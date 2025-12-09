CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Телеком Интернет Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Системное ПО Ритейл Автодилеры Дистрибуция Интернет Розница Техника ИТ в торговле
|

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Автомобильная промышленность переживает период бурного внедрения технологий искусственного интеллекта, по сохранить устойчивые темпы инвестиций в этом направлении удастся лишь немногим. По прогнозам Gartner, только около 5% автопроизводителей сохранят высокий уровень инвестиций в искусственный интеллект к 2029 г., вместо 95%.

Прогноз по инвестициям в ИИ в автопроизводстве

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) не приживутся в автомобилях, а нынешняя эйфория сменится разочарованием, прогнозируют в декабре 2025 г. аналитики Gartner. К 2029 г. лишь 5% автопроизводителей продолжат вкладывать существенные суммы в ИИ.

Отчет исследовательской компании Gartner с прогнозами до 2026 г. предполагает, что текущая отраслевая эйфория вокруг ИИ близка к завершению, а ИИ-пузырь не принесет долгосрочных выгод большинству производителей.

Эксперты по рынку Gartner обнаружили, что только автопроизводители с сильной программной базой, технически подкованным руководством и последовательным долгосрочным фокусом на ИИ-технологиях смогут вырваться вперед, потенциально углубляя конкурентный разрыв в автомобильном секторе.

Традиционные производители, такие как Volkswagen, исторически известные инженерным, а не программным опытом, пытаются догнать технологически ориентированных конкурентов, таких как Tesla и BYD.

robot700.jpg

Freepik - Freepik
ИИ-пузырь наконец лопнет к 2029 году из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей в ИИ

Аналитик Gartner Педро Пачеко (Pedro Pacheco) пояснил, что хотя многие традиционные автопроизводители пытаются преодолеть этот разрыв, они сталкиваются со значительными внутренними препятствиями и устаревшими подходами. «Компания, которая не преуспевает в программном обеспечении (ПО), неизбежно столкнется с трудностями», — сказал он.

По мнению Педро Пачеко, успех в ИИ-сфере требует от компаний трансформации в цифровые организации путем устранения внутренних барьеров и приоритизации технологий на высшем уровне, включая установление прямых линий подчинения от руководителей ПО к генеральным директорам.

Роботизация производств

Другое направление соперничества в автомобильной отрасли относится к автоматизации производственных процессов. По прогнозу Gartner, к 2030 г. как минимум одному автопроизводителю удастся полностью автоматизировать процесс сборки машин. Передовые робототехнические системы в этой сфере уже в 2025 г. применяются 12 из 25 ведущих автопроизводителей мира.

Роботизация в этой сфере позволяет снизить затраты, повысить качество продукции и сократить время производственного цикла. Теоретически, клиенты при этом могут получать более качественные машины по более низким ценам.

При этом изменения на рынке труда в связи с этой тенденцией не будут однозначно негативными. Новые позиции, связанные с внедрением ИИ и роботизацией, неизбежно пополнят перечень вакансий в автомобильной промышленности.

История повторяется

Главный экономист инвестиционной компании Apollo Global Management Торстен Слок (Torsten Slok) утверждал летом 2025 г., что ряд крупнейших технологических компаний, делающих ставку на ИИ, серьезно переоценены — даже сильнее, чем ИТ-компании эпохи бума доткомов, о чем информировал CNews.

snimok_ekrana_2025-12-09_164452.png

Tesla
Салон Tesla Model S

Экономический пузырь 1995-2001 г., получивший название «пузырь доткомов», образовался в результате взлета акций ИТ-компаний, а также появления большого количества новых в конце XX века. Акции бизнеса, предлагавшего использовать интернет для получения дохода, взлетели в цене под аккомпанемент многочисленных комментаторов, в том числе профессиональных экономистов, которые утверждали, что наступила — новая экономика. На практике же многие из новых бизнес-моделей показали свою неэффективность. Колоссальные средства, влитые в рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, резкому падению индекса Nasdaq, а в дальнейшем — обвалу цен на серверы.

«Разница между ИТ-пузырем 1995-2001 г. и сегодняшним пузырем ИИ заключается в том, что 10 крупнейших компаний индекса S&P 500 переоценены сильнее, чем в 2001 г.», — считает Торстен Слок. По мнению эксперта, одним из важнейших признаков пузыря в случае с крупнейшими технологическими компаниями, является высочайший показатель отношения капитализации компании к чистой прибыли за год, характерный летом 2025 г. для топ-10 самых дорогостоящих ИИ-компаний мира, в сравнении с остальными участниками S&P 500.

Крупнейшие автопроизводители в мире

В январе-феврале 2025 г. во всем мире продано 13,2 млн новых легковых автомобилей. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Крупнейшими мировыми автопроизводителями по уровню продаж являются Toyota Group, Volkswagen Group и Hyundai-Kia, пишет аналитическое агентство Focus2Move.

Toyota Group сохраняет мировое лидерство, во много благодаря росту продаж в США и Азии на 33,4% и 12,2% соответственно. Volkswagen Group, напротив, снизил продажи в этих же регионах на 13,7% и 8,6% соответственно. Что касается Hyundai-Kia, то показатель компании в США вырос на четверть, однако наблюдается падение реализации в Азии на 5,8%.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Система маркировки товаров в новом году начнет автоматически штрафовать продавцов

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще