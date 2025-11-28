CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Последние дни регистрации на конференцию «Современный цифровой офис 2025», которая пройдет 2 декабря.

Правильная организация офисного пространства способна существенно повысить эффективность работы. Более того, на фоне ожесточенной борьбы за специалистов она становится важным аргументом в пользу выбора работодателя. Цифровые инструменты дают возможность снизить число трудоемких, ручных операций и сосредоточиться на творческой составляющей. Без них невозможно организовать работу HR-департамента. Они — неотъемлемая часть корпоративной культуры.

Докладчики:

Елена Беляева, модератор, директор по организацинному развитию и работе с персоналом, ГК «Медскан»;
Наталья Лошкарева, директор по управлению проектами клиентского сервиса DPD в России;
Андрей Мазько, управляющий директор, РСХБ;
Дмитрий Бунеев, CDO, IDS Borjomi Russia & Belarus;
Екатерина Гусева, руководитель секретариата, ЭТП ГПБ;
Элли Долганова, директор по развитию социальных проектов СК «Росгосстрах Жизнь»;
Юлия Шумилина, руководитель по развитию продуктов, ИТ-экосистема «Лукоморье»;
Алексей Акимов, создатель, Human Factor;
Денис Хохлов, менеджер продуктов «АЛМИ Партнер»;
Сергей Ковтун, партнер и генеральный директор, Notamedia.Integrator;
Анастасия Констандогло, директор центрального офиса «Лемана ПРО».

Современный офис

  • Что такое современный цифровой офис?
  • Как организовать коллективную работу?
  • Цифровые решения для HR-специалистов.
  • Технологическая основа удаленной работы.
  • Цифровые решения для линейного персонала.
  • Цифровое управление командами.
  • Цифровое взаимодействие с контрагентами.

Технологии цифрового офиса

Проекты и кейсы

  • Нужен ли сотрудникам цифровой офис: делимся наблюдениями.
  • Цифровые инструменты для сотрудников: кейсы.
  • Цифровые инструменты для HR: кейсы.
  • Цифровые инструменты управления.
  • Цифровизация и корпоративная культура.

Татьяна Крестьянова, +7 (495) 500-00-36 доб. 9404, tkrestyanova@itzconf.ru

Владислав Мещеряков

Владислав Мещеряков


