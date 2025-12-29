Независимый ИТ-провайдер Selectel на четверть продал себя «Интерросу»

«Интеррос» и «Т-технологии» купили 25% компании Selectel, называющей себя «независимым провайдером ИТ-инфраструктуры». Сумма сделки не раскрывается. Владеть долей будут через совместное предприятие «Каталитик Пипл».

От независимости к частичной зависимости

Компания «Каталитик Пипл» купила 25% в фирме Selectel, сообщили CNews представители «Интерроса». «Каталитик Пипл» – это совместное предприятие «Т-технологий» и непосредственно «Интерроса» с многомиллиардным уставным капиталом. Сумму сделки стороны не раскрывают, но «Ведомости» пишут, что 25-процентная доля в уставном капитале Selectel оценивается примерно в 16 млрд руб.

Компания Selectel была основана более 17 лет назад, в 2008 г. Она называет себя «независимым провайдером ИТ-инфраструктуры». Selectel предлагает комплексные ИТ- решения компаниям малого, среднего и крупного бизнеса.

Нынешним юрлицом Selectel является АО «Селектел», основанное в июле 2024 г. Генеральный директор – Олег Любимов, видов деятельности – 31, основной среди них – «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».

Уставный капитал АО «Селектел» – 130 млн руб. На 30 июня 2025 г. в состав акционеров входили «Сервертех Холдинг Лтд», АО «Солнечный Ветер», Андрей Голухов и Олег Любимов. Выручка за 2024 г. – 13,1 млрд руб., чистая прибыль – 2,8 млрд руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

Wikipedia У Selectel новый совладелец

К моменту выхода материала стороны не уточняли, чья именно доля в Selectel сократилась, чтобы можно было выделить 25% компании фирме «Каталитик Пипл». Представители Selectel сообщили CNews, что доля была приобретена «у инвестиционных структур Геворка Вермишяна и прочих акционеров» АО «Селектел».

Что известно о покупателе

«Каталитик Пипл» была основана в июне 2023 г. в Калининграде, имеет уставный капитал свыше 149,8 млрд руб. и основной вид деятельности «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний».

По данным «Контур.Фокуса», уставный капитал «Каталитик Пипл» не равен сумме вкладов совладельцев. Также сервис подчеркивает, что реквизиты «двух актуальных и некоторых исторических участников скрыты». В Selectel сообщили CNews, что 50,01% «Каталитик Пипл» находится в руках «Т-технологий», а оставшиеся 49,99% – у ХК «Интеррос».

Генеральный директор компании – Никита Ермаков. О ее финансах известно мало – есть лишь данные о чистой прибыли за 2023 г., она составила 690,6 млн руб. Сведения за 2024 г. в открытом доступе не фигурируют.

«Каталитик Пипл» создавалась для инвестиций в высокотехнологичный сектор, рассказали CNews в Selectel. В числе прочих ее активов – 64% акций цифрового банка для предпринимателей «Точка Банк» и 9,95% акций МКПАО «Яндекс».

Отметим также, что «Интеррос» – одна из старейших российских инвестиционных. Она основана в 1990 г.

Выгодное приобретение

В Selectel заявили CNews, что за первые девять месяцев 2025 г. выручка компании увеличилась на 42% год к году и достигла 13,5 млрд руб. Это больше, чем за весь 2024 г., когда выручка была на уровне 13,1 млрд руб.

В компании отметили, что причина такого стремительного взлета выручки – быстрый рост основного направления бизнеса. В частности, выручка от облачных инфраструктурных сервисов за отчетный период составила 11,7 млрд руб., а это на 43% больше, нежели годом ранее.

Одновременно с этим скорректированный показатель EBITDA вырос на 44% год к году до 7,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированному EBITDA составила 58%.