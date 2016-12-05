Genesys завершил покупку Interactive Intelligence

Genesys объявил о завершении ранее анонсированной процедуры приобретения компании Interactive Intelligence. Как рассказали CNews в компании, в результате объединения Genesys сможет обеспечивать комплексную поддержку клиентов вне зависимости от масштабов бизнеса, в различных отраслях и точках планеты, предлагая наиболее полный спектр решений с возможностью как облачного, так и локального внедрения. На сегодняшний день у Genesys свыше 10 тыс. заказчиков более чем в 100 странах мира, они обрабатывают больше 25 млрд взаимодействий с клиентами в год.

«Этим объявлением Genesys открывает новую эру в обслуживании клиентов, — сказал Пол Сегре, генеральный директор Genesys. — Объединяя Genesys и Interactive Intelligence, мы создаем компанию, которая станет бесспорным лидером в области инноваций и полностью посвятит себя обеспечению исключительного по своему качеству потребительского опыта. Мы рады приветствовать в наших рядах команду Interactive Intelligence».

«Мы крайне воодушевлены возможностью ускорить реализацию нашей миссии и стать образцовой компанией и для сотрудников, и для клиентов. Объединившись, мы вступаем в новую эру в качестве одного из 50 лучших работодателей с лучшим в индустрии индексом потребительской лояльности, который является основной метрикой удовлетворенности клиентов. Помимо сопровождения основных продуктов Genesys, мы продолжим вкладывать средства и силы в наши передовые решения, в том числе в PureCloud, Communications as a Service (CaaS) и Customer Interaction Center (CIC). Мы будем предлагать их нашим клиентам и осуществлять их поддержку», — отметил Том Эггемайер, президент Genesys.

После завершения процесса объединения Пол Сегре продолжит работать на посту генерального директора и руководить компанией, обеспечивая оптимальное удовлетворение потребностей клиентов, партнеров и сотрудников. Genesys сохранит свою штаб-квартиру в Дейли-Сити, Калифорния, а также основные офисы в Индианаполисе, Индиана, и Дареме, Северная Каролина.

В соответствии с условиями соглашения, акционеры Interactive Intelligence получили по $60,5 в денежной форме за каждую обыкновенную акцию компании, находящуюся на руках на момент закрытия сделки. Общая сумма сделки составила $1,4 млрд. После завершения сделки Interactive Intelligence утратила статус публичной компании, и ее обыкновенные акции больше не будут торговаться на бирже Nasdaq.