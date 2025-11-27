Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования

Радиорелейное оборудование российские телекомоператоры закупают, в основном, китайское. Российские производители просят власти поддержать из запретом на импорт.



Производители просят поддержки

Российские производители телекомоборудования просят обязать с 1 января 2027 г. операторов связи закупать только отечественное радиорелейное оборудование, выяснили «Ведомости».

С такой просьбой консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО), учредителями которого являются Yadro, Eltex, «Сигналтек», T8 и «Ростелеком», обратились в Минцифры и Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ).

Представитель министерства подтвердил изданию получение письма и отметил, что инициатива будет рассмотрена в ближайшее время: «Решение по предложениям АНО ТКО должно приниматься исходя из готовности оборудования и его объема».

freepik/wirestock Отечественные производители радиорелейного оборудования уверены, что могут обеспечить потребность российских операторов связи

Радиорелейное оборудование — это компоненты телекоммуникационных систем, которые используются для создания магистральных линий связи. Радиорелейные станции передают направленный радиосигнал между собой и соединяют две удаленные точки, например, там, где прокладка оптоволокна затруднена.

Китайский импорт

Наиболее распространенным поставщиком радиорелейного оборудования на российском рынке является китайская Huawei, пояснил директор специальных проектов компании «НТР-РРЛ» (разработчик и производитель радиорелейного оборудования) Владимир Поляков.

Правда, по данным президента «ЭР-телеком холдинга», председателя ИЦК «Фиксированная связь» Андрея Кузяева, доля отечественных радиорелейных линии (РРЛ) с 10% в 2022 г. увеличилась до 30% в 2025 г. и достигла 50 тыс. штук. Стоимость установленного отечественного оборудования — 5 млрд руб.

Китайские вендоры зависят от поставки критически важных электронных и оптических компонентов из других стран, что сильно повлияло на их политику присутствия в России в последние годы, пояснил генеральный директор J’son & Partners Consulting Максим Столповский.

«Мы внимательно следим за развитием российских технологий и при появлении отечественных решений, сопоставимых по техническим характеристикам и стоимости с мировыми аналогами, рассматриваем их для использования в развитии сети», – завил представитель «Мегафона», который использует зарубежное радиорелейное оборудование.

Российские производители готовы

Российские производители готовы покрыть потребности заказчиков, уверен гендиректор АНО ТКО Григорий Ревазян. Среди основных российских производителей РРЛ он назвал АО «Омское производственное объединение Радиозавод имени А. С. Попова» и томскую НПФ «Микран», которую в марте приобрел «ИКС холдинг».

Директор дивизиона стратегических программ Yadro (тоже входит в «ИКС холдинг») Александр Понькин полагает, что предлагаемые АНО ТКО меры стимулирования «»способны ускорить развитие этого сегмента», увеличатся инвестиций в производство и конкуренция, что положительно отразится на отрасли в целом.

Поляков рассказал, что «НТР-РРЛ» модернизирует производство, что позволит уже в 2026 г. выпускать до 4 тыс. пролетов (около 8 тыс. единиц оборудования) в диапазоне 70–80 ГГц с возможностью дальнейшего масштабирования. Линейка NTSR-10G компании «НТР-РРЛ», по его словам, по ключевым техническим характеристикам сопоставима с продуктами Huawei и обеспечивает требуемые параметры пропускной способности, энергоэффективности и отказоустойчивости.