«Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа

«Башинформсвязь», дочернее предприятие «Ростелекома», подписало соглашение о приобретении 100% долей «Твинго Телеком», крупнейшего интернет-провайдера во Владикавказе. Сумма сделки составит 398 млн руб.

«Твинго Телеком» предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам услуги доступа в интернет, IPTV и IP телефонии. Компания эксплуатирует собственную волоконно-оптическую сеть передачи данных, охватывающую почти всю многоэтажную (по технологии FTTB) и малоэтажную (по технологии GPON) застройки во Владикавказе и его пригородах.

Оператор обслуживает около 30 тыс. домохозяйств и 1 тыс. корпоративных клиентов, занимая половину городского рынка доступа в интернет в сегменте B2С и треть рынка B2B. Выручка компании в 2016 году составила 229,7 млн. руб., нормализованный показатель EBITDA – 122.4 млн. руб.

«Сделка позволит «Ростелекому» существенным образом нарастить свое присутствие в городе, обеспечив лидирующее положение на рынке ШПД, - сказал старший вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин. - В рамках сделки мы рассчитываем на реализацию синергетического эффекта за счет оптимизации операционных расходов, преимущественно в части сокращения ФОТ и расходов на каналы связи за счет переключения на ресурсы «Ростелекома».