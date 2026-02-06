CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» почти до 20%

Крупный российский миллиардер Александр Чачава увеличил долю в российском «Яндексе» почти до 20%, выкупив еще 3,72% у миноритариев.

Доля Чачавы выросла

Александр Чачава приобрел 3,72% акций МКПАО «Яндекс» и стал владельцем 19,69% или 20,42% голосов, сообщил «Интерфакс».

Чачава, как он пояснил агентству, выкупил акции у миноритариев.

«Решение увеличить долю отражает мою уверенность в долгосрочной стратегии компании. Верю в команду и в то, что "Яндекс" продолжит динамичное развитие и будет и дальше укреплять свое лидерство в сфере искусственного интеллекта и других инноваций», — сказал бизнесмен.

yandeks700.jpg

Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика
Структура долей акций «Яндекса» изменилась

На 25 сентября 2025 г., по данным агентства, основные акционеры «Яндекса» (в том числе Чачава) владели 66,1% компании. В свободном обращении (Free float) находилось 30,3%.

МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс» зарегистрировано в специальном административной районе Калининградской области.

Крупный владелец акций публичных российских интернет-компаний

Александр Чачава — крупный российский миллиардер. В июне 2025 г. он возглавил CNews.Миллиардеры, рейтинг владеющих акциями публичных российских интернет-компаний предпринимателей. Стоимость его доли в «Яндексе» в мае 2025 г. составляла 259 млрд руб.

Чачава в 2024 г. вошел в состава участников «Консорциум.Первый», который за 475 млрд руб. выкупил российский «Яндекс» у его прежнего владельца — голландской Yandex.

Александр Чачава в середине 2000-х создал компанию Leta-IT Company, работавшую в разных направлениях ИТ-бизнеса. Среди ее активов была доля в ИБ-компании Group-IB (сейчас ее активы переданы в F6). Затем Чачава переориентировался на венчурные инвестиции и создал компанию Leta-IT Company. Среди ее активов — антивирусный разработчик Pro32.

За последние годы масштаб бизнеса Чачавы заметно вырос, причем связано это было с изменением геополитической ситуации. Например, в 2022 г. он приобрел игровое подразделение VK - My.games. Сумма сделки, как тогда утверждалось, должна была составить $642 млн.

Как делили Yandex

В 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями голландского Yandex, которому принадлежал российский «Яндекс». Евросоюз ввел санкции против основавшего компании Аркадия Воложа и он покинул в ней все руководящие посты, а также объявил, что семейный траст, управляющий принадлежащим ему пакетом акций Yandex, не будет принимать от него директивы по голосованию данными акциями.

В конце 2022 г. было принято решение о разделе бизнеса Yandex на российский и международный. Сделка по продаже российского бизнеса «Яндекс» была заключена в начале 2024 г. Покупателем российских активов, объединенных в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) стал ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый».

В результате сделки Yandex остался без 95% своих активов и сотрудников. У Yandex остались: стартап в области графических вычислений в сфере искусственного интеллекта Nebius AI, стартап в сфере генеративного искусственного интеллекта Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Avdrive, образовательаня платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и др.

В 2024 г. Евросоюз снял санкции с Воложа. Сам предприниматель проживает в Израиле.

Анна Любавина

