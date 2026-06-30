Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%

За первые шесть месяцев 2026 г. количество мобильных устройств в России, зараженных вирусами, увеличилось на 70%, год к году. Речь идет прежде всего об устройствах на операционной системе Android. Рост активности злоумышленников связан с тем, что из-за недоступности приложений в официальных магазинах установка APK-файлов из сторонних источников стала для пользователей нормой, предупредили эксперты по кибербезопасности.

Рост числа заражений

Число заражений мобильных устройств вирусами выросло на 70% год к году, пишет «Коммерсант». Главной киберугрозой для пользователей Android остается банковский троян Mamont.

С января по июнь 2026 г. количество выявленных заражений мобильных устройств выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., следует из данных систем мониторинга киберугроз «Мегафона». Первые признаки роста активности вредоносного программного обеспечения (ПО) были зафиксированы еще в марте 2025 г., когда число ИТ-инцидентов увеличилось в 6,6 раза по сравнению с февралем.

Mamont — мобильный банковский троянец, который стал активно применяться злоумышленниками только в 2024 г. Как уже описывал CNews, все это позволяет атакующим впоследствии реализовывать более комплексные схемы онлайн-мошенничества с использованием как вредоносного ПО, так и методов социальной инженерии.

Realme В России число Android-смартфонов, зараженных вирусами, за год выросло на 70% из-за недоступности приложений в официальных магазинах

Главной ИТ-угрозой для пользователей в 2026 г. остается банковский Android-троян Mamont, доля которого достигла 15% от всех выявленных заражений мобильных устройств (против 10-12% в 2025 г.). Кроме того, значительно выросло количество управляющих серверов (C2-серверов), с которых троян получает команды. Если в первом полугодии 2025 г. специалистам по кибербезопасности удавалось выявлять лишь несколько десятков таких серверов, то осенью их среднемесячное количество превысило 100, а в марте 2026 г. достигло 200.

В ходе активных кампаний злоумышленники расширили перечень целевых приложений, а также усовершенствовали механизмы перехвата SMS-сообщений и удаленного управления устройствами.

Недоступность официальных магазинов

По данным компании F6, в России скомпрометировано около 1,5 млн Android-устройств, писал CNews. Эксперты связывают рост активности киберпреступников с недоступностью ряда иностранных приложений в официальных магазинах, что вынуждает пользователей скачивать APK-файлы из сторонних источников.

«Пользователи регулярно устанавливают APK-файлы по ссылкам из мессенджеров и поисковых систем. Этим активно пользуются злоумышленники, создавая поддельные приложения банков или якобы обновления популярных программ», — пояснил старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.

Хорошая техническая оснащенность и автоматизация Mamont помогают киберпреступникам рассылать вредоносные приложения на широкую аудиторию, предупреждают эксперты. Это приложение, случайно установленное на телефон, может сильно сказаться на финансах и приватности жертвы. Вирус демонстрирует высокий уровень подготовки мошенников и задает повышенные требования к внимательности пользователей при использовании мессенджеров и другого софта.

Устройства на iOS

Устройства на базе iOS по-прежнему значительно менее подвержены массовым кибератакам, поскольку разработка вредоносного ПО для этой операционной системы (ОС) требует гораздо больших усилий и ресурсов, отмечают эксперты F6. Тем не менее, это не означает полного отсутствия ИТ-угроз для пользователей Apple.

За последний год специалисты по информационной безопасности (ИБ) зафиксировали как минимум два exploit kit для iOS — DarkSword и Coruna, которые используются для кражи финансовой информации.