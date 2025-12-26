Власти Китая вкладывают 100 миллиардов бюджетных юаней в госфонд поддержки ИТ-стартапов

Китай вкладывает сотни миллиардов бюджетных средств, чтобы ускорить движение в сторону технологической независимости. В стране создан один национальный и три региональных венчурных фонда для поддержки стартапов, работающих в наиболее важных, по мнению властей, направлениях.



Поддержка ИТ-бизнеса

Для поддержки технологических стартапов Китай учредил национальный фонд поддержки венчурного капитала и три региональных — Пекинско-Тяньцзиньско-Хэбэйский фонд поддержки венчурного капитала, Фонд поддержки венчурного капитала дельты реки Янцзы и Фонд поддержки венчурного капитала Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, сообщил Bloomberg.

В национальный фонд будет направлено 100 млрд юаней ($14,3 млрд) из бюджета Министерства финансов. Финансирование будет осуществляться за счет выпуска сверхдолгосрочных специальных суверенных облигаций, как заявил представитель Министерства финансов Го Фанмин (Guo Fangming).

Три региональных фонда созданы за счет долей национального фонда в товариществах с ограниченной ответственностью, по словам председателя государственного фонда Хо Фупэн (Huo Fupeng). Инвестиции каждого из них превысят 50 млрд юаней.

fanjianhua / FreePik Китай будет финансировать технологические стартапы через новые венчурные фонды

«Развивающиеся и перспективные отрасли по-прежнему сталкиваются с ограниченными инвестициями и недостаточным количеством других факторов, способствующих инновациям», — сказал Бай Цзинъюй (Bai Jingyu), представитель Национальной комиссии по развитию и реформам.

Приоритетные направления

Приоритет будет отдаваться небольшим компаниям с оценкой не более 500 млн юаней, работающих в стратегически важных развивающихся и перспективных отраслях, таких как интегральные схемы, квантовые технологии, биомедицина, интерфейсы «мозг-компьютер» и аэрокосмическая промышленность, рассказали китайские чиновники.

Стартапы и компании, находящиеся на стадии посевного финансирования могут инвестироваться минимум на 70%, но сумма каждой сделки будет ограничена 50 млн юаней.

Для помощи долгосрочному росту «маленьких гигантов», как назвал их Цзинъюй, национальный фонд будет функционировать 20 лет, из которых 10 лет выделено на инвестиции и еще 10 — на выход из бизнеса.

Инвестиции в технологическую независимость

С 2018 г. КНР находится под санкциями США, которых становится все больше. Весной 2025 г., как писал CNews, американские власти потребовали от бизнеса прекратить поставки в Китай отдельных видов товаров и услуг, в первую очередь, высокотехнологичных, а также отозвали у некоторых компаний ранее выданные специальные экспортные лицензии.

Дополнительные экспортные ограничения затрагивают программное обеспечение (ПО) для автоматизированного проектирования электронных устройств (EDA), химикаты для производства полупроводников, бутан и этан, широко применяемые в промышленности, станки и авиационное оборудование.



К рестрикциям присоединяются и европейские страны. В мае 2025 г. стало известно, что Нидерланды планируют ограничить возможности компании ASML по ремонту и обслуживанию ее оборудования для производства полупроводников в Китае,

Поднебесная пытается простимулировать развитие национальной полупроводниковой промышленности с использованием различных инструментов как минимум с 2014 г., когда был создан национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных схем «Большой фонд» (Big Fund; ICF) для достижения независимости от зарубежных технологий (в рамках плана «Сделано в Китае 2025»).

В рамках первых двух итераций совокупный объем средств фонда достиг 339 млрд юаней ($48 млрд). В 2024 г., на третьем этапе, он вырос еще на 340 млрд юаней. Более половины средств планировалось выделить наиболее слабыми звеньями национальной полупроводниковой отрасли — производство материалов, компонентов и оборудования для выпуска полупроводниковых изделий.