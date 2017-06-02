Red Hat приобрела поставщика облачной среды разработки приложений Codenvy

Red Hat объявила о подписании соглашения о покупке компании Codenvy, поставщика онлайн-средств разработки современных контейнерных и облачных приложений. Это приобретение пополнит перечень инструментов разработки и платформ приложений Red Hat, таких как Red Hat JBoss Middleware и Red Hat OpenShift, и расширит возможности разработчиков по созданию приложений для гибридных облачных сред. Red Hat также планирует интегрировать продукты Codenvy в недавно анонсированное SaaS-решение OpenShift.io, предназначенное для построения гибридных облачных сервисов на платформе OpenShift.

Разработчики вынуждены тратить значительную часть времени не на написание кода, а на подготовку и настройку окружения. Кроме того, программисты зачастую работают сразу над несколькими проектами, где используются различные языки программирования. Сейчас разработчики активно переходят на технологию непрерывной доставки (DevOps) и контейнерные технологии, чтобы ускорить доставку современных облачных приложений. В связи с этим, они все чаще обращаются к Codenvy и другим подобным решениям, помогающим ускорить построение комплексных приложений и помочь с решением проблемы согласования окружений.

Codenvy была основана в 2013 году. Она первой предложила облачную платформу разработки корпоративного класса, которая основывается на популярной онлайновой среде разработки Eclipse Che и сервере рабочих пространств. Codenvy объединила среды исполнения, программные проекты и среду разработки в единый облачный инструментарий. С его помощью участники группы могут работать в одном окружении, не выполняя локальную установку и настройку соответствующих программных компонентов. Окружения Codenvy выполнены в виде контейнеров, что обеспечивает быстрый старт. Кроме того, они гибко масштабируются и поддерживают создание и исполнение миллионов рабочих окружений – для доступа к ним достаточно лишь браузера.

Ранее Codenvy и Red Hat уже удалось поработать над совместными онлайн-решениями для разработки приложений. В прошлом году Codenvy, Red Hat и Microsoft анонсировали совместный проект по интеграции языков программирования с редакторами исходного кода и средами разработки. Вместе компании стремились повысить гибкость и продуктивность разработчиков за счет расширения инструментальных возможностей для работы с кодом на различных языках программирования. В 2016 году Red Hat также стала участником открытого проекта Eclipse Che, в рамках которого компания сосредоточилась на улучшении сред исполнения в составе окружений, поддержке форматов оркестрации и компоновки окружений, а также на управлении контейнерными образами в цикле «редактирование-сборка-тестирование» непосредственно из сред разработки. Кроме того, решения Codenvy уже встроены в платформу контейнерных приложений Red Hat OpenShift в качестве инструмента для более простой разработки, отладки и развертывания приложений.

Теперь, когда технологии Codenvy вошли в состав портфеля решений Red Hat для разработчиков, компания планирует интегрировать Eclipse Che и Codenvy с другими продуктами и платформами. В частности, с SaaS-решением OpenShift.io – оно включает в себя Eclipse Che и предоставляет инструментарий разработки и окружения, необходимые для успешной цифровой трансформации предприятия. OpenShift.io помогает локальным и территориально распределенным командам разработчиков повысить эффективность совместной работы при создании и развертывании контейнерных решений, основанных на микросервисах в гибридных средах.

Ожидается, что приобретение Codenvy не окажет существенного влияния на показатели компании Red Hat по итогам I квартала и 2018-го налогового года в целом (заканчиваются для компании 31 мая 2017 года и 28 февраля 2018 года, соответственно).

Крейг Мазилла (Craig Muzilla), старший вице-президент Red Hat и руководитель направления Application Platforms Business, отметил: «Растущий запрос на цифровую трансформацию и технологические платформы, включая приложения, сделали роль разработчика особенно важной. Однако, для ускорения инноваций с использованием agile-разработки требуются новые подходы и инструменты. Мы очень рады и горды тем, что онлайновые средства разработки Codenvy вошли в состав обширного портфеля решений Red Hat, предназначенных для построения современных облачных приложений и призванных помочь разработчикам добиться больших успехов».

Тайлер Джуэл (Tyler Jewell), основатель и исполнительный директор Codenvy, лидер проекта Eclipse Che, сказал: «Разместив окружения в облаке, можно сильно упростить коллективную разработку – именно из этой простой идеи выросли codenvy.io и открытый проект Eclipse Che. Наш контейнерно-центричный подход хорошо ложится на стремление Red Hat повысить безопасность, надежность и производительность своих контейнерных решений. Присоединение к Red Hat дает нам отличный шанс увеличить охват разработчиков, предложив им современный инструментарий построения контейнерных приложений, для работы с которым достаточно лишь браузера».