Стартап «МУЛЬТиКУБИК» примет участие в телешоу «Идея на миллион»

«МУЛЬТиКУБИК» сообщила о том, что сегодня в полночь на НТВ выйдет выпуск шоу «Идея на миллион» с участием компании.

Компания борется за призовой фонд в размере 25 млн руб. на развитие бизнеса и уже сейчас фиксирует резкое увеличение спроса на свой продукт - портативные кинотеатры CINEMOOD.

Участие в телепроекте, работа с партнерами, общение с инвесторами, рекламные кампании и отзывы пользователей начинают приносить результаты. Компания «МУЛЬТиКУБИК» планировала сезонный рост продаж портативного кинотеатра CINEMOOD к новогодним праздникам, однако спрос значительно превысил ожидания. В середине декабря пришлось временно приостановить продажи из-за неожиданной блокировки сайта. На текущий момент товар доступен для заказа на сайте производителя в ограниченном количестве.

«Мы даже представить себе не могли, что заказов будет в разы больше, чем мы планировали. Такое ощущение, что все весь год присматривались, копили, а теперь решили купить CINEMOOD в качестве новогоднего подарка. Все оформленные заказы мы доставим в срок, и наши логистические службы работают, чтобы отгрузить новую поставку, - отметил руководитель онлайн-продаж Павел Королев, - Тем, кто планирует купить кубик, мы предлагаем сделать это магазинах и на сайтах наших официальных партнеров».

В России продукт представлен в торговых сетях: re:Store, Технопарк, М.Видео, МегаФон Ритейл, iPort, Связной, Деликатесы Стерео Азбука Вкуса, Ozon, DNS, OnlineTrade, 1С-Интерес, Key, ЦУМ, Bosco и др.

Компания «МУЛЬТиКУБИК» (на международном рынке CINEMOOD) в январе 2017 года выпустила семейный мини-кинотеатр CINEMOOD на одноименной цифровой образовательной и развлекательной платформе. Устройство отличается компактностью, мобильностью и широким функционалом, высота и ширина кубика - 8 см, вес 300 грамм, максимальная диагональ экрана составляет 3 метра, провода отсутствуют, а внутри - детская офлайн-медиатека с популярной анимацией и диафильмами и онлайн-сервисы (онлайн-кинотеатр ivi, Мегафон.ТВ, YouTube, Яндекс.Музыка). Устройство позволяет смотреть все это на любой поверхности и в любом месте.