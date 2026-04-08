«Астра» потратила 2,4 миллиарда на ремонт офиса, арендованного у своего акционера

Владельцем офисного здания «Группы Астра» в Ostankino Business Park, приобретенного в 2023 г. за несколько миллиардов рублей оказалась структура основного акционера группы Дениса Фролова. За три года «Астра» потратит на его аренду порядка 1,5 млрд руб., еще 2,4 млрд руб. компания вложила в ремонт помещений. Эта сумма будет возвращена компании в течении 10 лет.

Затраты «Группы Астра» на аренду офиса, принадлежащего ее основному акционеру

Дочернее предприятие «Группы Астра» «Русбитех-Астра» заключила несколько сделок с заинтересованностью, связанных с арендой ее офиса.

Сообщения об этом размещены на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Одна из сделок является дополнительным соглашением к договору аренды, заключенному в феврале 2025 г. «Русбитех-Астра» является арендатором, арендодатель не раскрывается, однако известно, что эта компания на 80% принадлежит Денису Фролову. Он же владеет 52,2% акций «Группы Астра».

Согласно новому соглашению, базовая стоимость арендной ставки составляет 3,2 тыс. руб. за 1 кв. м (без НДС). «Русбитех-Астра» должна будет внести авансовый платеж за период с 1 апреля до 31 июля 2026 г. в размере 42,6 млн руб. Всего сумма сделки может составить 1 млрд руб., что составляет 5,7% от общей стоимости активов «Группы Астра» по состоянию на 30 сентября 2025 г. Период, за который будет выплачена указанная сумма, не называется. Исходя из раскрытых параметров можно сделать ввод, что речь идет о 22 месяцах.

Как отмечалось выше, базовый договор аренды был заключен в феврале 2025 г. В соответствующем сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации стороны по сделки не раскрывались. Но, с учетом нынешнего сообщения, очевидно, что это «Русбитех-Астра» и структура Фролова.

В договоре речь шла об аренде нежилых помещений общей площадью 14,6 тыс. кв. м. Базовая ставка аренды составляла 2,75 тыс. руб. за 1 кв. м (без НДС), отдельно необходимо оплачивать коммунальные платежи и телекоммуникационные услуги. Договор заключался на срок 11 месяцев, сумму сделки могла составить 532 млн руб., что составляло 4% от общей стоимости активов «Группы Астра» по состоянию на 30 сентября 2024 г. Соответственно, менее чем за три года «Группа Астра» заплатит структуре своего основного акционера 1,5 млрд руб. за аренду офиса.

Как структура Фролова вернет «Группе Астра» затраты на ремонт ее офиса

Еще одна заключенная в данный момент сделка с заинтересованностью также является дополнением к базовому договору аренды. Согласно соответствующему сообщению на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, арендатором по ней является «Русбитех-Астра», арендодатель не раскрывается. С учетом вышесказанных обстоятельств очевидно, что арендатор - это та же структура, подконтрольная Фролова.

Согласно данной сделке, арендодаатель возместит арендатору «стоимость неотделимых и отделимых улучшений арендованного имущества» на сумму 2,4 млрд руб. Первый платеж должен произойти не позднее 31 декабря 2026 г., полностью указанная сумма должна быть возмещена в период до конца 2035 г. Соответственно, расходы «Группы Астра» на ремонт и аренду офиса в течение трех лет составят 3,9 млрд руб.

Комментарий «Группы Астра»

Как пояснили CNews в пресс-службе «Группы Астра», возвращение арендадателем денежных средств, потраченных арендатором на ремонт, является «одним из условий договора аренды и довольно распространенной практикой». «Компания провела внутреннюю отделку, оборудовала офисные помещения, что было необходимо для комфортной работы команды», - добавили в компании.

В «Группе Астра» отметили, что стоимость ремонтных работ находится в пределах среднерыночных показателей. Стоимость аренды также является «среднерыночной для офиса такого класса», уверены в компании.

Как в интересах«Группы Астра» было приобретено офисное здание

Офис «Группы Астра»» находится в Москве по адресу Огородный проезд, дом 16/1 стр. 5. Это часть Ostankino Business Park.

В 2023 г. застройщик объекта Pioneer закрыл сделку по продаже в нем пятого корпуса общей площадью 22,3 тыс. кв. м. Консультантом по сделки выступил Of.ru. Сообщалось, что в офисном здании сможет работать около 2 тыс. сотрудников.

Покупателем в релизе Pioneer называлась ГК «Астра». «С одной стороны, это позволит нам обеспечить команду не только интересными задачами, но и максимально комфортными условиями труда, - заявлял тогда гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев. - А с другой стороны, мы рассчитываем, что в текущей международной обстановке подобные решения помогут отрасли конкурировать с ведущими иностранными компаниями и удерживать специалистов внутри страны».

Источник, близкий к сделке, пояснил CNews, что офис приобретался в интересах ГК «Астра» и используется для обеспечения ее операционной деятельности. Сумма сделки по продаже данного офиса не называлась. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша заявлял тогда газете «Ведомости», что Pioneer хотел за данный объект 3,5 млрд руб.

Оценка затрат на аренду и ремонт

Согласно расчетам, сделаным на основе данных Nikoliers, IPG, Estate и ЦИАН, средняя ставка аренды в Москве в бизнес-центрах класса «А» составляет 35-55 тыс. руб. за 1 кв. м в Год.

Ostankino Business Park относится к бизнес-центрам класса «А», офисные площади в нем сдаются по цене 30-60 тыс. руб. в год за 1 кв. м. Стоимость аренды в договоре с «Группой Астра» - 37,5 тыс. руб. в год свидетельствует о рыночном характере сделки.

Относительно затрат на ремонт расчет по данным Core.XP и Nikoliers показывает, что стоимость ремонта 1 кв. м офисных площадей в Моске для базового уровня (Standart) составляет 95-125 тыс. руб., бизнес-уровня (Business) - 140-160 тыс. руб., премиального уровня (Premium/high-end) - 230-300 тыс. руб. В случае с «Группой Астра» стоимость отделки 1 кв. м составляет 141,9 тыс. руб., что соответствует категории «уверенный бизнес-класс».

Другие сделки между «Группой Астра» и структурами Дениса Фролова

Аренда офисных помещений «Группы Астра» у структуры своего основного акционера - не единственная сделка с заинтересованностью для данной компании. Ранее «Группа Астра» приобрела 20% долю в разработчике безопасной java-платформы Axiom JDK. Сумма сделки составили 205 млн руб., продавцом выступила компанию, на 80% принадлежащая Денису Фролову.