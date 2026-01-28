Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях

Инвестиционный холдинг «Венчурные инвестиции» с уставным капиталом в 41 млрд руб. получил доли в ИТ-компаниях дальневосточного фонда «Роснано». Конечный бенефициар холдинга, основной вид деятельности которого вложения в ценных бумаги, а также венчурное инвестирование, скрыт, но структура проводит закупки как государственная. Помимо детища Анатолия Чубайса в периметр интересов этой структуры вошло и «Сколково»: она предъявила иск на 321 млн руб. управляющей компании «СК Капитал».



Новая компания на базе ликвидируемого фонда

Как стало известно CNews, ООО УК «Дальневосточный фонд высоких технологий» (управляет одноменным товариществом), где УК «Роснано» принадлежит 67%, а остальная доля — у АО «ВЭБ.дв», будет ликвидирован и начал выход из проектов. Принадлежщие ему активы в перспективных ИТ-компаниях уже распределяют по другим структурам. Доли передают «ВЭБ.дв» напрямую, а также в созданное в 2024 г. ООО «Венчурные инвестиции» с уставным капиталом в 41 млрд руб., единственный владелец которого скрыт.

По данным «Московского инновационного кластера», ДФВТ — это госфонд, созданный «Роснано», Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, входящим в ВЭБ.рф, а также РВК. Его цель — поддержка перспективных высокотехнологичных компаний, базирующихся или имеющих потенциал развития на Дальнем Востоке. Инвестиции планировались в зрелые компании почти достигшие точки безубыточности. УК «ДФВТ» занимается ведение общих дел товарищей одноименного инвестиционного товарищества.

Freepik.com Вместо "Роснано" доли в ИТ-компаниях получает новая компания с уставным капиталом 41 млрд руб.

Как пояснили CNеws в ВЭБ.РФ, изменения в структуре собственности активами носят плановый характер и связаны с ликвидацией ДФВТ. Фонд должен полностью выйти из активов.

«По окончании срока товарищества его активы распределяются между участниками, пропорционально доле участия. На работу с активам и проектами данные действия существенного влияния не оказывают», — сообщили в ВЭБ.РФ.

При этом в компании не уточнили конечного владельца «Венчурные инвестиции», которое получает активы. Также не известна, как связана компания с «Роснано». В «Контур.фокусе» данные о единственном учредителе скрыты. Однако указывается, что эта структура выступает заказчиком товаров и услуг в рамках госзакупок по 44-ФЗ, что указывает на государственную принадлежность компании. Ее основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги, также компания может заниматься венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний, капиталовложениями в уставные капиталы.

«Роснано» растворяется

Управляющий партнер инвестиционного фонда brainbox_I Cергей Егоров считает, что рокировки могут быть связаны с изменением инвестиционного мандата УК «Роснано». Изменение долей позволяет операционно развивать бизнес технологических компаний, принимая необходимые корпоративные решения. При этом «Промобот», доля в котором досталась новой компании, — один из сильнейших российских игроков на рынке робототехники.

Основатель аналитического агентства Dsight Арсений Даббах считает, что речь идет о реорганизация и перестройка портфеля внутри группы ВЭБ. Она затрагивает активы с потенциалом госзаказа, это роботы, ИИ и GovTech.

«Их выносят из венчурного фонда в SPV (спецкомпания, которая может использоваться для реализации проектов, изоляции активов или привлечения финансирования — ред.) или структуры ВЭБ, где проще управлять рисками, балансом и дальнейшими сделками. Думаю также связано реорганизаций "Роснано", которая растворяется в других структурах», — предположил Даббах.

По словам Даббаха, очевидно, что «Венчурные инвестиции» — это государственный институт.

«Скорее всего, это инвестиционное SPV, связанное с институтами развития и региональными администрациями, а не классический частный венчур. Его цель до конца не понятна, но, возможно, она будет стимулировать спрос на технологии в регионе», — предположил эксперт.

Основатель Dsight добавил, что размер уставного капитала «Венчурных инвестиций» в 41 млрд руб. — это в три раза больше, чем весь рынок венчурных инвестиций в 2025 г., который, правда, находится в упадке.

«Но это не венчур в классическом смысле, а квази-суверенный инвестхолдинг с длинным мандатом и ориентацией на госэффект, нацпрограммы, а не IRR», — заключил эксперт.

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина полагает, что капитал в 41 млрд руб. — слишком много для венчурных фондов.

«Столь значительная сумма может свидетельствовать о масштабных планах компании или о том, что в ее деятельности участвуют крупные федеральные игроки, заинтересованные в поддержке технологических стартапов с перспективным долгосрочным развитием», — констатировала эксперт.

Избавление от активов

Ликвидируемое в пользу «ВЭБ.ру» и «Венчурных инвестиций» товарищество «ДФВТ» владеет долями в пяти компаниях, в том числе в «Промоботе», «Цифровом приморье», а также в производителе суперконденсаторных накопителей «Тайтэн пауэр солюшн», разработчике портативных мини-проекторов «Мультикубик» и «Хотлид-групп». Также фонд инвестировал 300 млн руб. в разработчика инновационных протезов «Моторика», но вышел из проекта в октябре 2024 г.

Фонд уже избавился от части долей в перспективных ИТ-проектах. В «Промобот», которое занимается разработкой сервисных роботов, в том числе человекоподобных, ДФВТ принадлежало 11,98%. Теперь у него только 4,05%, остальные 4,21% он передал в АО «Вэб.дв», а 3,71% — в ООО «Венчурные инвестиции». Сделка была зарегистрирована 23 января 2026 г.

Фонд вошел в капитал проекта в 2020 г., инвестировав 200 млн руб. на развитие на Дальнем востоке и разработку диалоговой системы Promobot для создания речи роботов. Чистая прибыль компании в 2024 г. выросла на 23%, до 271,5 млн руб. На балансе находятся активы в почти 600 млн руб.

На других участниках изменения не сказались, основными владельцами остаются Алексей Южаков и ООО «Фрии инвест».

«Изменения связаны с тем, что инвестиционные фонды, которые входят в капитал «Промобот», входили в состав указанных корпораций. Ввиду изменений в структуре корпораций собственность фондов перешла в пользование материнских корпораций. Указанные изменения не являются результатом инвестиционной активности или сделками по слиянию и поглощению», — пояснил CNews сооснователь «Промобота» Олег Кивокурцев.

Также ДФВТ распределил часть доли в ООО «Цифровое приморье», снизив свое участие с 33% до 11,16%. У АО «Вэб.дв» в прямом владении оказалось 11,6%, а у ООО «Венчурные инвестиции» — 10,23%. Сделка была зарегистрирована 18 декабря 2025 г. Все доли находятся в залоге у банка «Россия». 67% компании остаются у ООО «Бонас», которым владеют основатели Сергей Кушнырь и Анастасия Никонова.

Владивостокская компания «Цифровое приморье» в 2024 г. нарастила выручку в 2,2 раза, до 542 млн руб. Компания занимается системами платных парковок в Приморском крае, в том числе через приложения, и пунктами весогабаритного контроля на основе ИИ, которые видят даже закрытые номера автомобилей.

В 2021 г. ДФВТ собирался инвестировать в проект «Умный город», который реализует «Цифровое приморье» 2 млрд руб.

Судебное дело

Появление госкомпании «Венчурные инвестиции» может не ограничиться Дальним Востоком. Инвестхолдинг уже подал иск в суд на ООО «СК Капитал». Компания требует возместить убытки на 321 млн руб. Как пояснили CNews в пресс-службе Арбитражного суда Москвы, речь идет об убытках по договору инвестиционного товарищества, однако какого именно — не указывается.

В «СК Капитал» не стали комментировать суть претензий, в «Венчурных инвестициях» и «ВЭБ.рф» на момент публикации также не пояснили суть иска.

«СК Капитал» упоминается как управляющий товарищ некоторых фондов «Сколково».

«Венчурные инвестиции» в октябре 2025 г. искали подрядчика на предоставление услуги по проведению оценки рыночной стоимости прав и обязанностей в инвестиционном товариществе. Кроме того, компания искала подрядчика, который окажет услуги по взысканию в судебном порядке с управляющего товарища инвестиционного товарищества убытков, включая упущенную выгоду за неисполнение или ненадлежащее исполнение управляющим товарищем своих обязанностей, а также защита интересов заказчика в качестве истца в суде первой инстанции по данном вопросу.

Неэффективное инвестирование

13 декабря 2025 г. стало известно, что «Роснано» предъявила иск к бывшим 13 руководителям, в том числе Анатолию Чубайсу. Помимо Чубайса, в их числе бывшие члены правления «Роснано» Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Андрей Трапезников, Герман Пихоя и другие, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. В числе ответчиков также бывший советник председателя правления «Роснано», профессор НИУ ВШЭ, экс-министр экономики Яков Уринсон, писал РБК. «Роснано» обвинило бывших топов в неразумных инвестициях в высокотехнологичные проекты.

«Наша позиция, подробно изложенная в судебном иске, в том числе заключается в том, что ответчиками еще в 2010 и 2011 гг. была проигнорирована информация о потенциальной промышленной неприменимости технологии TAS-MRAM и экономической нецелесообразности финансирования проекта (Crocus). Также считаем, что ответчики вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав "Роснано" от соответствующих рисков, которые впоследствии реализовались», — сообщали тогда в компании.

Причина проблем «Роснано» — финансирование венчурных инвестиций за счет дорогих кредитов с «запредельными» процентами, заявлял бывший глава совета директоров госкомпании Аркадий Дворкович в декабре 2021 г.