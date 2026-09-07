Предпринимателя оправдали по делу о махинациях с участками для ИТ-деревни

Верховный суд республики Марий Эл отменил обвинительный приговор в отношении владельца ИТ-компании iSpring Юрия Ускова. Предпринимателя обвиняли в махинациях при покупке земельных участков для строительства ИТ-деревни.

Отмена приговора владельцу компании iSpring

Верховный суд Республики Марий Эл отменил решение Йошкар-Олинского городского суда и признал невиновным основателя ИТ-компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. За Усковым также признано право на реабилитацию.

Оправдательный приговор в отношении двух других фигурантов дела – чиновника администрации Оршанского района Марий Эл Павла Плотникова и Ивана Михеева – был оставлен в силе. Как пишет местное издание «Про город», прокуратура пыталась доказать виновность обвиняемых и настаивала на ужесточении наказания для них.

Как развивалось дело Юрия Ускова

Юрий Усков был задержан в 2025 г. Следствие считает, что он совершил махинации при покупке в 2013 г. земельных участков в Оршанском районе республике, предназначенных для строительства ИТ-деревни, и привлек к схеме местных чиновников.

Институт iSpring Верховный суд Марий Эл отменил обвинительный приговор владельца ИТ-компании iSpring Юрия Ускова

По мнению следствия, предприниматель не выполнил условия по застройке территории и построил некачественные каркасные дома, часть из которых была позднее снесена.

Сразу после ареста Усков был отпущен под запрет определенных видов действий. Позднее суд изменил ему меру пресечения под домашний арест, но затем Верховный суд Марий Эл вновь вернул меру пресечения в виде запрета определенных видов действий.

Позиция Юрия Ускова

Усков обвинения в свой адрес отрицал. Он указывал, что земельные участки приобретались им на открытом аукционе по цене в 15,5 раз превышающей кадастровую стоимость, и на 20% выше рыночной оценки, зафиксированной при подготовке аукциона. При этом за прошедшие годы других желающих осуществлять застройку в Оршанском районе не нашлось.

Усков полагал, что за его преследованием стоит владелец компании «Казанский парад», депутат Госсовета Марий Эл Руслан Муталиев. Эта компания производит застройку рекреационной зоны в районе Теплой речки в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, и Усков возражает против данного проекта. Муталиев утверждает, что его фирма имеет все необходимые разрешения, а претензии Ускова он назвал его «личными амбициями».

Летом 2026 г. Йошкар-Олинский городской суд признал Ускова виновным по делу о мошенничестве и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком три года и выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб.

Чем занимается iSpring

iSpring — разработчик программных продуктов для корпоративного обучения, в том числе платформы для дистанционного обучения сотрудников (LMS). Штаб-квартира расположена в городе Йошкар-Оле.