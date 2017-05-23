В разработки ИИ за 10 лет в России вложено около 23 млрд руб.

Компания SAP провела исследование в области разработки проектов с использованием искусственного интеллекта в России. С 2007 г. и по настоящее время в России государственные и бизнес-структуры профинансировали 1386 научных проектов, посвященных искусственному интеллекту. Большая часть проектов (1229) являются некоммерческими — они проводятся в рамках федеральных целевых программ или оплачиваются различными фондами. Это демонстрирует, что российский бизнес пока что в меньшей степени заинтересован в разработке и использовании искусственного интеллекта в своих проектах, сообщили CNews в SAP.

За десять лет на исследования и разработки в области искусственного интеллекта было выделено около p23 млрд. Объёмы госфинансирования уступают другим странам — например, в США ежегодно из госбюджета выделяется около $200 млн на исследования в области искусственного интеллекта. При этом, по оценкам компании, уровень финансирования в России является невысоким с учётом количества проектов и общего числа задействованных научных сотрудников (от 6 до 10 тыс. человек).

Лидеры по объёму государственного финансирования — проекты для госсектора, транспортной отрасли, обороны и безопасности. Это свидетельствует о том, что в России, прежде всего, поддерживают проекты, где ожидаются результаты с быстрым применением на практике. Например, анализ данных и различные системы распознавания помогают оптимизировать логистические и транспортные проблемы. Текущие геополитические задачи также определяют острую потребность в интеллектуальных системах для модернизации оборонно-промышленного комплекса. Тематическими лидерами по вложениям со стороны государства среди тематик являются проекты по анализу данных, системы поддержки принятия решений и распознавания изображений и видео (последняя тема востребована и в коммерческих проектах).

В России существуют несколько вузов, научных и коммерческих организаций, которые являются лидерами по числу проектов и финансированию в разных сферах. Так, в сфере анализа данных лидерами являются МГУ (17 проектов) и Университет ИТМО (19 проектов); системы поддержки принятия решений — Университет ИТМО (27) и Московский экономический институт (12); распознавание изображений и видео — Институт систем обработки изображений РАН (17) и Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (13); распознавание текста и речи — НИИ «Прикладная семиотика» (9) и Центр речевых технологий (9).

В России существует большой потенциал в сфере подготовки квалифицированных специалистов для проектов с ИИ. Согласно исследованию SAP, в 286 вузах имеются соответствующие магистерские программы, около 50 тыс. студентов обучаются по 65 специальностям, связанным с анализом данных, машинным обучением, распознаванием речи и изображений, компьютерной лингвистикой и др. За последние пять лет подготовку по этим программам прошли более 200 тыс. человек.

«Компания SAP планирует построить стратегию развития программных решений с использованием искусственного интеллекта для бизнеса в партнёрстве с российскими исследователями и в интересах российских клиентов в сфере промышленного производства, ТЭК, сервисного бизнеса и госсектора, — рассказала Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ. — Для этого в московском офисе SAP СНГ был открыт департамент по работе с большими данными, который в том числе будет заниматься и проектами в сфере искусственного интеллекта».

При подготовке исследования эксперты SAP использовали следующую информацию: глубинные интервью с экспертами в сфере искусственного интеллекта, базы государственного финансирования научных проектов, общедоступная информация о проектах в области искусственного интеллекта и организациях-разработчиках интеллектуальных систем в интернете. В рамках исследования был проведен анализ компетенций и ресурсов в данной сфере в России, определены ведущие центры экспертизы и разработки в данной сфере, а также самые популярные и финансируемые сферы для исследований по направлению ИИ.