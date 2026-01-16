CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Дочка» ИТ-интегратора «Ультиматек» получила долю в разработчике решений для автоматизации

«Дочка» поставщика и интегратора ИT-решений и оборудования ГК «Ультиматек» купила 25% разработчика платформы для управления бизнес-процессами «Алгоритм1» и собирается купить еще 25%.

Новый собственник отечественного разработчика

Дочернее предприятие поставщика и интегратора ИT-решений и оборудования ГК «Ультиматек» компания «Экспанта» стала владельцем 25% разработчика платформы для управления бизнес-процессами (CPM/EPM) «Алгоритм1», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на генерального директор «Ультиматек» Павла Растопшина.

Сумма сделки не раскрывается. Известно только, что у покупателя есть «плавающий» опцион на покупку еще 25%. «Стоимость этой доли будет зависеть от финансовых результатов "Алгоритм1": чем они выше, тем выше цена», — пояснил Растопшин.

ООО «Алгоритм1» — московская компания, зарегистрированная, по данным издания, в 2018 г. Ранее ею владели в равных долях Андрей Воронков, Вячеслав Зайцев и Георгий Беляев.

Возможная стоимость сделки

По итогам 2024 г. «Алгоритм1» получил выручку в 70,8 млн руб. (минус 40%). Чистая прибыль составила 17 млн руб. (плюс 11,6%).

po700.jpg
freepik/dcstudio
Структура «Ультиматек» могла заплатить за долю разработчика платформы для управления бизнес-процессами от 40 до 100 млн рублей

Стоимость доли в 25% партнер инвесткомпании Kama Flow Кирилл Тишин оценивает в сумму около 40–50 млн руб., основываясь на открытых данных о выручке и прибыли, с учетом типовых мультипликаторов рынка.

Компания могла быть оценена и дороже — в 200–350 млн руб., полагает партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев, а 25%-ная доля — в 50–85 млн руб. соответственно.

Еще один собеседник издания считает, что купленная «Экспантой» доля стоила до 100 млн руб. с учетом «мультипликаторов на такие компании и технологическую продвинутость решения».

Консолидация отечественных решений

ГК «Ультиматек» выделила бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» в конце 2024 г., как писал CNews.

На тот момент рыночная оценка «Экспанты» составляла не менее 500 млн руб., а ожидаемый объем внешних инвестиций — 1 млрд руб. Продуктовый портфель на старте включал системы классов Decision Support System (DSS — рекомендательные системы на базе ИИ), Advanced Process Control (APC - системы усовершенствованного управления технологическими процессами), Сomputerized maintenance management system, (CMMS — управление ремонтами).

«Экспанта» планировала в ближайшее время привлечь в технологический альянс еще несколько участников, каждый из которых будет закрывать задачу разработки определенных сегментов ПО для управления производственными и технологическими процессами. По словам Растопшина, специализированное промышленное ПО на российском рынке достаточно разрозненно, что тормозит развитие отечественных продуктов. Помочь может консолидация решений.

«На рынке EPM есть как стабильный и растущий спрос, так и предложение. Примерная оценка емкости этого рынка на текущий момент составляет 15–20 млрд руб. в год. При этом количество зрелых продуктов на рынке ограничено, их около восьми», — сказала партнер технологической практики «ТеДо» Анастасия Кабаева.

Около трети российских компаний продолжают использоваться иностранными ERP-системами, отдавая предпочтение SAP и Oracle, которые ушли из России.

Те, кто предпочел импортозамещение, выбирали решения «», «Галактика ERP» (разработчик – компания «Галактика»), «Турбо ERP» («Консист Бизнес Групп»), Global ERPБизнес Технологии») и др.

Анна Любавина

