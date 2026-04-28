600 сотрудников Google потребовали от гендиректора отказаться от участия в секретных проектах Пентагона

Несколько сотен сотрудников Google написали письмо гендиректору, в котором попросили руководство воздержаться от участия в секретных проектах Пентагона, которые могут предусматривать использование ИИ-технологий компании с целью массового наблюдения и создания смертоносных автономных систем вооружения. Не ввязываться в подобные проекты Google пообещала еще в 2018 г. после демарша работников, однако с тех пор позиция руководства компании по этому вопросу, похоже, поменялась.

Письмо гендиректору Google

Работники Google обратились к генеральному директору Сундару Пичаю (Sundar Pichai) с требованием воспрепятствовать использованию ИИ-моделей компании Пентагоном для решения задач, составляющих тайну. Об этом сообщило The Washington Post.

Письмо соответствующего содержания подписали свыше 600 сотрудников американской корпорации. Среди них, как утверждает издание, сотрудники ИИ-лаборатории DeepMind, а также ведущие специалисты, директора и вице-президенты — всего более 20 высокопоставленных руководителей.

«Мы хотим, чтобы ИИ приносил человечеству пользу, а не использовался бесчеловечно для нанесения крайнего вреда, в том числе в смертоносном автономном вооружении и для массового наблюдения… Единственный способ добиться гарантий того, что Google не будет причастна к подобным злоупотреблениям — это отказаться от любых секретных проектов. Иначе они [злоупотребления] будут происходить без нашего ведома, а мы не будем иметь возможности их предотвратить», — приводит WP фрагмент письма.

Сотрудничество ИИ-гигантов с Пентагоном

Решение работников Google обратиться к Пичаю обусловлено появлением в СМИ информации о возможном углублении сотрудничества с Пентагоном.

В частности, издание The Information в середине апреля 2026 г. писало о том, что корпорация якобы ведет переговоры с Министерством обороны США о расширении количества сценариев, в которых ведомство может применять ИИ-технологии Google.

В настоящее время оно имеет доступ к фирменной модели Google Gemini и, согласно заключенному с компанией договору, обладает правом ее использования во «всех законных целях» (all lawful purposes). Тогда как министерство хотело бы иметь возможность применять модель в закрытом контуре для достижения целей, которые могут составлять государственную тайну.

На таких «расширенных» условиях Пентагон уже сотрудничает с корпорацией Microsoft. OpenAI перезаключила договор с ведомством на аналогичных условиях в конце февраля 2026 г.

Еще один ИИ-гигант — компания Anthropic — тоже сотрудничала с американскими военными до недавнего времени. Однако в феврале 2026 г. Пентагон от ее услуг отказался и не стал перезаключать контракт на условиях, которые предлагала компания. В частности, Anthropic настаивала на включении в соглашение пункта, который бы запрещал использование ее технологий для осуществления массового наблюдения и обеспечения работоспособности автономных образцов летального вооружения.

До охлаждения отношений с Anthropic Пентагон применял технологии компании для обработки данных и поиска потенциальных целей. В настоящее время компания судится с Пентагоном, пытаясь доказать, что сотрудничество с ней было прекращено на незаконных основаниях.

Google меняет убеждения

Дискуссия относительно допустимости использования технологий в военных целях в Google возникает уже не в первый раз. В 2018 г. после протестов персонала корпорация отказалась от сотрудничества с Минобороны США в рамках Project Maven.

В рамках этого проекта, работу над которым Google начала осенью 2017 г. американские военные хотели получить систему наблюдения с интерфейсом, напоминающим Google Earth, которая позволила бы аналитикам ведомства кликнуть по объекту на карте и узнать все, что с ним связано. Облачная инфраструктура Google должна была обеспечить анализ видеоизображений и фотографий с беспилотников при помощи алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. К декабрю 2017 г. команде проекта удалось добиться ощутимых успехов: разрабатываемая система оказалась способна продемонстрировать достаточно высокую точность при классификации изображений.

Однако не всех в Google устраивало участие компании в совместных проектах с Пентагоном. 10 работников в знак протеста уволились, узнав о Project Maven, а еще около 4 тыс. человек подписали петицию, в которой потребовали от руководства Google выйти из программы и отказаться от сотрудничества с военными организациями в будущем.

Google довольно быстро сдалась под давлением общественности и в июне 2018 г. официально объявила о сворачивании сотрудничества с Пентагоном. В компании пообещали, что ее ИИ-технологии не будет применяться при создании оружия или инструментов наблюдения.

Тем не менее в последние годы руководство Google, по всей видимости, изменило свой взгляд на вопрос допустимости сотрудничества с военными. В феврале 2025 г. компания без лишнего шума убрала со своего сайта с принципами ИИ параграф, в котором она брала на себя обязательство не использовать ИИ для создания оружия. А уже в декабре 2025 г. начала предоставлять доступ к фирменной модели Gemini сотрудникам Министерства обороны США.

Дмитрий Степанов

