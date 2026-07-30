Сбербанк потратил 5,4 миллиарда на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Сбербанк докупил 7,9% акций ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб. Приобретения были совершены в рамках оферты на выкуп акций у миноритариев ГК «Элемент», совершенных после покупки Сбербанком доли АФК «Система» в ГК «Элемент».

Сбербанк докупил акции ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб.

Сбербанк приобрел у миноритарных акционеров 7,9% акций «ведущего отечественного производителя микроэлектроники и полупроводников». Об этом говорится в документах кредитной организации. Стоимость приобретения составила 5,4 млрд руб.

Название приобретенной организации в документах Сбербанка не указывается. Однако сообщается, что приобретение было осуществлено в рамках объявленный в феврале 2026 г. оферты на выкуп акций у иных акционеров, а до этого, в январе 2026 г. Сбербанк приобрел в этой же компании 41,9% акций за 27 млрд руб.

Из этой информации становится очевидным, что речь идет о группе компаний «Элемент».

Сбербанк Сбербанк докупил 7,9% акций ГК «Элемент» за 5,4 млрд рублей, и теперь владеет 48,8% микроэлектронного гиганта

В январе 2026 г. Сбербанк приобрел 37,6% акций ГК «Элемент» у АФК «Система» и еще 4,3% - у миноритариев. Теперь Сбербанк владеет 48,8% акций «Элемента». Общие затраты на приобретение акций кредитной организации составили 32,4 млрд руб.

После этого «дочка» Сбербанка - «Интегральные Системы» объявила оферту на выкуп 58% акций «Элемент». Цена приобретения составляла 0,146 руб. за одну акцию. Это является условием Закона «Об акционерных обществах».

Другим крупным акционером ГК «Элемент» является госкорпорация «Ростех», которая владеет 41,66% акций. В госокорпорации сразу заявляли, что продавать свою долю не будут. Если бы все миноритарные акционеры ГК «Элемент» приняли участие в оферте, затраты Сбербанка составили бы 11,275 млрд руб.

Кадровые перестановки в ГК «Элемент»

В рамках сделки со Сбербанком один из активов ГК «Элемент» - «Корпорация роботов» - перешел во владение АФК «Система». Компанию переименовали в «Корпорацию робототехники», ее возглавил бывший вице-президент ГК «Элемент» по стратегическому развитию Александр Алексеев.

Также после сделки со Сбербанком президент ГК «Элемент» Илья Иванцов, руководившей группой с момента ее создания, покинул компанию и перешел в структуры АФК «Система». Президентом ГК «элемент» стал Олег Хазов, до этого работавший вице-президентом группы по финансам и инвестициям.

Также с поста гендиректора зеленоградского микроэлектронного завода «Микрон», основного актива группы, ушла Гульнара Хасьянова, руководившая им с 2016 г. Новым гендиректором «Микрона» стал Сергей Ранчин, работавший на предприятии с 1997 по 2022 гг.

Финансовые показатели ГК «Элемент»

Выручка ГК «Элемент» в 2025 г. составила 38,6 млрд руб., снизившись за год на 12%. В том числе выручка в сегменте электронной компонентной базы (ЭКБ) снизилась на 29% до 25,4 млрд руб. При этом выручка в сегменте точного машиностроения выросла на 122% до 7,5 млрд руб., в сегменте электронных блоков и модулей - на 33 % до 3,7 млрд руб.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился более чем в два раза (на 55%) и составил 38,6 млрд руб. Рентабельность по данному показателю снизилась на 12 процентных пункта и составила 13%. Чистый убыток ГК «Элемент» за 2025 г. составил 2,27 млрд руб. при чистой чистой прибыли в размере 8,27 млрд руб. за 2024 г.