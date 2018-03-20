SAP Hybris провел исследование предпочтений российских потребителей

SAP, производитель программного обеспечения для организаций, представил результаты исследования предпочтений потребителей в условиях изменяющейся экономики России. Опрос был проведен среди 20 тыс. человек из 20 стран, в число которых вошла и Россия. Так, 89% россиян готовы делиться персональной информацией с компаниями в обмен на качественное обслуживание, однако 87% не простят, если персональные данные будут переданы кому-то еще без их согласия.

По результатам исследования россияне охотнее, чем респонденты в других странах предоставляют ритейлерам обратную связь взамен на улучшение качества сервиса. Так, 64% могут поделиться своей историей покупок, 62% — дадут адрес электронной почты, 42% и 41% — раскроют информацию о геолокации и месячном доходе соответственно. Оставят на сайте магазина номер мобильного телефона — всего 36% опрошенных, однако этот показатель на 4% превышает среднемировой. Данные паспорта и водительского удостоверения готовы раскрыть только 7%.

Российские покупатели рассчитывают на максимально быструю реакцию в ответ на свои обращения к компании. 82% опрошенных готовы ждать сутки. Для сравнения, в остальных странах таких людей — 89%.

В обмен на личную информацию покупатели ожидают от ритейлеров и брендов определенных преимуществ и персонализированного подхода. Так, 70% опрошенных россиян отметили важность для них подарков и сюрпризов (скидки, бонусы, бесплатные образцы). И это самый высокий показатель из всех стран. Например, в Японии он равен лишь 54%. 59% россиян хотят получать полезные рекомендации о товаре, 39% — своевременный дополнительный сервис.

Больше половины опрошенных потребителей ожидают, что продавец при ответе на запрос клиента будет опираться на знание о полной истории взаимодействия с ним. Среди других важных факторов коммуникации между брендом и потребителем 24% отметили желание получать согласованные предложения в различных каналах. При несоответствии акций в рассылке и в магазине 39% клиентов готовы отказаться от повторного взаимодействия с компанией.

«Наше исследование наглядно продемонстрировало, что в современной цифровой экономике успех бизнеса определяет покупатель. Именно клиент диктует новые правила игры и требует максимальной персонализации во взаимодействии, сам выбирает канал общения с брендом. Чем лучше компания будет знать профиль и контекст своего потребителя, прогнозировать его поведение, тем выше будет его лояльность и доверие к бренду. Повысить уровень персонализации позволяют цифровые технологии с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. А использование омниканальной платформы поможет выстроить последовательный путь клиентов к покупке, предотвратить их отток, а также обеспечить высокое качество сервиса. Согласно данным опроса, 70% россиян готовы отказаться от повторного взаимодействия с компанией по причине неотзывчивой клиентской поддержки», — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Ускорение темпа жизни и растущая урбанизация в России делают неизбежным рост онлайн-покупок даже в таких «традиционных» категориях, как товары повседневного спроса. Сегодня российские потребители в качестве главных причин, которые мотивируют переключиться на онлайн-покупки FMCG, называют возможность иметь всю информацию о составе и сроке годности продукта (80-84%), беспроблемно вернуть продукт, который по каким-то причинам не оправдал их ожидания (75%), а также возможность пользоваться гибкой и своевременной доставкой (81%). Ритейлеры и производители, способные обеспечить эти компоненты на нужном уровне, завоюют доверие и лояльность потребителя, с которым впоследствии смогут эффективно выстраивать персонализированную коммуникацию, способствуя увеличению его корзины», — сказал Дмитрий Швецов, директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия.