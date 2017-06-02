Страховая компания Intouch создает FiiLab и ищет fintech и insurtech-проекты

Страховая компания Intouch запускает проект FiiLab (Finance & Insurance Innovation Laboratory) по привлечению стартапов и команд разработчиков для совместного создания и вывода на рынок инновационных проектов в области страхования и финансов (Insuretech и Finteсh). Об этом CNews сообщили в Intouch.

Лучшие стартапы и команды, проекты которых находятся на стадии рабочего прототипа (MVP) и выше, получат возможность сделать пилотный проект вместе с «Intouch Страхование» и в дальнейшем монетизировать свои разработки, работая по модели разделения прибыли.

Страховая компания ищет проекты в следующих сферах: большие данные — сегментация клиентов, аналитика, скоринг; искусственный интеллект — оптимизация операционных затрат колл-центров, андеррайтинга, умные помощники, автоматизированные информационные системы; P2P-решений — распределение страховых рисков и затрат для компании и клиентов; агрегаторы целевого трафика; сервисы для автовладельцев; интернет вещей.

Чтобы узнать больше о FiiLab и подать заявку, стартапам необходимо заполнить анкету на сайте www.fiilab.ru. К участию принимаются проекты с уже имеющимся прототипом. Команда экспертов отберет самые интересные проекты, пригласит участников на очные и заочные собеседования. По итогам планируется выбрать до пяти проектов для запуска пилотов. Срок подачи заявок — до 30 июня 2017.

«2017 год должен стать переломным в развитии insurtech в России. В силу особенностей страховой индустрии самый эффективный путь ее эволюции — сотрудничество между крупными страховыми компаниями и стартапами. У Intouch есть передовые страховые продукты, налаженная система продаж и, главное, клиенты, которые хотят пользоваться современными сервисами и услугами, а у стартапов — яркие идеи и проекты, способные изменить рынок», — отметил Дмитрий Максимов, генеральный директор «Интач Страхование».

В Intouch также указали, как перечисленные технологии, по мнению представителей компании, меняют индустрию страхования.

Большие данные — сегментация клиентов, аналитика, скоринг. Технологии больших данных используются для создания индивидуальных продуктов, создания скоринговых моделей на основе предиктивных моделей поведения клиента

Искусственный интеллект — оптимизация операционных затрат колл-центров (сокращение времени коммуникации с клиентом), автоматический андеррайтинг (системы изменения тарифа или подтверждения действующего без использования человеческого ресурса, формирование продуктовой витрины автоматическим образом), умные помощники (сервисы, которые улучшат сервис страховых компаний за счет искусственного интеллекта).

P2P-решения — распределение страховых рисков и затрат для компании и клиентов, ИТ-решения для поддержания и обслуживания альтернативной модели взаимного страхования.

Агрегаторы целевого трафика — сервисы для привлечения новых клиентов для страховых компаний.

Сервисы для автовладельцев — развлекательные, полезные аналитические и информационные решения для клиентов страховых компаний (например, агрегаторы — оплата парковки, поиск автомойки и т.д.).

Интернет вещей — каждый человек пользуется огромным количеством различных подключенных устройств и сенсоров — фитнес-трекерами, спортивные тренажерами, умной бытовой техником, автомобилями. Данные с устройств могут быть использованы для создания персональных страховых продуктов.