Америка закрывается от Китая. В США запрещают госзакупки чипов микроэлектронных гигантов SMIC, CXMT и YMTC

Госзакупки без китайских чипов

США рассматривают возможность расширения ограничений на использование полупроводниковой продукции китайского происхождения, пишет TrendForce.

Совет по федеральным закупкам США (FAR Council) подготовил поправки к правилам проведения государственных закупок с участием федеральных структур. Они предусматривают введение запрета на приобретение электронной продукции, изготовленной при участии ряда компаний из Китая.

В частности, под запрет попадают чипы, выпущенные SMIC (крупнейший контрактный производитель интегральных микросхем в Китае), CXMT (главный поставщик памяти DRAM), YMTC (NAND-память для SSD).

В настоящее время ведется общественное обсуждение инициативы, которое завершится 20 апреля 2026 г. Таким образом, существует вероятность того, что она претерпит изменения того или иного характера.

Если инициатива будет одобрена, запрет вступит в силу в конце декабря 2027 г.

Утрата доступа к огромному рынку

В результате введения нового запрета доступ к американскому рынку госзакупок потеряют поставщики, поставляющие не только непосредственно интегральные микросхемы, произведенные компаниями из «черного списка», но и оборудования, содержащего их в своем составе. Это касается серверов, персональных компьютеров, смартфонов, телевизоров.

По данным южнокорейского издания Hankyung, объем рынка госзакупок в США оценивается примерно в $850 млрд в год.

Зачем это нужно

По сообщению Hankyung, инициатива FAR Council в какой-то мере нацелена на предотвращение перехода американских компаний, в частности, производителей ПК, на китайские чипы, которые сегодня в ряде случаев оказываются более доступными и дешевыми, чем тайваньские или южнокорейские аналоги.

В мире сохраняется дефицит памяти DRAM и NAND, спровоцированный бурным развитием сферы генеративного искусственного интеллекта. Цены на данные категории продукции закономерно растут, причем рекордно быстрыми темпами. С начала 2026 г. они подорожали в два раза и более относительно начала 2025 г.

В сложившейся ситуации производители смартфонов, ПК и серверов, в том числе американские HP и Dell, начали задумываться об альтернативе нынешним поставщикам DRAM и NAND в лице китайских компаний. По информации Wccftech, корпорация Apple тоже планирует закупать память, произведенную в КНР, которая ляжет в основу iPhone 18 и грядущей линейки MacBook.

Китайские чипмейкеры не преминули воспользоваться возможностью и сами пошли на встречу нуждающимся. Так, CXMT, как сообщил CNews в феврале 2026 г., вдвое снизила цены на производство потребительской оперативной памяти DDR4, которая хоть и стремительно устаревает, все еще находит применение в производстве недорогих техники, ПК и серверов.

Издание The Korea Herald отмечало, что цель китайских чипмейкеров – южнокорейские конкуренты, которые слишком увлечены производством самой современной памяти HBM для GPU-ускорителей и не особо обращают внимание на потребительский сегмент.

Инициатива FAR Council на руку Южной Корее?

Предложенные FAR Council изменения в системе госзакупок могут сыграть на руку южнокорейским чипмейкерам, отмечает Hankyung. Ограничения на работу с госсектором могут отпугнуть американский бизнес и заставить передумать вступать в деловые отношения с поставщиками из Китая.

При таком исходе последним осуществление экспансии на глобальные рынки будет даваться весьма непросто, а южнойкорейские производители памяти смогут наслаждаться своим доминирующим положением еще какое-то время.