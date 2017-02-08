S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz

В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном капитале компании не разглашается.

По словам представителей компании, размер инвестиций составляет несколько сотен тысяч долларов, структура сделки подразумевает вхождение в капитал и предоставление конвертируемого займа.

Сервис Skillaz позволяет оперативно находить тысячи нужных кандидатов в любых открытых источниках, автоматически оценивать их с помощью digital-инструментов, таких как видеоинтервью, анкетирование, любые виды тестирования, геймификация, диалоговые тренажеры и чат-боты.

«В сфере HR технологические революции случаются гораздо реже, чем в остальных бизнес-функциях. Перелопачивать джоб-сайты с утра до вечера в поисках нужного кандидата уже не самый эффективный метод. На смену идет самообучающаяся технология, позволяющая экономить людские и временные ресурсы подразделений HR и линейных руководителей. Пилотные проекты, которые были реализованы в федеральных компаниях доказали, что сервисы Skillaz работают быстрее, точнее и удобнее, чем традиционные каналы привлечения кандидатов. Изучив планы и наработки основателей, мы верим, что в ближайшие годы Skillaz может стать одним из немногих российских “единорогов”. Мы продолжим и в ближайшем будущем инвестировать в перспективные сервисы в этой отрасли», — заявил Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital.

«Вхождение инвестора с такой глубокой экспертизой и нетворкингом в области ритейла и e-commerce позволит нам существенно быстрее укрепить позиции на российском рынке ИТ-решений для HR, не забывая совершенствовать наши технологии. Кроме того, наша стратегия предполагает интенсивную международную экспансию. Уверен, в партнерстве с S&P Capital мы возглавим HReволюцию», — убежден Андрей Крылов, основатель и генеральный директор Skillaz.