с Мишустиным операторы связи, фактически, заявили, что единых правил работы «белого списка» сайтов до сих пор нет. При этом глава Минцифры Максут Шадаев утверждает обратное.

Как пишет Forbes, министр связи еще в начале августа 2025 г. заявил, что Минцифры договорилось с операторам о том, как будут работать «белые списки». При этом, когда в начале сентября 2025 г. Минцифры опубликовало первую версию «белого списка», стало ясно, что это не совсем так.

CNews обращал внимание на то, этот же перечень сайтов появился одновременно и на сайтах ряда операторов связи, в частности, Т2. Однако в них не было части сайтов, перечисленных Минцифры.