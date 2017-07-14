Dassault Systèmes приобретает контрольный пакет акций Outscale

Dassault Systèmes объявила о покупке контрольного пакета акций компании Outscale, специализирующейся в области корпоративных облачных сервисов. Благодаря этому приобретению Dassault Systèmes укрепляет свои позиции в качестве одной из наиболее быстро растущих облачных компаний мира, которая помогает промышленным инноваторам осуществлять цифровую трансформацию своего бизнеса. Финансовые подробности сделки разглашены не были.

Основанная во Франции в 2010 г., Outscale работает в полном соответствии со стандартами безопасности ISO/IEC 27001:2013 и предлагает заказчикам сервисы облачной вычислительной инфраструктуры (IaaS) корпоративного класса с помощью десяти центров обработки данных, которые расположены в Европе, в Северной Америке и Азии. Облачные решения Outscale сертифицированы на соответствие высоким отраслевым стандартам: Cisco CMSP Advanced, 100 percent Intel Cloud Technology и NetApp AltaVault. Компания разработала свою собственную защищенную облачную операционную систему TINA OS, которая управляет облачными ресурсами и автоматизирует их использование, в том числе управляет вычислениями, хранением и сетевыми функциями, таким образом помогая компаниям с легкостью внедрять, управлять и повышать доступность своей облачной платформы, в том числе в самых сложных средах.

Dassault Systèmes была изначальным инвестором Outscale и использует сервисы компании для управления своей облачной платформой 3DEXPERIENCE и портфолио отраслевых решений – крупнейшим облачным предложением для 3D проектирования, моделирования и цифрового производства, которое доступно для предприятий 12 отраслей промышленности. Благодаря этим инвестициям компания Dassault Systèmes теперь может адаптировать и контролировать свои облачные ресурсы и сервисы для максимально эффективной работы в моменты пиковой активности, а также продолжить диверсификацию своих отраслевых сегментов, внедрять новые функции и предлагать заказчикам передовые локальные, частные и гибридные облачные решения.

«Инвестиции, осуществляемые компанией Dassault Systèmes, обеспечивают нам дополнительные ресурсы в поддержку наших технологических инноваций и нашего глобального коммерческого развития, – сказал Лоран Серор (Laurent Seror), главный исполнительный директор Outscale. – Кроме того, эти инвестиции подтверждают нашу роль – теперь Dassault Systèmes сможет задействовать уникальную облачную экспертизу Outscale для повышения оперативности и гибкости бизнеса своих заказчиков, работающих с платформой 3DEXPERIENCE».

«Компания Outscale продемонстрировала успешность своей уникальной облачной архитектуры, предлагая облачные ресурсы корпоративного класса по всему миру, обеспечивая при этом подход, сохраняющий принадлежность данных (data sovereignty compliance approach), – отметил Паскаль Далоз (Pascal Daloz), исполнительный вице-президент, корпоративное развитие и бренды, Dassault Systèmes. – Теперь мы можем предложить еще большую ценность нашим заказчикам, в полной мере реализуя этот подход, сможем сделать платформу 3DEXPERIENCE более доступной и удобной для большего числа пользователей, а также расширить возможности ее использования».

Для компаний, которые хотят внедрять продуктовые инновации сразу на различных производственных площадках и в течение различного времени, облачные вычисления исключают инфраструктурные и административные потребности в создании комплексных локальных сред и предлагают множество преимуществ: моментальное внедрение, эластичность ресурсов для осуществления вычислений и хранения, гибкую инфраструктуру безопасности, постоянную техническую поддержку, мониторинг и эксплуатацию, а также возможности совместной работы в режиме реального времени с единым источником данных и доступ к ним в любое время и из любого места.