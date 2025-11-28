Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Скупка суперкомпьютеров

ГКУ Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» собирается приобрести два суперкомпьютера с ускорителями для искусственного интеллекта.

Из закупочной документации следует, что речь идет о высокопроизводительных вычислительных платформах с использованием ускорителей искусственного интеллекта для обеспечения производительности искусственного интеллекта.

Компьютер по цене до 59 млн руб. планируется применять в приоритетных цифровых проектах здравоохранения правительства Московской области. Платформу за 45,6 млн руб. — для внедрения технологий больших языковых моделей в цифровых проектах.

Поставщиков планируется определить в декабре 2025 г. Финансирование выделяется из бюджета Московской области.

Средства на приобретения суперкомпьютеров выделены в рамках программы по модернизации и технической поддержки ЕИТО (Единая инфраструктура технологического обеспечения) на принципах «частного облака», включая телекоммуникационную инфраструктуру правительства Московской области и аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО».

Nvidia для российского региона

Первый суперкомпьютер должен быть оснащен не менее, чем восемью ускорителями искусственного интеллекта Nvidia H100 PCIe (или эквивалентными), размещенными в едином корпусе и объединенными попарно дополнительными высокоскоростными соединениями. Товар должен быть свободным от прав на них третьих лиц и других обременений. Это видеокарта с исключительной производительностью для крупномасштабных проектов в области ИИ. Стоимость подобной видеокарты в России доходит до 3,6 млн руб.

Адрес поставки — Москва, ул. Дорожная, д.9, стр. 1 (совпадает с адресом ЦОД «Москва-2» в срок до 19 декабря 2025 г.

Unsplash - Massimo Botturi Государство не жалеет бюджетных средств на закупку вычислительных мощностей

Второй компьютер должен быть оснащен восемью ускорителями искусственного интеллекта Nvidia H100 SXM (или эквивалентными), использующий технологию объединения ускорителей искусственного интеллекта NVLink 4 Switch или эквивалентную технологию. Сами ускорители искусственного интеллекта должны поддерживать технологию NVLink или эквивалентное решение. Стоимость подобной видеокарты достигает 3 млн руб. на российском рынке. Частичная доставка не допускается. Товар должен быть поставлен в Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, секция В, 11 этаж (расположен Центр поддержки экспорта Московской области) уже до 18 декабря 2025 г. В закупке могут участвовать поставщики иностранного оборудования, так как аналогов в России нет, говорится в документах.

Московская области активно инвестирует в вычислительные платформы с ускорителями с середины 2025 г. В августе 2025 г. заключила контракт на 37,5 млн руб. (начальная стоимость 60 млн руб.) с компанией «Ада» на поставку такого оборудования под торговой маркой Lenovo. Цель — обеспечение производительности искусственного интеллекта в приоритетных цифровых проектах.

«Ада» также победила в торгах на поставку оборудования с начальной ценой в 45 млн руб. для внедрения технологии искусственного интеллекта в межведомственную систему электронного документооборота Московской области. Компания поставит вычислительный комплекс за 40,7 млн руб. под торговой маркой Lenovo. Еще одна компания — «Уником» — поставит в Московскую область оборудование для суперкомпьютера за 51 млн руб. для для обеспечения производительности искусственного интеллекта в приоритетных цифровых проектах. Товарный знак — Yadro. Контракт был заключен в ноябре 2025 г. Срок поставки для 12 декабря 2025 г.

Регионы обзаводятся своими вычислительными мощностями

Рынок государственных закупок для искусственного интеллекта демонстрирует динамичный рост и привлекает поставщиков. Объем тендеров на ПАК с ИИ-ускорителей для в 2024 г. достиг 2,4 млрд руб., увеличившись на 150% в деньгах и на 120% в штуках, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.закупок». Основная часть заказов приходится на государственные структуры, что подтверждает активное внедрение цифровых технологий в государственом секторе.

Как писал CNews, свой суперкомпьютер планируют создать власти Липецкой области. Они уже нашли поставщика — американскую компанию Supermicro, которую год назад в США обвинили в нарушении санкционного режима с Россией.

В контракте указано, у оборудования должно быть предусмотрено «наличие возможности инсталлироваться и полноценно функционировать в любой среде виртуализации, включая – zVirt, oVirt, KVM-based, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Proxmox, OpenStack. Также должна быть возможность запуска на базе российской операционной системы «Ред ОС» (в том числе ФСТЭК-версии), Astra Linux 1.8.1, Мос.ОС. В ПО должна быть обеспечена возможность отправки оповещений в такие сервисы, как Email, Discord, Telegram, Microsoft Teams, Slack, Webex и Wechat. Также обязателен функционал автоматической установки и актуализации драйверов Nvidia при помощи GPU Operator без прерывания работы кластера.

Вычислительная платформа с ускорителями для ИИ будет поставлена для администрации Севастополя. Поставщик уже найден, стоимость оборудования — 14,6 млн руб.

«Мы начали с трансформации правительства и планируем предоставить эти инструменты и нашим предприятиям, — рассказывал вице-губернатор Сергей Курбатов. — Например, разработан продукт для детекции видеопотока с целью контроля соблюдения норм безопасности на производстве. Нейронная сеть уже обучена и тестируется на одном из промышленных предприятий региона».

Как сообщал CNews, в подобных закупках речь идет не о суперкомпьютерах, а об их частях. В России пока существует три настоящих суперкомпьютера, принадлежащих «Яндексу», Сбербанку и МГУ. В мировых рейтингах такие системы чаще всего являются результатом научных разработок, сравнимых с исследованиями в области квантовых технологий, с отдаленной перспективой коммерциализации или внедрения отдельных научных наработок.

В сентябре 2022 г. AMD и Nvidia столкнулись с новыми ограничениями на поставки в Россию. Власти США запретили им отгружать ускорители для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта и поддерживать уже имеющихся клиентов, писал CNews. Они посчитали, что устройства могут использоваться в военных целях. Китай и США, в свою очередь, также обмениваются взаимными запретами на поставку оборудования для вычислений.

Китай и США, в свою очередь, также обмениваются взаимными запретами на поставку оборудования для вычислений. Китайский интернет-регулятор ввел запрет на закупку ИИ-ускорителей амеркиканской Nvidia и аннулировал все текущие заказы в августе 2025 г. Как писалFinancial Times запреты, касающиеся ускорителей Nvidia, связаны со стремлением властей КНР подтолкнуть китайские компании к отказу от чипов Nvidia в пользу собственных решений.