Oracle выпустила новый комплекс облачных бизнес-приложений следующего поколения

Корпорация Oracle объявила о значительных усовершенствованиях и новых возможностях Oracle Cloud Applications. С выпуском Oracle Cloud Applications Release 13 корпорация Oracle вновь расширяет свой комплекс облачных приложений. Как отметили в самой компании, инновации в новом релизе улучшают пользовательский опыт и предоставляют новые средства бизнес-пользователям всей организации, в том числе специалистам по работе с клиентами, финансами, персоналом и специалистам по цепочкам поставок.

«Мы стремимся помочь организациям всех размеров трансформировать важные бизнес-функции, чтобы стимулировать их рост и сохранить конкурентоспособность, — сказал Стив Миранда (Steve Miranda), исполнительный вице-президент Oracle по развитию бизнес-приложений. — В новейшей версии Oracle Cloud Applications мы представляем сотни инноваций. Последние обновления включают крупные усовершенствования нашего пакета управления цепочками поставок, которые помогут заказчикам создавать интеллектуальные, связанные и ориентированные на клиента цепочки поставок. Кроме того, мы представляем совершенно новое решение, которое обогащает опыт клиентов, устраняя разрыв между продажами и обслуживанием заказчиков. Новый выпуск также включает в себя дальнейшее усовершенствование пользовательского опыта в области управления кадрами и финансами».

Oracle Cloud Applications — полный и полностью интегрированный комплекс приложений, которые позволяют организациям повысить гибкость бизнеса и сократить расходы. Последняя версия включает новые возможности и обновление функциональности в приложениях Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud и Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Кроме того, Oracle усовершенствовала пользовательский опыт во всем спектре Oracle Cloud Applications, чтобы помочь клиентам персонализировать его, повысить продуктивность работы, улучшить возможности совместной работы и получения более глубокой информации.

Oracle SCM Cloud обеспечивает полную прозрачность, ценную информацию и возможности, необходимые организациям для создания интеллектуальных цепочек поставок. Oracle SCM Cloud Release 13 расширяет пакет SCM в облаке за счет более 200 важных функций и шести новых продуктов, которые охватывают планирование продаж и операций, управление спросом, планирование поставок, совместную работу, управление качеством и техническое обслуживание оборудования. Эти инновации помогают организациям трансформировать свои операционные модели для удовлетворения быстро меняющихся бизнес-требований, эволюционируя от традиционных систем поставок, к связанным, всеобъемлющим, гибким и ориентированным на потребителя функциям управления цепочками поставок.

Oracle CX Cloud Suite предоставляет организациям интеллектуальный подход к управлению клиентским опытом и инициативами по трансформации бизнеса, предоставляя бизнес-платформу, которая связывает данные, клиентский опыт и результаты. Oracle CX Cloud Suite Release 13 представляет новые возможности в Oracle Sales Cloud, в том числе — расширенный функционал для работы с визуализацией данных и мобильностью, а также ряд новых возможностей, которые повышают продуктивность работы отделов продаж. Кроме того, Oracle расширила Oracle CX Cloud Suite, выпустив Oracle Engagement Cloud. Это новое решение сочетает в себе средства поддержки продаж и обслуживания, позволяющие организациям повышать уровень удовлетворенности клиентов, лояльности, и улучшать возможности дополнительных продаж.

Oracle ERP Cloud — это современная и безопасная бизнес-платформа для управления финансами, предоставляемая через Oracle Cloud. Oracle ERP Cloud помогает организациям стимулировать инновации и осуществлять трансформацию бизнеса за счет увеличения его гибкости, снижения затрат и уменьшения сложности ИТ. Oracle ERP Cloud Release 13 основывается на обширном и интегрированном публичном облаке. В компании, заметили, что углубление и расширение функциональности бизнес-приложений в сфере финансовых услуг, закупок и управления портфелем проектов (Project Portfolio Management, PPM) помогают организациям ускорить темпы инноваций благодаря более глубоким функциональным возможностям в данных областях, включая возможности динамического дисконтирования (Dynamic Discounting) и комплексного финансирования (Multi-Funding). Кроме того, охват таких отраслей как промышленность, сфера образования, финансовые услуги и производство, а также расширенные локализации для Индии и Бразилии позволяют организациям любого масштаба и из разных отраслей и географических регионов быстро воспользоваться преимуществами нового релиза.

Oracle HCM Cloud предоставляет организациям современные технологии в сфере HR, которые позволяют организовывать совместную работу, оптимизировать управление талантами, получать ценные знания о трудовых ресурсах, повышать операционную эффективность и упрощать подключение к корпоративной системе каждого сотрудника с любого персонального устройства. В Oracle HCM Cloud Release 13 80% усовершенствований реализованы по запросам клиентов. Release 13 расширяет комплексное, многопрофильное решение Oracle для всех процессов HCM, расширяя персонализацию опыта взаимодействия с пользователем, брендинг и дополнительную поддержку локализации уровня Tier 1. Продукт также включает улучшенные возможности для поддержки потребностей клиентов в работе с объединениями рабочих групп с определенной спецификой, такими как розничная торговля и здравоохранение, включающие гибкие модели работы.