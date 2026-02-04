Минпромторгу отдали гигантский фонд, скупающий российских разработчиков БПЛА

Минпромторг получил 100% в Фонде НТИ, ранее принадлежавшему Минобрнауки и АСИ. На его балансе активы на 18 млрд руб., в том числе доли в десятках разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем и дронов. Передача Фонда, через который шло финансирование новых проектов, связана с намерением государства создать «институциональные преимущества для отрасли БПЛА» и перевести ее из состояния лабораторных разработок к масштабному серийному производству, считают эксперты.



Смена куратора

Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) передали Минпромторгу России. 100% фонда с 30 января 2026 г. находятся на балансе министерства, следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание CNews.

По данным на конец 2024 г. учредителями фонда выступали АНО «Платформа НТИ» и Министерство науки и высшего образования России. Абсолютные доли участников не раскрыты. Владельцами «Платформа НТИ» выступают «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) и снова Минобрнауки. Министерство активно продвигало Фонд на своих ресурсах как помогающий российской науке и НИОКР.

Сайт компании "Дрон солюшнс" Фонд НТИ могут переключить с науки на госзаказ

В ведомстве Антона Алиханова не ответили на запрос CNews, в самом Фонде и АСИ также не прокомментировали смену куратора.

По словам партнера и руководителя практики IP/IT Юридической группы «Яковлев и Партнеры» (занимается в том числе экспертизой развития отрасли БПЛА) Антона Чурекова, передача Фонда логично вытекала из постановления правительства от 18 декабря 2025 г. №2058. Тогда Минпромторгу были переданы функции и полномочия фонда для разработки, утверждения и реализации дорожных карт НТИ. Соответствующие изменения были внесены в положение о министерстве.

При этом за Минобрнауки оставили реализацию Национальной технологической инициативы, касающейся деятельности АНО «Университет НТИ 2035» и АНО «Платформа НТИ».

Изменение государственной модели

Закрепление за Минпромторгом 100% контроля над Фондом НТИ является основательным изменением государственной модели управления процессом технологического развития, считает Антон Чуреков. В первую очередь решение связано с проектами в области беспилотных технологий, добавляет эксперт. Но теперь акцент будет сделан не на лабораторных разработках, а на промышленном производстве. И в первую очередь такое решение связано с намерением создать «институциональные преимущества для отрасли БПЛА», добавляет Чуреков.

«До внесенных изменений Фонд находился под руководством АНО «Платформа НТИ» (при одновременном участии Минобрнауки и АСИ), концентрируясь на научно-технологических инициативах, однако сейчас преобладающее значение получили прикладные результаты и индустриальная реализация разработок с доведением до серийного производства», — говорит эксперт. Также ключевым направлением является выстраивание цепочек поставок.

Контроль над деньгами

Эксперты уверены, что еще одна цель — установить контроль над распределением миллиардов на БАС с акцентом на внедрение.

«Минпромторг — держатель мандата на промышленую политику, и доведение разработок до серийного производства. Думаю фокус будет на БПЛА и БАС и промышленные инновации, а концентрация ресурсов в одном министерстве позволит лучше контролировать расходование средств», — считает Арсений Даббах, основатель аналитической платформы Dsight.

Даббах предположил, что теперь распределения госденег будет под жестким контролем и только по приоритетам (вместо универсальных грантов).

«Вероятно, усилятся требования к зрелости проектов, и кооперации с якорными заказчиками и локализации производства. Будут больше выделять деньги на внедрение, а не на исследования», — добавил эксперт.

Антон Чуреков добавляет, что теперь выдача грантов будет основываться на локализации, импортозамещении, выходе на серийные объемы, а не только на научной новизне. У Минпромторга есть рычаги взаимодействия с государственными корпорациями и промышленными холдингами, что увеличивает шансы на коммерциализацию результатов НИОКР, заключил специалист.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков указывает, что ранее Фонд воспринимался как инструмент поддержки науки и стартапов, то теперь его проекты должны быть полезны в рамках госзаказа.

«Под управлением Минпромторга работа фонда, вероятно, станет более регламентированной, с усилением требований к коммерциализации, масштабируемости и интеграции проектов в реальные производственные цепочки и госзаказ. При этом доля научного направления снизится», — считает эксперт.

Тема эффективного расходования средств Фонда уже поднималась публично. В августе 2025 г. «Коммерсант» писал, что участники рынка беспилотных технологий предлагали скорректировать правила господдержки в рамках сети научно-производственных центров (НПЦ) (предоставляет доступ к лабораториям, что снижает затраты на исследования и разработки). За два года Фонд НТИ вложил в развитие НПЦ в 26 регионах 4 млрд руб. и планирует выделить еще 5,6 млрд руб. Но ряд крупных производителей не видят смысла вступать в НПЦ и тяготятся участием в них, утверждало издание. А сами центры жаловались на недостаток спроса и отсутствие ответственности резидентов за срыв показателей.

Тогда Минпромторг собирался принимать предложения о корректировке в рамках подготовки «Рейтинга дронификации». В сеть НПЦ собирались включить всех производителей БАС. Кураторами проекта выступали Федеральный центр БАС и Фонд НТИ, который распределяет гранты для резидентов.

Фонд НТИ как кубышка разработчиков БПЛА

На сайте Фонда НТИ указано, что это проектный офис Национальной технологической инициативы (НТИ). Он оказывает финансовую и экспертную поддержку компаниям для реализации проектов НТИ из средств федерального бюджета. Технологические конкурсы, организуемые Фондом НТИ, привлекают команды инженеров и разработчиков для поиска решений критически важных задач и преодоления технологических барьеров.

Фонд представляет вузам и научным организациям прямую грантовую поддержку для проведения исследований и обучения специалистов в области сквозных технологий. Главной целью Фонда НТИ в соответствии с его уставом является всестороннее содействие в реализации НТИ, развитие перспективных «сквозных» цифровых технологий, реализация национальной программы «Цифровая экономика».

Финансирование Фонда со стороны государство постоянно растет. На конец 2024 г. на его балансе находились активы на 18 млрд руб., это в 1,5 раза, по сравнению с 2023 г. По данным отчета фонда за 2024 г., целевые взносы по состоянию на 2024 г. составили 15,6 млрд руб., а расходы на целевые мероприятия — 12 млрд руб. (+60% к 2023 г.).

Расходы на содержание аппарата управления в 2024 г. выросли на 53%, до 1 млрд руб. Финансовые вложения на конец 2024 г. достигали 13,5 млрд руб. В 2024 года Фонд НТИ перечислил 4,8 млрд руб. в качестве вклада в уставный капиталы компаний. Наибольшую сумму получило АО «Металлион» — 4,3 млрд руб., также ООО «Дронко» выделили 248 млн руб., а ООО «Ньюлинк» — 160 млн руб.

Как сообщали «РИА Новости», в 2024 г. Фонд предоставил на поддержку разработчиков БАС 1,5 млрд руб., в 2025 г. — уже 2,5 млрд руб. В 2024 г. в конкурсных отборах приняли участие более 350 резидентов НПЦ – разработчиков БАС с 379 проектами, из которых отобрано 148 проектов на общую сумму 5,6 млрд руб. с финансированием в 2024-2026 годах. Планы на 2026 г. — предоставить 1,6 млрд рублей грантов на поддержку разработчиков беспилотников. В сентябре 2025 г. Фонд сообщал, что направит более 5 млрд руб. на научные исследования и разработки в области БАС, в том числе более 1 млрд руб. до конца 2025 г. в вузы и научные организации.

Фонд не просто инвестирует, а приобретает доли в интересующих активах. Так, в декабре 2025 г. стало известно, что он выделил ООО «НьюЛинк» 300 млн руб. на организацию крупносерийного производства отечественных сервоприводов для БПЛА, а в январе 2026 г. доля фонда в этой компании выросла с 28,5% до 45,2%.

По данным «Контур.фокуса», Фонд НТИ уже владеет долями в десятках предприятий, связанных с развитием беспилотных технологий и производством БПЛА, навигацией. Так, у него 60,5% в ООО «Стеор — Навигационные системы будущего», 28% в ООО «Гидромарин», 49,9% в ООО «Системный интегратор БАС», 6% в ООО «КБ 3303», 22% в ООО «Дронко», 72% в ООО «Лаборатория будущего», 23% в ООО «Дрон солюшнс», 10% в ООО «Русдронпорт», 49,9% в ООО «Инногеотех», 49% в ООО «БАС», 15% в ООО «Аэролинкс», 27,4% в ООО «Автодатаспейс» и других. У части компаний, долями в которых владеет «Фонд НТИ», скрыты участники в ЕГРЮЛ. При этом в отчетах они раскрывают эту информацию. Так «Фонду НТИ» принадлежит 46,7% в АО «Металион», которому в 2024 г. он предоставил 4,3 млрд руб.

Также Фонд НТИ участвует в работе Фонда суверенных технологий НТИ совместно с АО «Корпорация Попов Радио». Через эту структуру он собирался финансировать проекты в области БПЛА, беспроводной связи и робототехники, а также космоса. В июне 2024 г. «Ведомости» уточняли со ссылкой на замгендиректора ФСТ НТИ Диониса Гордина, что в планах фонда инвестировать 18 млрд руб. в дроны, космос и ИИ. Часть этой суммы должны были дать партнеры, фонд искал соинвесторов в России и ведет переговоры с инвестфондами в Саудовской Аравии, Байхрейне и Омане.