«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

«Яндекс» направит 50 млрд руб. на обратный выкуп собственных акций. Ценные бумаги будут использоваться в программе долгосрочной мотивации сотрудников, при этом механизм обратного выкупа позволит избежать прирост числа акций за счет допэмиссии.

Обратный выкуп акций «Яндекса»

Совет директоров МКПАО «Яндекс» (головной структуры «Яндекса») одобрил программу обратного выкупа акций компании (buy-back).

Акции будут приобретаться на Московской бирже в течение двух лет, объем приобретения составит 50 млрд руб. Выкупом займется «дочка» МКПАО «Яндекс» - ООО «Янтех». Приобретенные акции будут использоваться для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Ранее в «Яндексе» сообщали, что приобретенные в рамках buy-back будут храниться счет администратора программы мотивации - им также будет ООО «Янтех» - и не будут иметь права голоса и получать дивиденды до момента передачи участникам программы.

«Яндекс» также продолжит выпускать дополнительные акции для реализации программы мотивации, но buy-back позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении (free-float) и увеличит прибыль на акцию. В I квартале 2026 г. компания дополнительно разместила 1 млн акций (0,26% от общего числа) в рамках программы дополнительной мотивации.

Финансовые итоги «Яндекса» за 2025 г. и выплата дивидендов

В 2025 г. выручка «Яндекса» выросла на 32% и составила 1,44 трлн руб., Рекламная выручка выросла на 13,5% до 449,1 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс.Плюс» выросла на 44,9% до 88,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 49% и составил 280,8 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 19,5% (рост - 2,3 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль выросла на 40% и составила 141,4 млрд руб.

По итогам 2025 г. будут выплачены дивиденды в размере 110 руб. на одну акцию. Общий размер дивидендов составит 42 млрд руб.

Финансовые итоги «Яндекса» за IV квартал 2026 года

В I квартале 2026 г. выручка «Яндекса» выросла на 22% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.) и составила 372,7 млрд руб.

Оборот по рекламе и продвижению вырос на 9% и составил 115,4 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс.Плюс» выросла на 29% и составила 25,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос за год на 50% и составил 73,3 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 19,7% (рост 3,7 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раз и составила 34,7 млрд руб.