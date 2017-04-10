«Смартфин» приобрел складской сервис Store&Cash

Компания «Смартфин», разработчик сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox, приобрела облачный сервис управления товарными запасами и торговлей Store&Cash. Он предлагает предпринимателям интерфейс учета товаров и финансовых операций. Как сообщили CNews в «Смартфине», приобретение позволит вывести на рынок ряд инновационных продуктов для малого и среднего бизнеса. Сумма сделки не разглашается.

Store&Cash работает на российском рынке уже два года, предлагая платный сервис и программное обеспечение по учету складских запасов и финансовых операций с товарами для компаний и частных предпринимателей. За это время у сервиса появилось около 5 тыс. подписчиков из числа компаний малого и среднего бизнеса. Собственно, для них и предназначен продукт Store&Cash, созданный по аналогии с известными системами складского учета начального уровня. Store&Cash — это продукт на русском языке, простой для неподготовленного пользователя. По словам разработчиков, от конкурентов на российском рынке его, прежде всего, отличают простота использования и доступная цена. Система адаптирована для ведения складского учета в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Молдове и других странах бывшего СССР, включая страны Прибалтики.

В свою очередь, сервис мобильного эквайринга 2can&ibox позволяет своим клиентам с помощью мини-терминалов, подключаемых к любому смартфону, осуществлять прием банковских карт в любом месте, где доступна передача данных по сотовой связи. Сервис наиболее полезен для компаний, осуществляющих продажу товаров и услуг с доставкой или выездом к клиенту, отметили в компании.

Ожидается, что сделка по покупке «Смартфином» компании-разработчика Store&Cash придаст синергию развитию обоих бизнесов. «Мы планируем объединить усилия разработчиков наших компаний для создания новых программных решений для предпринимателей, — рассказал генеральный директор «Смартфина» Дмитрий Богдашев. — В скором времени с помощью Store&Cash мы выпустим на рынок комплексное решение в области мобильных финансов для малого и среднего бизнеса». Речь идет о создании на базе сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox целой платформы программных продуктов для малого и среднего бизнеса. В частности, компания планирует выпустить мобильную кассу на базе Android, совмещенную с мини-ридером и фискальным принтером, предполагающую наличие складского учета.

Новый владелец сервиса Store&Cash, компания «Смартфин», намерена сделать его использование бесплатным для своих клиентов. «В 2017 году мы сфокусируемся на разработке решений для малого и среднего бизнеса, — отметил Дмитрий Богдашев. — Уровень автоматизации малых и средних компаний в России не очень высок. Вместе с тем, представители этого сегмента сейчас испытывают потребность в доступных решениях и простых в использовании. Именно на эту аудиторию изначально ориентированы наши продукты, такие как mPOS-ридеры и совместимые с ними приложения. После покупки сервиса складского учета Store&Cash мы сможем сформировать для предпринимателей комплексный продукт, который не только сделает их бизнес более технологичным, но и поможет автоматизировать многие процессы документооборота и учета».

Всего в 2017 г. «Смартфин» планирует продать около 100 тыс. mPOS-терминалов, при этом часть из них — в составе комплексных программных продуктов, интегрированных с ПО мини-ридера. Оборот сервиса, по планам компании, должен составить в текущем году p70 млрд.