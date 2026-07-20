Власти запретили сносить АЗС, чтобы построить на ее месте производство микросхем

Арбитражный суд Марий Эл отказал заводу группы компаний «Элемент» в требовании снести автомобильную заправочную станцию «Татнефти» в Йошкар-Оле. Речь идет об объекте на прилегающем участке, который истец просил признать самовольной постройкой. На прилегающем участке, в «Элементе» планировали реализовать инвестпроект по расширению выпуска металлокерамических корпусов для микросхем.

Судебное поражение

Завод группы компаний (ГК) «Элемент» проиграл суд сноса автомобильной заправочной станции (АЗС) «Татнефти» на прилегающем участке, пишет «Коммерсант». В «Элементе» планировали реализовать инвестиционный проект по расширению завода на освободившиеся территории.

В июле 2026 г. Арбитражный суд Республики Марий Эл отказал АО «Завод полупроводниковых приборов» (входит в ГК «Элемент») в сносе операторной АЗС №492, принадлежащей «Татнефть-АЗС Центр». Истец требовал признать постройку самовольной и освободить земельный участок на улице Суворова в Йошкар-Оле. Суд, рассмотрев 9 июля дело в первой инстанции, в удовлетворении иска отказал полностью. Решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. В пресс-службе «Элемент» заявили, что намерены обжаловать решение в установленный законом срок.

Photogenica - uflypro «Элемент» проиграл битву за землю с «Татнефтью», суд не разрешил сносить АЗС и строить производство для микросхем

О проекте по расширению производства было объявлено в мае 2024 г. во время церемонии закладки капсулы в основание нового корпуса завода полупроводниковых приборов (ЗПП) с участием главы Марий Эл Юрия Зайцева. Генеральный директор АО «ЗПП» Андрей Нарбутт тогда сообщал, что на проект выделено 10 млрд руб. с распределением до 2028-2030 г. Новый корпус должен был стать площадкой для создания кластера разработки и производства металлокерамических корпусов для микроэлектроники. С 2026 г. завод планировал выпускать 30 млн таких корпусов в год, а к 2030 г. — расширить производство и увеличить численность персонала до 2,6 тыс. человек. Стоимость проекта впоследствии корректировалась и последний раз оценивалась в сумму чуть менее 4 млрд руб.

Значимый производитель

ГК «Элемент» — крупнейший разработчик и производитель микроэлектроники в России. Созданная в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха», она объединяет более 30 профильных предприятий. Главные акционеры — АФК «Система» и Сбербанк.

Выручка сегмента «Электронная компонентная база» «Элемента» (куда входят корпуса для микросхем) упала с 35,7 млрд руб. в 2024 г. до 25,4 млрд руб. в 2025 г. — снижение составило 10,3 млрд руб., или почти 29%, согласно данным консолидированной финансовой отчетности группы по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) за 2025 г.

Суть притензий

Резолютивная часть решения пока не опубликована, однако из материалов дела следует, что ключевым обстоятельством стало наложение границ земельных участков с кадастровыми номерами 12:05:0302004:16 (в собственности истца) и 12:05:0302004:200 (предоставленного ответчику в аренду мэрией Йошкар-Олы).

Сложность возникла с проездом к пустырю, где «Элемент» рассчитывал начать стройку. Судя по карте, прямой подъезд к площадке перекрывает план расширения АЗС №492 «Татнефти». Ведь в 2020 г. нефтяная компания инициировала процедуру получения разрешения на реконструкцию заправки, включающую строительство нового здания операторной и увеличение навеса над топливораздаточными колонками. Именно это пересечение и стало фактической причиной судебного спора о сносе.

Суд предложил сторонам и третьим лицам оценить наличие реестровой ошибки и правомерность распоряжения спорной частью участка муниципалитетом, однако итоговое решение оказалось не в пользу завода.

Негативных влияний не будет

В пресс-службе «Элемента» заявили «Коммерсант», что спорный участок не имеет отношения к проекту строительства нового корпуса: «рядом с данным участком строительство не планировалось». Также там подчеркнули, что проект финансируется исключительно за счет собственных средств компании, без привлечения заемного финансирования, и судебный процесс не влияет на сроки его реализации.

Пути выхода

«Публичного интереса или стратегического статуса предприятия для сноса недостаточно. В таких спорах суд оценивает добросовестность землепользователя и законность предоставления участка. При подтверждении этих двух условий единственным способом освободить площадку остается выкуп или изъятие с компенсацией», — полагает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Судебное оспаривание вплоть до Верховного суда России, по оценкам руководителя практики строительства и недвижимости «АНВИ консалтинг» Ксении Аюбхановой, займет от полутора до двух лет.