Россия: продажи смартфонов в 2016 г. выросли на 26,3%

По предварительным данным МТС, по итогам 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. спрос на телефоны в России остался практически на прежнем уровне в натуральном выражении, продемонстрировав минимальное сокращение на уровне 1,2% в сравнении с сокращением на 14% по итогам 2015 г. Средняя цена телефонов в сетях продавцов мобильной электроники составила p9167, увеличившись почти на 25%, сообщили CNews в МТС.

В свою очередь, продажи смартфонов, доля которых составила 71%, выросли в 2016 г. по отношению к 2015 г. на 5% в натуральном выражении и на 26,3% — в денежном выражении. Всего по итогам 2016 г. было продано 26,8 млн устройств на общую сумму p329,78 млрд. Среднерыночная цена продажи смартфонов составила p12295, увеличившись по отношению к предшествующему году на 20,3%. Для сравнения, в 2015 г. продажи смартфонов сократились на 8% в натуральном выражении.

Основным драйвером роста продаж на рынке смартфонов являются LTE-устройства, доля которых достигла по итогам 2016 г. 53% в общих продажах смартфонов натуральном выражении. В абсолютных цифрах рост продаж в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 52,5% в натуральном выражении и 79,8% — в денежном выражении.

Активный рост LTE-устройств обусловлен расширением модельного ряда, а также снижением в 2016 г. их стоимости на 17% (с p22,6 тыс. до p18,8 тыс.). Сейчас можно купить LTE-смартфоны стоимостью до p5 тыс., и это повлияло на снижение средней стоимости, отметили в МТС. При этом в 2016 г. фаблеты продолжают укреплять свои позиции — их доля в продажах смартфонов выросла на 45% по отношению к предшествующему году, указали в компании.

На рынке в 2016 г. смартфоны стоимостью от p20 тыс. до p30 тыс. показали наибольший рост — почти в 1,8 раз, главным образом за счет продажи модели iPhone 5s 16 Gb.