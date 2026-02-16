CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Ozon объявил о закупке 510 серверов для поставки в собственный ЦОД на территории склада крупногабаритного товара под Москвой. Также компания заказывает проекты новых серверных в трех российских регионах. Маркетплейс объяснил расширение ИТ-инфраструктуры увеличением числа покупок и покупателей. Эксперты указывают, что в существующих ЦОДах наблюдается дефицит мест, а обслужить растущие потребности e-commerce они уже не в состоянии. Тенденция в ближайшее время не изменится, поэтому маркетплейсы создают свои мощности.

Закупка серверов

ООО «Интернет решения (операционная компания маркетплейса Ozon) закупает 510 серверов для размещения на территории оптово-распределительного центра для обработчик крупногабаритных товаров в деревне Радумля Московской области. Об этом говорится в закупочной документации компании, опубликованной в сервисе коммерческих закупок Bidzaar 12 февраля 2026 г. С материалами удалось ознакомиться CNews.

Компания планируется закупить 135 серверов с процессорами Intel и 375 — с AMD. Срок поставки — до 30 апреля 2026 г.

ozo6.jpg

Ozon
Ozon закупает больше полутысячи серверов

Компания рассматривает конфигурации с процессорами Intel Xeon Gold 6342 или Intel Xeon Gold 6542Y, AMD Epyc 9555. Последний позиционируется производителям как подходящий для растущих потребностей критически важных для бизнеса рабочих нагрузок в центрах обработки данных, использующих искусственный интеллект. В серверах ожидаются модули оперативной памяти DDR4-3200 объемом 64 Гб и DDR5-5600 объeмом 64 Гб, DDR5-6400 64Гб.

Компания также приобретает 28 дисковых полок (JBOD, AIC J2012-03-35X) с HDD, готовы рассмотреть аналоги российского Yadro.

Также Ozon строит серверные при фулфилментах в Москве, Екатеринбурге и городе Чапаевск Самарской области по 8 стоек. Базовая электрическая мощность каждой серверной — 60 кВт (приблизительная мощность для расчета питающей кабельной линии — 110 кВт).

Расширение серверных в Ozon объяснили растущим бизнесом. При этом в компании отрицают планы по запуску новых проектов.

«Наша ИТ-инфраструктура постоянно растет вслед за количеством заказов, покупателей, продавцов и партнеров. Новое оборудование необходимо для поддержания работы уже запущенных решений», — пояснили CNews в компании.

Ozon продемонстрировал масштабный рост бизнеса в 2025 г. По итогам девяти месяцев, общая выручка подскочила на 69% и составила 258,9 млрд руб. Количество заказов выросло на 80%, до 668 млн, в третьем квартале 2025 г. из-за роста числа активных покупателей (63 млн пользователей).

Раньше арендовали

В 2023 г. в интервью CNews технический директор Ozon Антон Степаненко заявлял, что компания развивает собственный парк оборудования и размещает его на мощностях ЦОД-провайдеров по модели colocation (оборудование клиента на территории провайдера). В частности, в 2022 г. компания Ozon развернула крупную инсталляцию ИТ-инфраструктуры на мощностях дата-центра IXcellerate MOS5 в Бирюлево.

В компании оценивали целесообразность строительства собственного ЦОД, но по состоянию на 2023 г. считали, что это несвоевременная инвестиция.

«Несколько лет Ozon показывает двузначные темпы роста, у нас увеличивается количество активных покупателей и продавцов, и из-за этого нам требуется быстрое расширение собственной ИТ-инфраструктуры. Пользоваться услугами коммерческих дата-центров на тот момент было проще, чем строить с нуля собственную площадку», — пояснял Степаненко.

По словам Степаненко, на август 2023 г. ИТ-инфраструктура состояла из различных систем и сервисов, которыми пользуются клиенты, партнеры и сотрудники. Среди них: мобильное приложение и сайт, инфраструктура Ozon Банка, WMS (система управления складом), логистическая система, ERP, CRM и т.д. В общей сложности это более 6 тыс. серверов, которые распределены по трем арендованным ЦОД. Также компания закупила несколько тысяч серверов перед уходом западных вендоров.

Сейчас в Ozon утверждают, что давно используют собственные ЦОД.

Дефицит мощностей

Крупные потребители услуг colocation, такие как Ozon и Wildberries, уже несколько лет заинтересованы в строительстве собственных мощностей ЦОД. Это вызвано дефицитом коммерческих мощностей, формирование которого началось еще в 2022 г., сообщила CNews Ольга Васильева, руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners.

По итогам 2025 г. свободные коммерческие мощности в Московском регионе, например, составляли около 500-600 стойко-мест. Для крупного заказчика это означает отсутствие возможности разместить свое оборудование.

«В 2027 г. можно ожидать полного или частичного погашения дефицита за счет большого числа объектов в реализации. В долгосрочной же перспективе дефицит сохранится, в том числе, в связи с системным дефицитом электроэнергии и подходящих земельных участков вблизи Москвы», — говорит эксперт.

Как писал CNews, российские электросетевые компании уже начали отказывать новым ЦОД в подключении к электросетям в Москве.

Технический директор Mons (входит в ГК «Корус консалтинг») Владимир Тимофеев — указанное оборудование может приобретаться для масштабирования ИТ-систем самого распределительного центра (обработка заказов, управление складом, логистика, базы данных) с целью обеспечить стабильную работу бизнеса в условиях роста нагрузки.

«По масштабу это заметный, но вполне типичный объем закупи для крупного e-commerce игрока, особенно если речь идет о новом или расширяемом узле», — считает эксперт.

Однако закупить такой объем оборудования может быть сложно.

«Основной вопрос сегодня — не столько доступность "железа", сколько возможность быстро собрать и поставить такой объем оборудования. Периодически на рынке наблюдается и дефицит оперативной памяти, и накопителей, но чаще всего "узкое место" — это именно логистика и сроки поставки партии такого масштаба», — заключил эксперт.

Ввод новых мощностей ЦОД

По оценкам CNews Analytics, ввод коммерческих ЦОД резко снизился 2025 г. Темпы запуска новых объектов упали втрое по сравнению с предыдущим годом при том, что на рынке и так наблюдается дефицит ресурсов. Показатели оказались ниже даже кризисного для отрасли 2022 г. В тот период, несмотря на санкции и разрыв старых каналов поставок, все же удалось запустить 6275 стойко-мест. Общая емкость 30 ведущих ЦОД-провайдеров в 2025 г. выросла на 7% с 73,6 тыс. до 78,7 тыс. стойко-мест, темпы роста оказались самыми низкими с 2018 г., когда CNews Analytics начал вести статистику этого показателя. Однако в 2026–2027 гг. рынок, скорее всего, вернется к объемам запусков от 10 тыс. стоек в год, о чем свидетельствуют данные нового исследования CNews Analytics.

В ноябре 2025 г. CNews писал, что Wildberries собирается построить собственные ЦОД для работы с искусственным интеллектом. Также компания открыла собственный ЦОД в Электростали, планирует ввод в подмосковных Дубне и Наро-Фоминске. На сайте «ЦОД Wildberries» говорится, что к 2027 г. суммарная мощность ее ЦОДов достигнет 20 МВт.

По пути создания собственной инфраструктуры для нужд ИИ также пошла X5. Компания в апреле 2025 г. начала строить ЦОД в Московской области. Планируется, что он будет введен в III квартале 2026 г.

Также в Москову из Новосибирска перенес свои серверные мощности СДЭК. По мнению экспертов, размещение ЦОДов вблизи Москвы важно, так как в этом регионе сосредоточена большая часть покупателей, и лучше каналы связи.

