«Лаборатория Касперского» выпустила онлайн-игру про кибербезопасность для руководителей компаний

Вышла онлайн-версия тренинга Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) — пошаговой ролевой стратегии «Лаборатории Касперского» про информационную безопасность бизнеса. KIPS Online стала дополнением к настольной игре-симулятору KIPS Live, запущенной в 2015 г., сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

При разработке KIPS Online компания учитывала две главные проблемы в сфере кибербезопасности, с которыми сталкивается современный топ-менеджер. Во-первых, поток киберугроз становится все больше и руководителю все сложнее своевременно реагировать на него. Во-вторых, в плотном графике работы мало шансов найти достаточно времени на изучение информационной безопасности, и тем более на прохождение полного курса по обучению ИБ. Для оптимального решения этих задач «Лаборатория Касперского» предложила обучение для руководителей верхнего уровня в формате игры.

Все игроки делятся на команды, суть игры состоит в том, что участники совместно управляют ИТ-системой виртуального объекта с целью заработать как можно больше денег несмотря на кибератаки. Командам выделяется бюджет, который надо использовать максимально эффективно, от этого зависит кибербезопасность компании, ее репутация и прибыль. При этом необходимо действовать в жестких условиях, приближенных к реальным: не имея полной информации о происходящем и в меняющейся обстановке. В процессе участники решают реальные задачи по обеспечению информационной безопасности предприятия, которые встают перед руководством компании. Сейчас существует четыре отраслевых варианта игры: для промышленной среды, корпоративной, финансовой, а также для структур госуправления.

«Говоря о корпоративных тренингах по кибербезопасности, обычно имеют в виду информирование об угрозах, сценариях атак и способах избежать взлома. Но на уровне высшего руководства важнее другое — навыки командной работы, сотрудничества. Мы учли это, когда разрабатывали KIPS, и выбрали нестандартный путь — обучение через увлекательную, но познавательную игру, которая не отнимет больше двух часов, — рассказал Вячеслав Борилин, руководитель программы Kaspersky Cybersecurity Awareness «Лаборатории Касперского». — Наша цель — не просто дать руководителям глубокие знания в области информационной безопасности, для этого в любой компании есть сотрудники соответствующей службы. Цель KIPS — помочь менеджерам научиться эффективнее взаимодействовать при кибератаках и успешно управлять предприятием вопреки угрозам. KIPS Online делает процесс еще более гибким: в онлайн-тренингах может участвовать гораздо больше людей, включая топ-менеджеров больших корпораций, которых бывает трудно собрать в одном месте».

В декабре 2016 г. «Лаборатория Касперского» провела международный чемпионат по KIPS Online, в котором приняли участие 270 команд из 40 стран. Это послужило своего рода тест-драйвом игры: турнир доказал возможность работы в рамках KIPS Online большого количества участников (до нескольких сотен человек) в гибких условиях (игры проходили в три подхода в зависимости от часовых поясов), указали в компании.

KIPS Online и KIPS Live входят в комплексную программу по повышению осведомленности сотрудников в области кибербезопасности Kaspersky Cybersecurity Awareness Training, включающую в себя тренинги для каждого из уровней организационной структуры компании.