ИТ-предприниматель пошел войной на Т-Банк — требует вернуть ему 116 миллионов после эмоционально сложной сделки

Сооснователь интернет-эквайринга CloudPayments предъявил Т-банку и своей бывшей компании CloudPayments иск на 116 миллионов. ИТ-предприниматель требует деньги за якобы пропавшие 5% компании, которые перешли в собственность Т-Банка в 2023 г. За полгода до иска айтишник признавался, что сделка о продаже компании была «невероятно сложной в эмоциональном плане».



Продал и не забыл

ИТ-предприниматель Дмитрий Спиридонов подал иск в Арбитражный суд Москвы против своей бывшей компании ООО «Клаудпэйментс» (платежный сервис CloudPayments) и ее нового собственника АО «Тбанк» (бренд Т-Банк).

Спиридонов требует вернуть ему 116 млн руб., сумма включает не только долг, но и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд оставил дело без движения до 9 февраля 2025 г. из-за отсутствия информации об уведомлении сторон и документов, подтверждающих финансовое состояние Спиридонова для отсрочки уплаты госпошлины. Истец такие документы предоставил, но дата заседания не назначена.

Freepik.com Дмитрий Спиридонов требует 116 млн после эмоционально сложной сделки

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы CNews пояснили суть иска.

«В рамках указанного дела истец просит суд взыскать с АО «Тбанк» в пользу Спиридонова Дмитрия Юрьевича задолженность по соглашению (безотзывной оферте) о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Клаудпейментс»., а также взыскать с АО «ТБанк» в пользу Спиридонова Дмитрия Юрьевича проценты за пользование чужими денежными средствами», — сообщили CNews в пресс-службе суда.

Спиридонов и Т-Банк на момент публикации на запрос не ответили.

История слияния и конфликта

Противостояние Спиридонова и Т-Банка длится с 2022 г., когда предприниматель понял, что оставшиеся у него 5% в «Клаудпейментс» ему больше не принадлежат. Он утверждает, что также не нашел у себя на счету деньги за долю. При этом иск в суд Спиридонов подал в ноябре 2022 г., а денег не обнаружил уже 13 января 2023 г.

«На почту пришла бумага, датированная 13 января 2023 г., о выкупе банком «Тинькофф» (прежнее название банка, его основатель Олег Тиньков — признан иноагентом — ред.) моей доли в CloudPayments. Небольшое лирическое отступление. Недавно был у окулиста, все со зрением в порядке, но я в упор не вижу ни своих 5%, ни денег за них», — писал Дмитрий Спиридонов в своем телеграм-канале в 2023 г.

В исковом заявлении, поданном в 2022 г. против «Клаудпейментс», Спиридонов требовал предоставить ему документы, на основании которых была сделана оценка его доли, но суды всех инстанций отказали ему в иске. Окончательную точку поставил Верховный суд, отказавшись передавать его кассационную жалобу на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

EBITDA как яблоко раздора

Как уточнял Верховный суд, доля в 5% была передана Т-Банку на основании соглашения (безотзывной оферты) со Спиридоновым о предоставлении опциона на ее покупку. Договор заключался путем акцепта оферты покупателем. Такой акцепт Т-Банк и направил ему 13 января 2023 г.

Цена доли определена по формуле на основании показателя EBITDA, рассчитанного по МСФО или РСБУ, рассчитанный за последние 12 месяцев от даты направления акцепта. Перед расчетом планировался аудит данных. Спиридонов требовал документы, чтобы понять систему расчета и возможное искажение данных о размере показателя, но суды сочли, что никакого искажения быть не могло и отказали в иске. Банк предоставил суду аудиторское заключение компании «Технологии Доверия — Аудит» (бывшая PwC), содержащее расчет EBITDA, говорится в решении.

В материалах судов не приводится размер EBITDA. С 2022 г. «Клаудпэйментс» демонстрировал снижение показателей. Чистая прибыль рухнула по РСБУ с 864 млн руб. до 467 млн руб. в 2022 г. и 36 млн руб. в 2023 г. В 2024 г. показатель вырос до 436 млн руб. Выручка в 2023 г. составляла 2,1 млрд руб., а в 2024 г. — 1,8 млрд руб.

На момент требования финансовой информации Спиридонов уже не владел долями в компании. «Требования лица об обязании хозяйственного общества предоставить информацию не могут быть удовлетворены, если на момент рассмотрения дела такое лицо не является участником хозяйственного общества», — говорится в материалах дела.

Изощренные расчеты

В своем телеграм-канале Спиридонов указывал, что ожидал от банка «более изощренных "маневров"», но тот «не стал придумывать велосипед и устроил 90-е в 2023».

Спиридонов цитировал ответ банка на его возмущение: «В "Тинькофф" заявили, что все расчеты в рамках сделки произведены и деньги отправлены на мой счет». По мнению предпринимателя, это ложь.

«У меня есть официальный ответ, что на мой расчетный счет никаких денег от "Тинькофф" не было зачислено по состоянию на 1 февраля 2023 г. 14:17», — писал продавец.

Дмитрий Спиридонов и второй сооснователь Константин Ян создали CloudPayments в 2014 г. Первая сделка с «Тинькофф» была заключена в 2017 г., он выкупил 55%, в мае 2019 г. он довел свою долю до 90%. По 5% оставались у каждого из основателей. Спиридонов на тот момент был гендиректором CloudPayments и советником заместителя председателя правления «Тинькофф», писал Forbes.

Отношения Спиридонова с «Тинькофф» стали портиться весной 2022 г. на фоне смены акционера (35% головного холдинга TCS Group у иноагента Олега Тинькова купил «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина) и руководства компании, сообщал Forbes со ссылкой на самого бизнесмена.

На встрече с предпринимателями Forbes Club в июне 2025 г. Дмитрий Спиридонов признавался, что продажа CloudPayments, компании, которую он создавал с нуля, была для него «невероятно сложной в эмоциональном плане».

«Это было не просто бизнес-решение, а "маленькая смерть". Я плакал пять дней без остановки, думал, в клинику уеду. Потому что это как отпустить ребенка — ты в него вложился, вырастил, а теперь он должен идти дальше без тебя», — рассуждал бизнесмен.

В 2026 г. у Спиридонова новый бизнес, также связанный с финтехом. По данным «Контур.фокуса», он CEO и совладелец (34%) ООО «Онлифинанс», созданного в 2024 г. По данным Forbes, Спиридонов — CEO в НКО «Твои платежи». В своем телеграм-канале Спиридонов в шутку называет эту компанию склочным коллективом с карьерной деградацией YourPayments. С 2022 г. «Клаудпэйментс» демонстрировал снижение показателей. Чистая прибыль рухнула по РСБУ с 864 млн руб. до 467 млн руб. в 2022 г. и 36 млн руб. в 2023 г. В 2024 г. показатель вырос до 436 млн руб. Выручка в 2023 г. составляла 2,1 млрд руб., а в 2024 г. — 1,8 млрд руб.

Сколько стоит доля?

Судя по доступным данным о CloudPayments и условиям опциона, стоимость 5% доли, вокруг которой возник спор, с высокой вероятностью была существенно ниже суммы в 116 млн руб., которую сейчас требует Дмитрий Спиридонов, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

По его словам, исторические ориентиры показывают, что еще в 2017 г. контрольный пакет сервиса продавался исходя из оценки компании примерно в полмиллиарда рублей, а более поздние финансовые показатели указывают на сравнительно умеренную прибыльность бизнеса: при выручке в несколько миллиардов рублей чистая прибыль измерялась десятками миллионов.

Кабаков говорит, что доля могла стоить около 50-70 млн руб. даже при достаточно благоприятных допущениях.

«Для процессинговых компаний на российском рынке типична оценка на уровне нескольких годовых EBITDA, и даже при достаточно благоприятных допущениях это давало бы стоимость всей компании в диапазоне нескольких сотен миллионов, возможно до одного миллиарда руб., что означает цену 5% примерно в пределах нескольких десятков миллионов рублей, в отдельных сценариях — около 50–70 млн руб., но все равно заметно меньше заявленных требований», — говорит эксперт.

Эксперт отмечает, что недовольство Спиридонова объясняется самой конструкцией сделки: в соглашении 2019 г. стоимость доли была жестко привязана к формуле на основе EBITDA за последние 12 месяцев, то есть оценка зависела от текущей прибыли, а не от оборотов платежей, темпов роста или стратегической ценности бизнеса для банка, которые в финтехе часто воспринимаются как более важные ориентиры.

«Кроме того, к моменту реализации опциона финансовые показатели могли оказаться слабее ожиданий, а сама методика оценки не предусматривала премии за технологическую платформу или будущий потенциал, что нередко создает разрыв между представлением основателя о «справедливой» стоимости компании и ценой, рассчитанной по заранее закрепленной юридической формуле.