Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia

Созданный китайскими учеными полностью оптический, работающий на фотонах вместо электронов, ИИ-чип продемонстрировал генеративной способности, по скорости и эффективности превосходящие в сотню раз популярные чипы Nvidia. Правда, полностью заменить традиционные графические процессоры для ИИ он не сможет.



Прорыв китайских ученых

Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяотун (Jiao Tong) и университета Цинхуа (Tsinghua) создали полностью оптический чип для искусственного интеллекта (ИИ) LightGen, пишет издание Interesting Engineering.

Разработанный в Китае оптический вычислитель позволяет создавать реалистичные изображения и видео, превосходя более чем в сто раз по скорости и энергоэффективности процессоры лидера в этой области — американской Nvidia.

LightGen содержит более двух млн фотонных «нейронов» и способен выполнять задачи генерации изображений, шумоподавления и обработки 3D-изображений.

Фотоны лучше электронов, но не во всем

Оптические чипы используют фотоны вместо электронов. Они могут выполнять вычисления посредством оптической интерференции, что делает их невероятно быстрыми и сверхэффективными.

Aiartgenerator Для генерации изображений китайский оптический чип LightGen подходит лучше, чем самые передовые разработки Nvidia

LightGen «предоставляет новый способ связать новые архитектуры чипов со сложными задачами ИИ, выполняемыми ежедневно, без снижения производительности и со скоростью и эффективностью на порядки выше, что способствует устойчивому развитию ИИ», цитирует South China Morning Post руководителя команды исследователей Чена Итуна (Chen Yitong).

Чипы на фотонах, к тому же, можно относительно легко изготовить, используя более старые технологические процессы. Например, Accel (ранее разработан в университете Цинхуа, в отличие от LightGen представляет собой гибридный чип, состоящий из фотонных компонентов и аналоговых электронных элементов) может создаваться с использованием технологии Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), при этом обеспечивает производительность 4,6 петафлопс и потребляет ничтожно мало энергии.

Это особенно актуально для крупномасштабных моделей, которые сталкиваются с серьезной нехваткой вычислительной мощности и энергии.

Правда, в отличие от графических процессоров Nvidia, фотонные чипы обладают относительно ограниченной гибкостью, не могут запускать программы, обучать ИИ-модели.

LightGen является самым убедительным на сегодняшний день доказательством того, что фотоника способна создавать настоящий генеративный ИИ, но только в строго ограниченных областях, заявили разработчики.

Китайская замена Nvidia

В США действуют экспортные правила, которые запрещают Китаю получать некоторые полупроводниковые чипы, произведенные с использованием американского оборудования, в том числе передовые чипы искусственного интеллекта, производимые Nvidia и AMD. В России в последние несколько лет компании тоже столкнулись с ограничениями, ростом сроков поставок и отсутствием официальной поддержки оборудования.

В декабре 2025 г. представители МФТИ сообщили CNews, что Институт искусственного интеллекта вуза провел комплексное исследование рынка альтернативных решениям Nvidia ускорителей, включая продукты китайских производителей Moore Threads и MetaX, чтобы оценить их способность обеспечивать полный цикл работы современных ИИ-моделей.

Исследование подтвердило, что альтернативные карты s4000 от Moore Threads и C500 от MetaX могут применяться в широком спектре сценариев без потери функциональности. Тесты продемонстрировали стабильный запуск популярных LLM, корректную работу современных фреймворков и предсказуемую производительность. В отдельных типах вычислений показатели альтернативных карт достигли или превзошли результаты Nvidia A100.