Merlion приобрела «Рентсофт» и платформу Velvica для автоматизации продаж облачных услуг

Merlion сообщила о начале процесса интеграции в свою структуру команд компаний «Рентсофт» (дистрибьютор облачных сервисов) и Velvica (технологическая платформа для дистрибуции облачных сервисов). Сделка проведена в рамках активного развития направления VAD, которое в бизнесе Merlion занимает весомую треть.

Merlion отвечает на эти рыночные потребности в облачных сервисах созданием облачного направления, которое позволит партнерам зарабатывать на продаже и предоставлении своим заказчикам облачных сервисов. Таким образом, облачная дистрибуция становится одной из ключевых компетенций компании. К тому же, тенденции таковы, что все крупные международные дистрибьюторы уже обладают собственной технологией и собственной командой. Merlion это понимает и инвестирует в это направление.

Михаил Письменный, генеральный директор компании «Рентсофт», отметил: «Мы обладаем уникальной экспертизой построения дистрибуции облачных сервисов, которую мы нарабатывали 8 лет. Становясь частью Merlion, мы получаем возможность масштабировать свой накопленный опыт в рамках лидера российского рынка дистрибуции. Мы видим громадный потенциал этого бизнеса в РФ и на мировом рынке».

В Merlion отмечают, что рассматривали разные возможности - от разработки собственного решения до аренды или покупки готового. Но ни один из вариантов не давал нужной комбинации: быстрого выхода на рынок, гибкости в модификации и масштабирования решения, опыта работы на рынке облачной дистрибуции, проверенной отказоустойчивости и надежности, безупречной репутации решения, функциональности на уровне мировых лидеров.

«Платформа автоматизации продаж Velvica отвечает самым актуальным требованиям дистрибуции облачных сервисов. Мы рады, что наша технология станет базовой основой для ключевой компетенции лидера российского рынка дистрибуции. Синергия очевидна и мы уверены в успехе нового направления компании Merlion», - сказал Иван Волченсков, генеральный директор Velvica.

В результате сделки действующие и будущие клиенты Velvica и «Рентсофт» смогут получить такие дополнительные преимущества, как: увеличение ассортимента доступных продуктов; ускорение разработки новой функциональности приложений; снижение транзакционных издержек по обслуживанию; качественно новый маржинальный бизнес; а также информационная и техническая поддержка самой облачной среды.

«Слияние с «Рентсофт» и Velvica добавят ценности тем продуктам, которые уже есть в портфеле Merlion. На базе объединенной технологической платформы мы создаем целую облачную эко-систему: маркет-плейс с онлайн-витриной и предоставлением сервисов в режиме реального времени по требованию заказчика и партнерскими программами с услугами для них. Совершив всего несколько кликов, клиент сможет не только сразу получить свой собственный сервис в пользование, но и грамотный технический консалтинг, поддержку, а также решение специфических бизнес-задач. Отмечу, что партнерам, для которых этот бизнес новый, мы предложим услуги Технического Центра Merlion Engineering – окажем помощь с миграцией и адаптацией сервисов под новые условия функционирования, например, – отметил Игорь Солнцев, директор по дистрибуции VAD-дивизиона компании Merlion. –Наша платформа будет доступна на нескольких языках, что позволяет нам смотреть в сторону развития не только на русскоязычном рынке».

В ходе интеграции бизнесов в структуру Merlion сотрудники «Рентсофт» и Velvica пополнят штат VAD-дивизиона. Финансовая сторона, равно как и другие конфиденциальные аспекты сделки, не разглашаются.