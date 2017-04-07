Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис»

Проект «РТК Софт Лабс», дочернего предприятия группы компаний «РТ Лабс», получил одобрение Наблюдательного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». В качестве резидента «Иннополиса» «РТК Софт Лабс» планирует создание центра компетенций по проектированию, разработке, реализации и эксплуатации информационных цифровых продуктов «Ростелекома» в сфере федеральных, региональных и муниципальных государственных электронных услуг, медицинских и фискальных сервисов, банковской отрасли, сообщили CNews в «РТ Лабс».

Как отмечается, центр компетенций создается с целью оптимизации финансовых затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, а также для создания инфраструктурной среды для развития инновационных продуктов на основе открытых технологий. В структуру компании войдут отделы аналитики, разработки и тестирования.

Специалисты центра, в частности, будут осуществлять работы по развитию и техническому сопровождению Региональной медицинской информационной системы (РМИС), решения «ЦАМИ — Телерадиология», Единой сервисной платформы (ЕСП), включая Интеллектуальную ведомственную платформу (ИВП), Системы исполнения регламентов (СИР), систем, обеспечивающих бизнес-процессы региональных органов исполнительной власти (РОИВ), Национальной биометрической платформы и продуктов для биометрической идентификации и аутентификации.

Ожидается, что объем инвестиций в проект за 5 лет превысит p140 млн, расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составят порядка 90% от этой суммы.

В штат «РТК Софт Лабс» будут привлечены высококвалифицированные ИТ-специалисты со всей страны, в том числе из удаленных регионов. Национальная кампания по подбору персонала под названием «Федеральным проектам — Федеральная команда!» стартует в середине апреля.

«В настоящее время в ОЭЗ “Иннополис” созданы все необходимые условия для реализации инновационных проектов различного масштаба. И для нас очень важно сотрудничество с такими крупными игроками российского ИТ-рынка, как компания “РТ Лабс”. Проект её дочерней компании “РТК Софт Лабс” по созданию центра компетенций для разработки и проектирования информационных цифровых продуктов на территории Особой экономической зоны “Иннополис” имеет для нас большое значение, — подчеркнул Игорь Носов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис». — Надеемся, что возможности, которые мы предоставляем нашим резидентам, будут способствовать успешной реализации уже действующих и новых проектов».

«Центр компетенций “РТК Софт Лабс” станет флагманским подразделением группы компаний по разработке, внедрению и сопровождению передовых информационных систем для разных отраслей экономики страны. Благодаря преимуществам, которые “Иннополис” предоставляет своим резидентам, мы получаем дополнительные возможности по решению стратегических задач развития цифровых сервисов и продуктов “Ростелекома”», — подчеркнул Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».

Соглашение об осуществлении деятельности «РТК Софт Лабс» на территории Особой экономической зоны вступит в силу после рассмотрения инвестиционного плана компании Экспертным советом ОЭЗ «Иннополис».